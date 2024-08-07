Двое в машине, не считая собаки. Супруги отдохнули на Азовском море с питомцем и посчитали траты — опыт бюджетного отпуска

Отдых вышел достаточно бюджетно Источник: предоставлено Алексеем











В разгар летнего сезона побережье Черного моря забито туристами. На популярные пляжи тянутся с разных уголков страны — лечь позагорать просто некуда. Из-за ажиотажа люди забывают об Азовском море, которое находится в нескольких часах езды от Краснодара. Житель Железногорска Красноярского края Алексей Юрьев взял семью, сел в «Рено» и проехал более пяти тысяч километров, чтобы оказаться на самом мелком море в мире. Он рассказал нашей коллеге из NGS24.RU Василине Владимировой, во сколько обошлась поездка, на что там посмотреть, кроме роскошных закатов, и почему автомобильный тур дешевле поезда или самолета.



«Ехали в удовольствие, соизмеряя силы»

О станице Голубицкой в Краснодарском крае Алексею рассказал знакомый. Она находится на побережье Азовского моря. В одном из чатов путешественников Алексей нашел девушку, которая переехала из Красноярска в эту же местность восемь лет назад. Она и помогла землякам с организацией отдыха.



— Она помогла устроиться с питомцем, давала номера телефонов местных. Я созвонился, нашел место проживания, забронировал за месяц до поездки. Она периодически присылала фотографии моря, пляжа, что никто там не ругается на питомцев. Держала в курсе, какая была погода, — рассказывает о планировании поездки Алексей.

А вот и Яша уже на берегу моря Источник: предоставлено Алексеем











Из Железногорска семья выехала 28 июня. Как раз в это время в российских регионах началась сильная жара. Погода внесла свои коррективы. Собака, как выяснилось, высокие температуры переносит не очень хорошо. В первый день паре удалось проехать немного — до Новосибирска не доехали 70 километров. Пришлось поспать пару часов перед въездом в город и двинуться дальше ночью. Второй день путешественников выдался продуктивнее — за раз пара проехала 1600 километров.



— Мы ехали в удовольствие, соизмеряя силы, состояние свое и питомца, — рассказывает Алексей.

Златоуст — город в Челябинской области Источник: предоставлено Алексеем











А тут и первый лайфхак, как сэкономить деньги, пока едешь на автомобиле до места отдыха. Всегда можно переночевать в салоне собственной машины, но на отдыхе хочется комфорта и человеческих условий. Сначала пара ночевала в придорожных гостиницах. Но не каждая из них пустит в номер с домашним питомцем. И, как выяснили сибиряки, не везде есть санузел в номере. Альтернативным и более дешевым вариантом стали посуточные квартиры.



— Придется заехать в город, сделать небольшой круг, но это дешевле, чем переночевать в «придорожке». Еще в квартире есть возможность приготовить что-то самостоятельно, не есть в кафе. Есть минимальный набор посуды, все магазины рядом. Купил, приготовил, с собой наделал бутербродов, чай в дорогу и поехал, — делится опытом путешественник.



Пара ехала на седане Renault Fluence. В среднем скорость по трассе была 100–110 километров в час. Торопиться и превышать скорость смысла нет. Со слов Алексея, на федеральных трассах установлено огромное количество камер видеофиксации, но не все они корректно работали.

Как не отметиться возле знаков с названиями городов? Почти Копейск Источник: предоставлено Алексеем











Россияне часто ругают состояние федеральных дорог, но не Алексей. Он говорит, что покрытие, на его взгляд, отличное. В каждой области есть ремонты, но «по лучшим дорогам он не ездил».



А может, на самолете?

Дорога в пять тысяч километров на машине — достаточно тяжелое удовольствие, подумают многие. В случае Алексея выбор на авто пал из-за собаки — животное некому оставить в Железногорске. Подсчитав, сибиряк пришел к выводу, что на автомобиле ехать намного дешевле, нежели самолетом или поездом.



— Туда-обратно вышло 77 тысяч рублей. Допустим, мы едем вчетвером. Это чуть больше 17 тысяч рублей на человека в две стороны — на самолете так не получится. К тому же можно взять в аренду машину — это от полутора тысяч до бесконечности, — перечисляет плюсы Алексей.



За экономией в деньгах стоят загрузка на трассах, аварии, ремонтные работы, усталость в дороге. Но объехав полстраны, пара открыла для себя новые места.



— Мне нравится ехать за рулем. На самолете я бы не увидел столько. Я купался в реках Волге, Кубани, в Волго-Донском канале. Классно, когда едешь и начинаются виноградники — прям гектары. Персиковые, яблоневые, сливовые сады. На фотографии, где я в подсолнухах, это на подъезде к Ростову. В Краснодарском крае они уже созрели, а в Саратовской области только начинали цвести, — делится впечатлениями сибиряк.



А вот и те самые поля с подсолнухами в Ростове Источник: предоставлено Алексеем











В сумме путешественники проехали 14 регионов. Дорога в одну сторону — более пяти тысяч километров, пять с половиной дней.



