Звезды пустились во все тяжкие: самые безумные наряды на Met Gala 2026

Met Gala, пожалуй, единственный случай, когда самое пристальное внимание приковано не к основной части события, а к его началу — появлению гостей. Благотворительный бал проводится 78 лет, и с каждым годом звезды всё сильнее удивляют своими необычными нарядами на ковровой дорожке.
В 2026 году темой мероприятия стало «Мода — это искусство», но для образов была дополнительная приписка: они должны были быть гимном «одетому телу». Однако, вдохновившись художниками и скульпторами, некоторые совсем об этом забыли.
В этом году дорожка Met Gala была не ковровой и не красной. Вместо этого организаторы оформили проход в духе райских садов: много зелени, камня, а с потолка спадали тысячи белоснежных и нежно-голубых цветов, напоминающих небо и облака. В окружении всей этой красоты одной из первых появилась Мадонна.
Узнали к какой картине отсылает Мадонна?
«Девятый вал», Иван Айвазовский
«Искушение святого Антония. Фрагмент II», Леонора Каррингтон
«Танец», Анри Матисс
«Чёрный корабль», Джозеф Мэллорд
Мадонна повторила сцену с картины «Искушение святого Антония. Фрагмент II». Для этого ей пришлось привлечь еще семь помощниц. Девушки в прозрачных масках держали длинные шарфы, струящиеся в разные стороны от корабля на голове королевы поп-музыки.
Похоже?
Карди Би во время сборов на Met Gala вдохновлялась современным искусством.
Каким творением вдохновилась эпатажная певица?
«Портрет Доры Маар», Пабло Пикассо
«Идущая Женщина», Александра Архипенко
«Кукла», Ханс Беллмер
«Большая обнажённая в красном кресле», Пабло Пикассо
Певица вдохновилась творчеством немецкого сюрреалиста Ханса Беллмера и попыталась показать неидеальность человеческого тела. В своем образе певица прошла по тонкому льду. На ней было только прозрачное кружевное платье с цветными вставками, прикрывающими интимные места. Изюминкой образа стали неестественно огромные буфы на плечах и подоле.
Узнали?
Если когда-нибудь Хайди Клум появится на мероприятии не в шокирующем наряде, это будет больше не она. В этот раз модель превзошла саму себя.
В кого перевоплотилась Хайди Клум?
«Весталка под вуалью», Рафаэль Монти
«Дева под вуалью», Джованни Страцца
«Монахиня под вуалью», Джузеппе Крофф
«Хайди Клум под вуалью», Хайди Клум
Несколько лет топ-модель креативила только на вечеринках в честь Хеллоуина, но с прошлого года теперь любое свое появление делает маленьким праздником. На Met Gala 2026 она преобразилась в ожившую статую «Весталки под вуалью».
Преображение прошло успешно?
Еще одна живая скульптура на Met Gala 2026 — Кайли Дженнер.
Что за статуя ожила?
Дианы Версальской
Ники Самофракийской
Венеры Каллипиги
Венеры Милосской
Кайли Дженнер за основу своего образа взяла скульптуру Венеры Милосской, правда, появляться обнаженной светская львица не стала. Вместо этого она надела корсет телесного цвета, повторяющий изгибы тела и цвет ее кожи. Изюминкой стали высветленные брови.
Попали?
Ким Кардашьян в эпатажности не отстала от младшей сестры. Только она искала вдохновения не в античной культуре.
Чья картина легла в основу образа?
Аллена Джонса
Энди Уорхола
Ройа Лихтенштейна
Дэвида Хокни
На мероприятие Ким пришла с художником Алленом Джонсом, чьи работы и легли в основу образа. На светской львице был пластиковый ярко-оранжевый корсет, слепок с которого делали с нее самой. Где-то мы уже подобное видели, а именно на Хайди во время «Грэмми». Ким только укоротила модель и, в отличие от топ-модели, возможно, даже сможет в ней сесть.
Знали о таком художнике?
Три года подряд Анок Яй называют моделью года, провозглашают самой красивой манекенщицей и топ-моделью с идеальной внешностью. Образ на Met Gala только подкрепил ее репутацию.
Какая скульптура легла в основу образа?
«Черная Мадонна»
«Лежащая девушка»
«Виллендорфская Венера»
«Плакальщица»
Анок перевоплотилась в Черную Мадонну. Ее волосы напоминают скульптуру, из глаз бегут слезы, несмотря на то что практически всё тело спрятано под покрывалом, каждый его кусочек напоминает ожившую статую.
Угадали?
Не все стали воспринимать фразу «Мода — это искусство» буквально и интерпретировали дресс-код по-своему. Ирина Шейк не отказала себе в удовольствии примерить «голый» наряд. Ее образ напоминал образ Изабеллы Росселлини в фильме «Смерть ей к лицу» (18+). Только вместо огромных кристаллов Шейк украсила шею, руки и зону декольте часами.
Спустя 10 лет перерыва на Met Gala появилась Бейонсе, и она не стала повторять какое-то одно произведение искусства. На ковровой дорожке она появилась в длинном платье, напоминающем скелет. Каждая «косточка» была усыпана сверкающими камнями.
Пока остальные искали вдохновение в творениях мировых знаменитостей, блогер Эмма Чемберлен посвятила свой наряд, похожий на плавно стекающие краски, отцу.
— Мой папа — художник, работающий с маслом и акварелью, и я выросла в очень творческой семье, где дом был наполнен искусством, — рассказала Эмма Vogue.
Десятки килограммов страз, специальные слепки и многомиллионные ткани — нет. Долларовая банкнота на веревочке — да. Сара Полсон умеет бюджетно подходить к выбору костюма.
К чему бы ни готовился Люк Эванс, к Met Gala, роли полицейского или покорению эротических снов всех женщин мира, он готов.
Певица Жанель Моне выбрала один из самых необычных нарядов. Ее образ напоминал смесь проводов и кабелей, украшенных зеленым мхом. Хотя Жанель не объяснила, как этот наряд связан с темой искусства, она идеально слилась с окружающей обстановкой.
Без пугающих образов на Met Gala 2026 тоже не обошлось. Педиофобы, боящиеся одержимых кукол, приготовьтесь.
Если кубиков пресса и рельефных мускул пока нет, никто не мешает нарисовать их, как сделал Джереми Поуп.
Последняя на ковровой дорожке появилась Рианна. Опаздывать к началу и закрывать проход уже стало своеобразной традицией. Впервые певица задержалась в 2023 году и появилась лишь через пять часов с момента, когда пришли первые гости, едва успев к основному действию — ужину. Организатор Met Gala Анна Винтур отмечает, что вольность появляться перед самым началом основной части она позволяет только Рианне и никому больше.
Одного взгляда на наряд певицы достаточно, чтобы понять: опоздание стоило того. Рианна облачилась в длинное платье ручной работы, сшитое из шелковых нитей, сотни тысяч бусин и металлических проводов.