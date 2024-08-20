Агроном рассказала, как правильно сохранить урожай лука, — важные советы

Эти советы помогут вам сохранить лук Источник: Артем Устюжанин











Дачники продолжают собирать урожай. В этот раз поговорим про лук. Нурания Шарыгина, главный агроном Тюменского межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр», рассказала 72.RU, как правильно хранить этот овощ.

Когда убирать лук в грядке?

Всё зависит от почвы, погоды, сорта. В данном случае речь идет о луке-севке. Есть сорта ультраскороспелые — «мячковский-300». Раннеспелые — «штутгартер ризен», «геркулес». Среднеранние — «центурион», «ред барон». Среднепоздние — «стурон».

— Поэтому рекомендуется ориентироваться на несколько основных признаков. У полностью созревшего лука перья становятся желтыми, они полегают. Надо дать им время, чтобы из зеленых перьев питательные вещества перешли в луковицу, — объясняет Шарыгина.

Если хорошая погода, им в таком состоянии надо полежать 2–2,5 недели. Также нужно посмотреть, насколько сама луковица стала твердой и плотной. Чешуйки на луковице должны быть характерного для сорта цвета. Если такие признаки появились, значит, овощ созрел и его можно убирать. Агроном обращает внимание, что не надо упустить момент полного созревания репчатого лука.

— Если начнем убирать его слишком рано, то недополучим часть урожая, а лежкость при этом ухудшится. Если же вы пропустили время, то у лука снова начнут расти корни и растение выйдет из состояния покоя. Овощ начнет тратить питательные вещества, запасенные в луковицу. Это приведет к тому, что вкусовые качества лука ухудшатся и он будет хуже храниться, — отмечает Шарыгина.

Также она говорит, что не надо чистить чешую лука при сборке овоща. Потому что чешуйки являются защитой от болезней и высыхания. Чем их больше и чем сильнее охватывают луковицу, тем лучше она будет храниться.

Из-за дождливой погоды агроном советует хорошо просушить лук. По ее предположению, на это может уйти до двух месяцев.

— Чем тоньше слой лука, тем быстрее и лучше он высохнет. Если у вас много места, лучше разложить головки в один слой. Нужно время от времени переворачивать луковицы. Так они будут просушиваться равномернее. Не стоит бить луковицы друг об друга для отряхивания от земли. От ударов луковицы травмируются и могут загнить. Если обнаружили поврежденные луковицы, не оставляйте их для зимнего хранения, а используйте сразу для приготовления блюд, — советует Шарыгина.

Также она отмечает, что необходимо постоянно проверять лук и сразу выбрасывать те плоды, которые начинают гнить. Так убережете собранный урожай от заражения.

Определить, полностью ли высох лук, можно таким способом. Надо взять луковицу и попытаться провернуть ботву вокруг своей оси. Если шейка высохла полностью, ботва легко сломается. Если этого не произошло, оставьте урожай еще на некоторое время досушиваться.

Когда лук полностью высохнет, обрежьте ботву, сохраняя небольшую, 3–5 сантиметров, шейку. В период хранения она защитит плод от попадания инфекции. Обрезать также нужно и корешки, оставив не более 0,5 сантиметра.

После этого лук необходимо отсортировать по размеру и отправить на хранение.

Как хранить?

Существует множество вариантов зимнего хранения репчатого лука: в плетеных корзинках или коробках, деревянных и пластмассовых ящиках с отверстиями, сетках.

Самый лучший способ — в женских капроновых колготках. Чтобы легче было вынимать из него лук, агроном советует после каждой головки делать узел.

— Еще один хороший способ. Так наши бабушки хранили — в косах. Чтобы их сплести, сухие перья не должны быть короче 15–20 сантиметров. В противном случае вам будет неудобно работать, да и луковица будет легко вываливаться. Возьмите овощ с самой длинной и крепкой ботвой и привяжите к ней шнур либо шпагат. После этого у вас получится три кончика. Один из лукового пера, два из шнура или шпагата. Начинайте плести обычную девичью косу. При каждом шаге вплетайте в нее по одной луковице, — объясняет агроном.

Когда останется всего 10 сантиметров веревки, надо остановить работу и завязать крепкую петлю. Все луковые головки должны быть приблизительно одного размера.

Чтобы лук хранился как можно дольше, необходимы определенные условия. Оптимальная температура хранения — +3... +4 градуса, а влажность — 70–80%.

В помещении с низким уровнем влажности лук начинает быстро сохнуть, а при повышенном — гнить. Эти условия хранения для еды. Если для семенных целей хотите оставить лук, тогда температура должна быть 15 градусов.