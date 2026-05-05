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Стиль и красота Обзор Звезды пустились во все тяжкие: самые безумные наряды на Met Gala 2026

Звезды пустились во все тяжкие: самые безумные наряды на Met Gala 2026

Проверьте, сможете ли угадать, к каким картинам и скульптурам отсылают их образы

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Немного сюрреализма от актрисы Гвендолин Кристи | Источник: ТАССНемного сюрреализма от актрисы Гвендолин Кристи | Источник: ТАСС

Немного сюрреализма от актрисы Гвендолин Кристи

Источник:

ТАСС

Met Gala, пожалуй, единственный случай, когда самое пристальное внимание приковано не к основной части события, а к его началу — появлению гостей. Благотворительный бал проводится 78 лет, и с каждым годом звезды всё сильнее удивляют своими необычными нарядами на ковровой дорожке.

В 2026 году темой мероприятия стало «Мода — это искусство», но для образов была дополнительная приписка: они должны были быть гимном «одетому телу». Однако, вдохновившись художниками и скульпторами, некоторые совсем об этом забыли.

В этом году дорожка Met Gala была не ковровой и не красной. Вместо этого организаторы оформили проход в духе райских садов: много зелени, камня, а с потолка спадали тысячи белоснежных и нежно-голубых цветов, напоминающих небо и облака. В окружении всей этой красоты одной из первых появилась Мадонна.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

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1 / 1

Узнали к какой картине отсылает Мадонна?

  • «Девятый вал», Иван Айвазовский

  • «Искушение святого Антония. Фрагмент II», Леонора Каррингтон

  • «Танец», Анри Матисс

  • «Чёрный корабль», Джозеф Мэллорд

Мадонна повторила сцену с картины «Искушение святого Антония. Фрагмент II». Для этого ей пришлось привлечь еще семь помощниц. Девушки в прозрачных масках держали длинные шарфы, струящиеся в разные стороны от корабля на голове королевы поп-музыки.

Источник: «Искушение Святого Антония. Фрагмент II», Леонора Каррингтон, 1945 г.Источник: «Искушение Святого Антония. Фрагмент II», Леонора Каррингтон, 1945 г.
Источник:

«Искушение Святого Антония. Фрагмент II», Леонора Каррингтон, 1945 г.

Похоже?

Со знанием дела подошла к образу
Вообще не похоже

Карди Би во время сборов на Met Gala вдохновлялась современным искусством.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

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Каким творением вдохновилась эпатажная певица?

  • «Портрет Доры Маар», Пабло Пикассо

  • «Идущая Женщина», Александра Архипенко

  • «Кукла», Ханс Беллмер

  • «Большая обнажённая в красном кресле», Пабло Пикассо

Певица вдохновилась творчеством немецкого сюрреалиста Ханса Беллмера и попыталась показать неидеальность человеческого тела. В своем образе певица прошла по тонкому льду. На ней было только прозрачное кружевное платье с цветными вставками, прикрывающими интимные места. Изюминкой образа стали неестественно огромные буфы на плечах и подоле.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

Узнали?

Получилось очень похоже
Даже если весь день рассматривать, всё равно не догадался бы

Если когда-нибудь Хайди Клум появится на мероприятии не в шокирующем наряде, это будет больше не она. В этот раз модель превзошла саму себя.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

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В кого перевоплотилась Хайди Клум?

  • «Весталка под вуалью», Рафаэль Монти

  • «Дева под вуалью», Джованни Страцца

  • «Монахиня под вуалью», Джузеппе Крофф

  • «Хайди Клум под вуалью», Хайди Клум

Несколько лет топ-модель креативила только на вечеринках в честь Хеллоуина, но с прошлого года теперь любое свое появление делает маленьким праздником. На Met Gala 2026 она преобразилась в ожившую статую «Весталки под вуалью».

Источник: Daderot Public Domain Wikimedia.orgИсточник: Daderot Public Domain Wikimedia.org
Источник:

Daderot Public Domain Wikimedia.org

Преображение прошло успешно?

Я сразу угадал
Не узнал

Еще одна живая скульптура на Met Gala 2026 — Кайли Дженнер.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

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Что за статуя ожила?

  • Дианы Версальской

  • Ники Самофракийской

  • Венеры Каллипиги

  • Венеры Милосской

Кайли Дженнер за основу своего образа взяла скульптуру Венеры Милосской, правда, появляться обнаженной светская львица не стала. Вместо этого она надела корсет телесного цвета, повторяющий изгибы тела и цвет ее кожи. Изюминкой стали высветленные брови.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

Попали?

