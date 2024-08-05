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Лето Накроет в ближайшие часы: для ярославцев выпустили экстренное предупреждение о погоде

Накроет в ближайшие часы: для ярославцев выпустили экстренное предупреждение о погоде

Сколько будет бушевать буря

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6 комментариев
Погода испортится в ближайшие часы

Для ярославцев выпустили экстренное предупреждение о грозе и усилении ветра. Непогода накроет регион днем 5 августа.

— Гроза, в отдельных районах с ливнем, при грозе усиление северо-западного ветра порывами до 15 м/с, ожидается местами по Ярославской области и Ярославле, — сообщили в министерстве региональной безопасности. — Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев и шатких конструкций опасно. Телефон экстренных служб: 112.

По данным специалистов центра «Фобос», 5 августа в Ярославле ожидается малооблачная погода с сильным дождем. Температура днем +22… 24 °С, атмосферное давление в пределах нормы. Вечером прогнозируется небольшой дождь. А вот к ночи тучи рассеются, ожидается температура +13... 15 °С.

Однако спасатели МЧС предупреждают, что гроза и сильный ветер вернуться в регион уже на следующий день, 6 августа.

— По данным Ярославского ЦГМС — филиала ФГБУ «Центральное УГМС», днем 6 августа местами по Ярославской области ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. При грозе усиление северо-западного, северного ветра порывами до 15 м/с, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Ярославской области.

Какой погоды ожидать от второй недели августа — подробно рассказывает в этом материале.

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Комментарии
6
Гость
5 августа 2024, 13:42
Буря?
Гость
5 августа 2024, 13:56
Каждый день предупреждения, мчс отрабатывает чётко
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