— Я за рулем проводил от 14 до 18 часов, с остановками на перекус, поспать. Но не чувствовал усталости. Мы когда приехали на место, я не был разбитый, мне не надо было много времени для отдыха. На следующий день мы встали в шесть утра и пошли на море, — говорит Алексей.

Красивые закаты и рассветы — лучшее дополнение к поездке Источник: предоставлено Алексеем











Как отдохнуть на берегу моря дешево?

Алексей рассказал, что с самого начала с супругой решили отдыхать скромно. Пара выбирала недорогое жилье, развлечения придумывали сами — обошлись без экскурсий. Тут на руку сыграло географическое положение станицы, где расположились путешественники. В 40 километрах есть популярный туристический комплекс Атамань, рядом с ним райский уголок — станица Тамань. Там можно посетить местный музей. Всё сделано по старым технологиям. В станице можно купить посуду ручной работы из глины.



Неподалеку находится Крымский мост — 60 километров от Голубицкой. Станица, где жил Алексей с женой, — курортная столица Темрюкского района. Именно там находятся самые крупные краснодарские виноградники и винодельни. Там же — знаменитый археологический комплекс «Гермонасса-Тмутаракань» на берегу Таманского залива. Про различные ярмарки фруктов забывать тоже не нужно — их часто проводят для туристов в разгар сезона. Там вы найдете спелые арбузы, которыми можно закупиться. Алексей купил пять штук и привез их в Железногорск. Последний разрезали спустя две недели после путешествия, и он был сладким и сочным.



— Почти две недели он лежал. Я его вскрыл, он дозрел — будто бы еще слаще стал! — говорит автопутешественник.



Здесь есть что посмотреть. Без фото на память не уедете Источник: предоставлено Алексеем











В самый разгар сезона туристов на Азовском море намного меньше, чем в Сочи. На пляже можно спокойно отдыхать с собакой и никому не мешать. По всему побережью много оборудованных мест для кемпинга с душем и туалетом. Под ногами не камни, а чистый песок, по которому приятно ходить.



— Не все нормально относятся к животным, кто-то боится. Мы искали такие места, где как можно меньше людей. В 500 метрах от станицы увидели дикий кемпинг — люди просто приехали и поставили палатку. И на несколько километров можно совершенно спокойно встать, никому не мешая. В сторону Анапы и Сочи такого не найдешь, — сравнивает Алексей.



В двадцати километрах от станицы Голубицкая находится поселок За Родину. Недалеко от него действует грязевой вулкан Тиздар. Рядом находится еще один действующий вулкан Плевак. Вход туда, конечно же, платный — полторы тысячи с человека. Но, немного посмотрев интернет, пара нашла другой подъезд к грязи — бесплатный. Целебные свойства, со слов Алексея, можно прочувствовать на себе.



— У меня на ногах старые шрамы начали рассасываться. Серьезно, чувствуется прям прилив сил, энергии. Я прочитал, эти грязи полезны для суставов, кожи, кровообращения. Там целебная грязь, не вонючая. Это не перегной, микроорганизмов там нет. Эта грязь — последствия добычи нефти, — приводит факты Алексей.



Лечебная грязь действующего вулкана Источник: предоставлено Алексеем











По пути путешественники заехали на дикий пляж. Его единственный и большой минус — высокий берег, 20–30 метров. Из плюсов — отсутствие кого-либо и нежный песок.



— Там, можно сказать, не ступала нога человека. Шикарный песок, никого нет. Я пошел искупаться — в километре никого не было. Хоть палатку ставь и живи. Правда, машина будет высоко наверху.



Вот такое побережье Азовского моря Источник: предоставлено Алексеем











Что же по деньгам?

Легковой «Рено» тратил на сто километров всего семь литров топлива. Самый дешевый бензин АИ-95 был в Новосибирской области — 54 рубля за литр. Самый дорогой — в Краснодарском крае — 60 рублей 70 копеек за литр. Таким образом, на 750 литров бензина ушло более 47 тысяч рублей. На жилье и питание в пути пара потратила немного — дорога в две стороны обошлась в 30 тысяч рублей. На месте сибиряки потратили всего 58 тысяч рублей за полторы недели.



— Главное — ничего не бойся. Если машина захочет сломаться, она у тебя и здесь сломается. Там просто может быть неудобнее, дороже, но она сломается в любом случае, если захотела.



Морально нужно быть готовым, что поездка может затянуться, или плохие погодные условия. Нужно подготовиться финансово, просчитать, сколько затрат на дорогу, на сколько отдохнешь, забронировать всё заранее. Не ехать наобум, чтобы потом не говорить: «Вот, мне отдых не понравился». Ехать, я считаю, надо. Тем более если раньше не ездили далеко — вообще будет классно, — подытожил Алексей.

А вот и самый довольный гость Краснодарского края Источник: предоставлено Алексеем









