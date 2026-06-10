«Как она стремно оделась»: стилист Гоша Карцев проехался по образам российских знаменитостей

Гоша Карцев даже надел темные очки — так ослепительны российские звезды Источник: кадр из подкаста «ДаДа — НетНет» (18+) / Vk.com

Порой кажется, что, собираясь на красную дорожку, российские селебы надевают на себя всё лучшее, что нашли в гардеробе, пытаясь сочетать несочетаемое. А порой могут одеться так, что дресс-код трещит по швам. Впрочем, лучше нас об этом расскажет только известный стилист. Такой, как Гоша Карцев. И хотя в последнее время он старается обходить стороной разборы гардеробов российских знаменитостей, для подкаста «ДаДа — НетНет» сделал исключение. Под его прицел попали Ксения Собчак, Виктория Боня, Оксана Самойлова и другие.

Этой весной российские селебрити традиционно слетелись на Каннский фестиваль. Одной из див, которая не смогла пропустить мероприятие, стала Виктория Боня. Она рисковала пропустить событие из-за полного разрыва внешней связки голеностопного сустава, но всё же прихромала — с тростью и в огромном пышном платье нежно-розового цвета.

— Мне не очень нравится. Хотя она парилась, ногти под платье покрасила. Не знаю, как это оценивать, — замешкался Карцев. — Какой-то вайб выпускного, чуть пошлостью отдает. Мне нравится ткань, просто исполнение странное. Возможно, вот эта бандура сбоку лишняя. Жалко, что трость не обыграна.

Викторию Боню даже серьезная травма не остановила Источник: victoriabonya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Товарищи стилисты, оцениваем образ Бони по шкале от 1 до 5 1 2 3 4 5

Следующей на очереди оказалась Оксана Самойлова. Тоже с каннской вечеринки. Для нее она надела ослепительно блестящее платье и крупные солнечные очки в треть лица. А дополнила образ миниатюрным клатчем.

— Меня очень сильно бесит этот клатч. Видно, что Gucci, но он выглядит как будто косметичка с цепочкой приделанной. Он вообще не отсюда, — отметил Карцев.

Оксана Самойлова так блистала, что надела темные очки, чтобы не ослепнуть от своей же красоты Источник: samoylovaoxana / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Впрочем, весь образ Самойловой, по мнению стилиста, собран неловко: каждый элемент самостоятельный, а вместе они не играют.

— Очки не отсюда, прическа не отсюда, какой-то браслет, не понимаю, что он здесь делает. И эта косметичка. Мне кажется, слишком повседневная. Хотя в целом наряд интересный, он меня не бесит, — рассказал Гоша. — И еще мне кажется, что нужно было ей порепетировать, как в нем позировать.

Как вам образ Оксаны Самойловой? 1 2 3 4 5

После Оксаны стилист переключился на Ксению Собчак, которая плотно работает с новой командой стилистов, полностью перекроившей ее имидж, сделав образы более дерзкими, экстравагантными и подчеркнуто статусными. Журналистка тоже отметилась во Франции. На один из пафосных благотворительных вечеров в Каннах она пришла в тяжелом массивном колье от Dior, эффектной юбке от Maison Margiela и классической рубашке от Vivienne Westwood.

Ксения Собчак не так давно начала сотрудничать с новыми стилистами, и вот результат Источник: xenia_sobchak / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я бы так не одевал Ксению Анатольевну, я бы вообще так никого не одевал, потому что я проще люблю. Но мне нравится, как на это реагируют люди. Многим нравится, как выглядит Ксения Анатольевна, значит, задача выполнена, — отметил Карцев. — Мне кажется, это хороший образ, судя по тому, как на него реагируют люди. Я не понимаю, как это колье сочетается с корсетом и юбкой. Но как будто бы за этим интересно наблюдать.

А что скажете насчет образа Ксении Собчак? 1 2 3 4 5

А вот образ внучки узбекского президента Ислама Каримова Марьям Тилляевой с наклеенным ожерельем и несочетаемыми друг с другом элементами стилист откровенно не понял.

Марьям Тилляева продемонстрировала, как показать всё новое сразу Источник: mashatilly / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Мне кажется, это из разных просто вселенных. Серьги одни, отдельно бусы. Окей, ты хочешь обратить на себя внимание. Или это для того, чтобы обсуждали? Вот какая задача у нее? Чтобы все написали, как она стремно оделась? Это тоже может быть ход.

А теперь оценим наряд Марьям Тилляевой 1 2 3 4 5

Затем Гоша переключился на Надежду Стрелец, которая надела на красную дорожку ярко-оранжевое платье от Valentin Yudashkin, дополнив его длинными перчатками мятного цвета. Сочетание цветов он назвал необычным, но задался вопросом, чем вдохновлялась журналистка.

Надежда Стрелец решила играть на контрасте цветов Источник: nadin_strelets / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Мне кажется, задача была выделиться и привлекать внимание. Очень вечерний макияж и как будто бы слишком концептуальный наряд, — отметил Карцев. — То есть яркие перчатки, яркое платье, какая-то очень сдержанная обувь. И мне кажется, что для такого стайлинга нужен другой макияж, более авангардный или что-то неожиданное. И меня длина платья смущает. Оно простегано, и как будто не хватает сантиметра, чтобы был совсем «вечер». И перчатки велики. Может быть, они растянулись. И кожа не совсем уместна.

Господа эксперты, какой балл отдадите Надежде Стрелец? 1 2 3 4 5