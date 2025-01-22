Туристический коллапс — 2025: летать дорого, виз нет, Черноморское побережье в мазуте — куда податься на отдых россиянам

Судя по опросам, большинство россиян будет отдыхать дома Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Российский туризм в 2025 году будет лихорадить как никогда прежде. Начался год уже с двух катастроф — транспортной и экологической. Сразу несколько крупных авиакомпаний (от El Al до Air Serbia) отменили полеты в российские города. Причем, как отмечает Российский союз туриндустрии (РСТ), приостановка рейсов из Дубая в Минводы и Сочи вызвала серьезные проблемы для туристов и представителей турбизнеса.

Впрочем, куда сильнее повлияет на внутренний туризм катастрофа танкеров в Керченском проливе. Уже загрязнены мазутом Черноморское побережье Краснодарского края и Крыма, нефтепродукты добрались до Севастополя и Запорожской области. Нашли загрязненную мазутом птицу в Грузии. А экологи считают, что нефтепродукты из затонувших танкеров рано или поздно доберутся даже до Турции.

Туристы пока не спешат оформлять заявки на летний отдых, отмечает РСТ.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) считает, что топ-лист популярных у россиян зарубежных направлений в 2025 году останется прежним: Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Китай. Отдельные страны могут меняться местами в зависимости от динамики цен (в первую очередь на авиабилеты). Турция — абсолютный лидер, с которым невозможно конкурировать по объему полетных программ и разнообразию отельных предложений.

Какие еще гадости приготовит российскому туристу 2025 год, MSK1.RU узнал у отраслевых экспертов.

«Поездки становятся всё менее доступными»

— Последствия разлива мазута в Анапе пока трудно прогнозировать. Если экологические проблемы удастся устранить, курортный сезон, возможно, удастся сохранить. Однако существует высокая вероятность, что туристы, опасаясь последствий, переориентируются на другие направления, — говорит Антон Бодокия, сооснователь и управляющий партнер ADAMAND Resort. — А это может повлиять не только на Анапу, но и на Крым, учитывая близость регионов и общие имиджевые риски.

— А куда поедут россияне вместо Анапы и Крыма?

— Ключевым направлением для туристов в 2025 году станет Сочи. Хотя высокий сезон в Сочи, скорее всего, останется дорогим для большинства категорий туристов.

Кстати, среднее лицо путешественника также меняется. Основной спрос сейчас исходит от людей с доходом выше среднего, которые готовы платить за комфорт и качество сервиса. Для туристов с ограниченным бюджетом поездки становятся менее доступными из-за роста цен на авиабилеты и проживание.

— Ну а им где отдыхать?

— Многие из них отдают предпочтение отдыху в своих регионах, на даче или выбирают поездки на более короткие дистанции.

«Турцию будут бронировать как можно раньше»

— Россияне будут всё чаще выбирать курорты на Кавказе, в Сочи, на Алтае и Камчатке. Россияне будут искать более безопасные и экологически чистые курорты, такие как Сочи, Дагестан или Алтай, — считает руководитель отдела продаж Voyage boutique Мария Шавнева.

— От залитой мазутом Анапы туристы уже отказались?

— Запросов на туры в Анапу сейчас нет, но и массовых отмен туров мы не видим. Туристы выбрали выжидательную позицию. Ближе к началу туристического сезона будет понятно.

— Со внутренним туризмом понятно, а за рубеж куда летать будут? Цены на авиабилеты ведь растут немилосердно.

— Турция останется фаворитом: количество россиян, посетивших страну в 2024 году, увеличилось на 22%, и в 2025 году ожидается продолжение этого роста.

Сейчас идет период раннего бронирования Турции. В этом году это стало особенно актуально. В 2024 году к летнему сезону в Турции не осталось хороших отелей по соотношению «цена — качество». Их разобрали еще весной. Поэтому в этом году туристы уже заранее выбирают и бронируют места в отелях. Кстати, в Таиланде уже практически не осталось мест в отелях до конца марта.

Египет и ОАЭ также сохранят высокие позиции, с прогнозируемым увеличением потока туристов на 10–15%.

«Туристы пока экстренно не ищут альтернативу Анапе»

— Что касается лета, то у нас уже есть заявки на отдых в высокий сезон в регионах, пострадавших от разлива мазута. Несмотря на то, что новые бронирования почти перестали поступать, старые туры пока не аннулируются, — объясняет PR-аналитик туроператора «Русский Экспресс» Елизавета Тимошенко. — По правилам раннего бронирования, еще есть время принять решение и, если что, туристы смогут отказаться за пару недель до заезда.

Пока речь не идет о том, что туристы в срочном порядке ищут альтернативы. Заявки, которые сейчас поступают, направляются преимущественно на Крым, Сочи, Геленджик. Например, объем продаж на лето по Крыму уже трехкратный относительно прошлого года.

— Евросоюз ужесточает условия выдачи шенгенских виз россиянам. Это повлияет на поездки в Европу?

— Сейчас динамика спроса на отдых в Европе незначительно превышает прошлогодние показатели за аналогичный период. Если не произойдет глобальных изменений (резкий скачок курса валют, ввод жестких ограничений на въезд россиян в популярные европейские страны), с высокой долей вероятности объем продаж превысит значение прошлого года.

— Так ведь еще и несколько авиакомпаний отказались в Россию летать. Альтернатива есть?

— Баку и Ташкент — популярные хабы для стыковочных рейсов в Европу и некоторые другие страны. Однако даже несмотря на отмену полетов в эти города у туристов остаются альтернативы, среди которых, например, удобные рейсы через Ереван, Стамбул, Дубай.