Если тепло и солнечно… На день Мирона-ветрогона определяем погоду на грядущую весну

Что можно и нельзя делать в этот день Источник: Александра Мамонтова











Православная церковь 30 августа вспоминает святого Мирона Кизического, который был пресвитером (старейшиной, — Прим.ред.) в греческой Ахаии в 3 веке. Он славился добротой к людям, благочестием и кротостью, но был подвержен пыткам за защиту своей веры. Его кидали в раскаленную печь и кидали диким зверям, но мирон оставался невредимым и продолжал сопротивляться приказу поклониться идолам. Позже после длительных истязаний его казнили в городе Кизик.

В этот же день по народному календарю принято отмечать день Мирона-ветрогона. Люди считали, что с этого дня начинает дуть холодный и сильный ветер. Также было принято помогать по хозяйству женщинам, оставшимся без мужей.

С этой датой связано множество народных примет и поверий.ю Например, считается, что не стоит смотреться в зеркала — люди считали, что в них можно оставить свою молодость и красоту. По этой же причине не стоит посещать магазины одежды. Также было запрещено держать на душе обиды — это могло привести к болезням.

Также по народным приметам в этот день лучше не ходить на кладбище и заниматься гаданиями. Проведенные в этот день ритуалы могли принести несчастья. Свадьбы в этот день тоже старались не проводить — считалось, что брак будет неудачным.

Считалось, что 30 августа нельзя долго спать — из-за этого можно в будущем расстаться со своими сбережениями.

Было принято в этот день сжигать старые вещи. Считалось, что огонь мог унести все неприятности и болезни.

Приметы о погоде

Также с этим днем было связано множество погодных примет. Например, считалось, что если тучи заволокли небо — это к долгому ненастью. Утренний туман и роса, напротив, сулили хорошую погоду.

Тёплая и солнечная погода предвещает раннюю весну.

— Солнце на восходе окрасилось в красный — погода будет ветреной, — гласят народные поверья.

Погода на 30 августа