«Спасибо за жизнь!»: топ самых очаровательных ярославских мам
Сегодня ярославцы поздравляли самых близких и главных людей в своей жизни – своих мам. Цветы, поздравления и слова благодарности целый день мелькали в ленте Instagram. Мы подготовили для вас топ самых очаровательных и прекрасных мам, которыми хочется восхищаться и любоваться.
Прекрасная Алина Пивоварова посвятила своей маме трогательный стих в Instagram.
- Я знаю ты со мной, я для тебя семья, - написала Алина.
Глядя на эту молодую женщину, даже не верится, что она - мама уже взрослой дочери.
- Солнышко моё родное, ты у меня самая лучшая на свете, - написала Екатерина Хомяк своей маме Елене.
Ярославна Алёна Разживина и её прекрасная мама.
- Спасибо за жизнь! - такую трогательную запись оставила Дарья Бобина своей шикарной маме.
А это - красавица Полина Плеханова, её мама и мама её мужа.
Александра Хабарина выставила ретро-фото.
- Ко может быть главнее в нашей жизни? - написала она под фото.
Ярославские селебрити также поздравили своих мам с этим замечательным днём. Актриса Мария Горбань сейчас отдыхает со своей мамой и дочкой на Бали.
Ярославская ведущая Елена Летучая выставила красивое фото со своей мамой, где обе - в элегантных чёрных платьях.
- Я всегда буду рядом с тобой, - написала Елена своей маме.