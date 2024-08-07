Погода резко изменится: МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Ярославской области

Как изменится погода в регионе в ближайшие часы Источник: Александра Мамонтова











В МЧС выпустили экстренное предупреждение о надвигающейся на Ярославскую область грозе. Согласно прогнозу спасателей, непогода обрушится на регион около 18 часов 7 августа и продержится сутки, до вечера 8 августа.

— По данным Гидрометцентра, сегодня местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается гроза, в отдельных районах с ливнем, при грозе усиление западного ветра порывами 15 м/с, — сообщают в МЧС России по Ярославской области.

В связи с ухудшением погоды в регионе высока вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением линий электропередачи, нарушением в работе коммунальных систем и всех видов транспорта.

— Правила безопасности во время грозы: нельзя бегать, кататься на велосипеде, самокате или роликах; приближаться к линиям электропередачи и высоким деревьям; пользоваться телефоном (он может притянуть разряд), — напомнили спасатели МЧС.