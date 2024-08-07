Погода резко изменится: МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Ярославской области

В МЧС выпустили экстренное предупреждение о надвигающейся на Ярославскую область грозе. Согласно прогнозу спасателей, непогода обрушится на регион около 18 часов 7 августа и продержится сутки, до вечера 8 августа.
— По данным Гидрометцентра, сегодня местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается гроза, в отдельных районах с ливнем, при грозе усиление западного ветра порывами 15 м/с, — сообщают в МЧС России по Ярославской области.
В связи с ухудшением погоды в регионе высока вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением линий электропередачи, нарушением в работе коммунальных систем и всех видов транспорта.
— Правила безопасности во время грозы: нельзя бегать, кататься на велосипеде, самокате или роликах; приближаться к линиям электропередачи и высоким деревьям; пользоваться телефоном (он может притянуть разряд), — напомнили спасатели МЧС.
По данным специалистов центра «Фобос», в Ярославле днем 7 августа ожидается переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза, +20... +22 °С, ветер северный, умеренный. Вечером — сильный дождь, возможна гроза. К ночи тучи рассеются, прогнозируется температура +13... +15 °С. 8 августа в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Температура ночью +13... +15 °С, днем +20... +22 °С, ветер северо-восточный, умеренный.