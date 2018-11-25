Мама - самый родной человек

Сегодня ярославцы поздравляли самых близких и главных людей в своей жизни – своих мам. Цветы, поздравления и слова благодарности целый день мелькали в ленте Instagram. Мы подготовили для вас топ самых очаровательных и прекрасных мам, которыми хочется восхищаться и любоваться.



Прекрасная Алина Пивоварова посвятила своей маме трогательный стих в Instagram.



- Я знаю ты со мной, я для тебя семья, - написала Алина.



Глядя на эту молодую женщину, даже не верится, что она - мама уже взрослой дочери.

- Солнышко моё родное, ты у меня самая лучшая на свете, - написала Екатерина Хомяк своей маме Елене.

Ярославна Алёна Разживина и её прекрасная мама.

- Спасибо за жизнь! - такую трогательную запись оставила Дарья Бобина своей шикарной маме.

Две прекрасные ярославны - мама и дочка

А это - красавица Полина Плеханова, её мама и мама её мужа.

У этой счастливой пары сразу две мамы

Александра Хабарина выставила ретро-фото.

- Ко может быть главнее в нашей жизни? - написала она под фото.

Ярославские селебрити также поздравили своих мам с этим замечательным днём. Актриса Мария Горбань сейчас отдыхает со своей мамой и дочкой на Бали.

Ярославская ведущая Елена Летучая выставила красивое фото со своей мамой, где обе - в элегантных чёрных платьях.

- Я всегда буду рядом с тобой, - написала Елена своей маме.