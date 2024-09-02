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Лето «В целом хорошо, но молодежь — беспардонная»: туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Грузии

«В целом хорошо, но молодежь — беспардонная»: туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Грузии

Чем поразила ярославну соседняя страна

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1 комментарий

Ярославна нашла как плюсы, так и минусы у Грузии

Юлия Гайдей из Ярославля вместе с мужем и дочерью съездили в августе на 15 дней в отпуск в Грузию. В стране были впервые. Путешествовали на собственном автомобиле. На все потратили 200 тысяч рублей. Хотя, как говорит Юлия, можно было уложиться и в 150. Но семья решила не скупиться — накупили подарков родным и друзьям. В целом отдых ярославцам понравился, но были и негативные моменты. Юлия честно поделилась с порталом 76.RU впечатлениями о пребывании в соседней стране.

На границе конфликты с битами

Подготовка к самостоятельному отдыху была не обременительной. Семья заранее решила, что поедет в Батуми, чтобы совместить пляжный отдых с экскурсиями в горы.

— Еще в апреле на сайте бесплатных объявлений мы забронировали апартаменты — оплатили первые сутки, остальную сумму перевели уже по приезду. Заранее в Интернете посмотрели, какие места можно посетить с экскурсией и где поменять валюту. Перепроверили на Госуслугах, нет ли запрета на выезд. И все, — рассказала Юлия.

Поездка от Ярославля до Батуми заняла 2,5 суток. Ярославцы ехали по бесплатным участкам трасс. На ночевку нигде не останавливались, но периодически делали в дороге перерывы на отдых. Самым тяжелым стало прохождение русско-грузинской границы в Верхнем Ларсе — здесь пришлось простоять в 7-часовой пробке.

На границе ярославцев встретила огромная пробка

— Если на российской границе полный порядок, то про грузинскую такого не скажешь. Здесь немало тех, кто пытается проехать без очереди. Никто это не регулирует и не пресекает. Возникают конфликты, доходит до угроз битами, — отметила ярославна.

Само прохождение границы было быстрым и легким.

— На российской границе вопросов никаких не задавали, только фото сравнили с лицом. Поставили штампик и отпустили. Машину, правда, прошерстили (открыли все двери, багажник, бардачок, некоторых даже просили коврики поднять). На грузинской границе только сфотографировали на камеру и поставили отметку в паспорте, — рассказала Юлия.

Знают русский, но иногда делают вид, что нет

В целом в Грузии, по словам Юлии, очень приветливо относятся к туристам и из России, и из других стран.

— Примерно половина жителей говорит на русском языке. Очень хорошо общаются на русском люди старше 50 лет. Было, правда, и так, что обращаешься в магазине на русском к женщине-продавцу, она сначала делает вид, что не понимает. А начинаешь покупать у нее много всего — и она уже на чисто русском языке к тебе обращается, благодарит. Но даже, если человек реально не владеет языком, рядом обязательно найдется тот, кто понимает и готов перевести, — рассказала Юлия. — А вот молодежь там беспардонная. Про всех судить не буду. Но часто встречались такие молодые люди, которые вообще не знают правил этикета. Например, то, что сначала нужно выпускать выходящих из помещения, а потом заходит самим. Они лезут, расталкивают.

Батуми — город контрастов

Пытались взять деньги за бесплатное

Зато ярославцев приятно удивило, что посещение многих достопримечательных мест, национальных парков, источников в Грузии бесплатное. И даже батумский зоопарк.

— Парковка около них тоже бесплатная — это для нас было важно, потому что мы ездили на своей машине. Иногда, правда, к нам подходил какой-нибудь грузинский дедушка, который надевал жилетку и требовал за парковку деньги. Говорил, что это частная территория. Но мы понимали, что это незаконно и не платили. Он тогда уже по-другому говорил: «Ну, дайте хоть сколько-нибудь». То есть видно, что это обычные попорошайки, — говорит Юлия.