Такую узнаю из тысячи
Нет

Ким Кардашьян в эпатажности не отстала от младшей сестры. Только она искала вдохновения не в античной культуре.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

Пройден 18 раз
1 / 1

Чья картина легла в основу образа?

  • Аллена Джонса

  • Энди Уорхола

  • Ройа Лихтенштейна

  • Дэвида Хокни

На мероприятие Ким пришла с художником Алленом Джонсом, чьи работы и легли в основу образа. На светской львице был пластиковый ярко-оранжевый корсет, слепок с которого делали с нее самой. Где-то мы уже подобное видели, а именно на Хайди во время «Грэмми». Ким только укоротила модель и, в отличие от топ-модели, возможно, даже сможет в ней сесть.

Источник: allenjpnestheartist / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: allenjpnestheartist / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

allenjpnestheartist / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Знали о таком художнике?

Конечно
Впервые слышу

Три года подряд Анок Яй называют моделью года, провозглашают самой красивой манекенщицей и топ-моделью с идеальной внешностью. Образ на Met Gala только подкрепил ее репутацию.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

Пройден 22 раза
1 / 1

Какая скульптура легла в основу образа?

  • «Черная Мадонна»

  • «Лежащая девушка»

  • «Виллендорфская Венера»

  • «Плакальщица»

Анок перевоплотилась в Черную Мадонну. Ее волосы напоминают скульптуру, из глаз бегут слезы, несмотря на то что практически всё тело спрятано под покрывалом, каждый его кусочек напоминает ожившую статую.

Источник: Zarateman CC0 Wikimedia.orgИсточник: Zarateman CC0 Wikimedia.org
Источник:

Zarateman CC0 Wikimedia.org

Угадали?

Да
Нет

Не все стали воспринимать фразу «Мода — это искусство» буквально и интерпретировали дресс-код по-своему. Ирина Шейк не отказала себе в удовольствии примерить «голый» наряд. Ее образ напоминал образ Изабеллы Росселлини в фильме «Смерть ей к лицу» (18+). Только вместо огромных кристаллов Шейк украсила шею, руки и зону декольте часами.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

Спустя 10 лет перерыва на Met Gala появилась Бейонсе, и она не стала повторять какое-то одно произведение искусства. На ковровой дорожке она появилась в длинном платье, напоминающем скелет. Каждая «косточка» была усыпана сверкающими камнями.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

Пока остальные искали вдохновение в творениях мировых знаменитостей, блогер Эмма Чемберлен посвятила свой наряд, похожий на плавно стекающие краски, отцу.

— Мой папа — художник, работающий с маслом и акварелью, и я выросла в очень творческой семье, где дом был наполнен искусством, — рассказала Эмма Vogue.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

Десятки килограммов страз, специальные слепки и многомиллионные ткани — нет. Долларовая банкнота на веревочке — да. Сара Полсон умеет бюджетно подходить к выбору костюма.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

К чему бы ни готовился Люк Эванс, к Met Gala, роли полицейского или покорению эротических снов всех женщин мира, он готов.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

Певица Жанель Моне выбрала один из самых необычных нарядов. Ее образ напоминал смесь проводов и кабелей, украшенных зеленым мхом. Хотя Жанель не объяснила, как этот наряд связан с темой искусства, она идеально слилась с окружающей обстановкой.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

Без пугающих образов на Met Gala 2026 тоже не обошлось. Педиофобы, боящиеся одержимых кукол, приготовьтесь.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

Если кубиков пресса и рельефных мускул пока нет, никто не мешает нарисовать их, как сделал Джереми Поуп.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

Последняя на ковровой дорожке появилась Рианна. Опаздывать к началу и закрывать проход уже стало своеобразной традицией. Впервые певица задержалась в 2023 году и появилась лишь через пять часов с момента, когда пришли первые гости, едва успев к основному действию — ужину. Организатор Met Gala Анна Винтур отмечает, что вольность появляться перед самым началом основной части она позволяет только Рианне и никому больше.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

Одного взгляда на наряд певицы достаточно, чтобы понять: опоздание стоило того. Рианна облачилась в длинное платье ручной работы, сшитое из шелковых нитей, сотни тысяч бусин и металлических проводов.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Met Gala Наряд Мода Стиль Красота
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Комментарии
2
Гость
5 мая, 18:52
днище
Гость
5 мая, 14:57
"Ее образ напоминал образ Изабеллы Росселлини в фильме «Смерть ей к лицу»" - напоминал ровно ничем
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Гость
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