Грузия богата природными красотами

Вход во все достопримечательные места бесплатный

Горы, вода и чистый воздух

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Грузия богата природными красотами

Водители — беспредельщики

Кроме собственной машины ярославская семья иногда передвигалась по Грузии на такси. Воспользоваться общественным транспортом не получилось.

— Как-то попытались сесть на автобус, но за наличку там не проехать. Оплатить проезд можно только грузинской банковской картой. Либо купить специальную транспортную карту. Правда, место, где их можно оформить, мы так и не нашли. Нас посылали то в какой-то банк, то в печатный киоск — нигде карт не было, — говорит Юлия.

Грузинские водители, по наблюдению ярославцев, — настоящие беспредельщики.

— Перейти там дорогу по пешеходному переходу и остаться в живых — это целый квест. Если стоять перед пешеходным переходом, никто никогда тебя не пропустит. То есть надо вступать на дорогу и смотреть в лицо проезжающим автомобилистам. Причем, один может остановиться, а второй промчится прямо перед тобой. Если водителю-грузину надо зайти в магазин, он просто останавливается, где ему нужно (даже не включает аварийку), и уходит. Соответственно за ним образуется затор. Но ему все равно. Паркуются впритык друг к другу, так что потом дверь не открыть, — описала Юлия.

На дорогах в Грузии, по мнению ярославцев, беспредел

Также наши герои подметили, что в Грузии очень много автомобилей малого класса — «Смарт», новых и подержаных иномарок. А вот китайских машин практически нет. Если видишь такой на дороге, то, как правило, это значит, что на нем приехал кто-то из России.

Дали попробовать одно, а продали другое

Ярославцы остались в восторге от местной кухни. Причем, по словам Юлии, цены на многое ниже, чем в России.

— Например, ресторан находится где-нибудь высоко в горах, в экскурсионном месте. У нас бы здесь цены поставили соответствующие. А там они абсолютно такие же, как и в городе, — отметила Юлия.

От грузинской еды ярославцы были в восторге

При этом порции в заведениях огромные.

— Мы в одном из ресторанов заказали три порции салата по-грузински — там огурчики, помидорки, кинза, заправка. Нам официант говорит: «Не надо вам три салата». Принес нам два. Это оказалась такая большая пирамида! То есть можно было одну порцию заказать и спокойно есть троим, — поделилась ярославна.

А вот на рынках нужно быть бдительными.

— Там обманывают. Например, дают нам попробовать вино — пробуем, все нормально. Покупаем бутылку, потом открываем, а вкус другой. То есть дегустировать дают одно, а потом продают другое. Поэтому вино в Грузии лучше покупать промышленного производства, — предупредила Юлия.

Так выглядит рынок в Батуми

Глаза разбегаются от разнообразия

Но нужно быть начеку

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Так выглядит рынок в Батуми

Русским нужно поучиться такому отношению

А вот чему россиянам стоит поучиться у грузин, по мнению ярославцев, так это отношению к собакам.

— Всех бездомных хвостиков чипируют, стерилизуют и кастрируют. Местами установлены специальные будки-домики для них. Собаки все упитанные, имеют доступ везде: на пляжи, в магазины, рестораны. Никто их не обижает, не выгоняет. Да и песели всем рады, улыбаются, хвостом виляют. В одном из дорогих ресторанов мы даже увидели лабрадора посередине зала. Жаль, что у нас не так, — поделилась Юлия.

Собаки в Грузии в почете

Для четвероногих на улицах стоят будочки

Песелей ниоткуда не прогоняют

Забота во всем

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Собаки в Грузии в почете

В целом путешественники советуют съездить в Грузию — она понравится и любителям пляжного отдыха, и ценителям природных красот, истории, древней архитектуры. Каждый сможет найти что-то свое.

Напомним, своими впечатлениями о Грузии ранее поделилась еще одна жительница Ярославля. Она рассказала, как можно сэкономить на поездке.

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Комментарии
1
Гость
2 сентября 2024, 07:20
Молодежь беспардонная, это про Ярославль.
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