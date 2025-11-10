Геометрия силуэтов и пиратская роскошь: 10 модных трендов зимы-2025/2026, которые уже на пике

Некоторые тренды повторяли прошлогодние Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Главное правило зимы-2025/2026 — не стараться быть идеальной. Мода устала от глянца и предлагает ироничный комфорт: экомех вместо натурального, меховая юбка и ремень поверх всего, что под руку попадется. Рассказываем про тренды, которые легко перейдут с подиума в реальную жизнь.

Бабушкин шик

Вдохновляясь стилем 60–70-х, Miu Miu предложил актуальное прочтение «бабушкиного шика»: шерстяные юбки, высокие плотные носки в сочетании с туфлями на устойчивом каблуке и аккуратные костюмы-двойки. Эти образы сохраняют уют и тепло, но выглядят современно, особенно если добавить блестящие золотые серьги, брошь или другой выразительный аксессуар, который оживит лук.

Чем страннее, тем моднее Источник: Vogue.com

Главные материалы сезона — кожа, замша и шерсть, а силуэты заметно упрощаются, становясь более сдержанными. Этот бабушкин вайб не о скуке, а о чувстве уверенности и комфорта. Достаточно надеть лонгслив под платье-комбинацию, и вы соответствуете модным тенденциям.

Возвращение меха

Этой зимой на подиумах разразился настоящий меховой бум. Prada, Miu Miu, Schiaparelli и другие модные дома представили шубы, накидки и юбки, выполненные из экомеха или овчины.

Мех можно носить не только как полноценную шубу: набросьте пушистую накидку поверх привычного плаща или жакета, и образ сразу приобретет глубину и текстуру. В этом сезоне допустима «избыточность»: мягкие, объемные силуэты выглядят стильно, а не тяжело. Небольшой аксессуар из меха, например горжетка или брелок на сумке, способен стать ярким акцентом и оживить образ.

Меховая юбка в сочетании с приталенной рубашкой и галстуком выглядит забавно Источник: Vogue.com

Геометрия и строгие линии

Этой зимой дизайнеры снова обратились к геометрии: прямоугольные юбки, выразительные плечи и лаконичные силуэты стали главными акцентами. Особенно смело с формами экспериментировали Duran Lantink, Saint Laurent, Rochas, Schiaparelli и ряд других брендов.

Такую тенденцию можно повторить в жизни Источник: Vogue.com

Для повседневного гардероба тренд легко трансформировать: отдавайте предпочтение вещам с выразительными силуэтами — прямым пальто, жакетам с четкой линией плеч или юбке с ровным подолом. При этом важно учитывать пропорции: людям невысокого роста такие формы могут визуально урезать фигуру, поэтому стоит подбирать фасоны аккуратно.

Пиратская роскошь

Ralph Lauren предложил флиртовать с пиратской эстетикой: кипенно-белые рубашки с жабо, кожаные брюки, высокие сапоги и пальто, напоминающие фраки. Романтичная мода, которую тоже можно упростить: наденьте объемную блузку с большим воротником и подчеркните талию ремнем.

Жабо впишется в любой лук Источник: Vogue.com

Похожий прием можно заметить и у легендарного дома Chanel: дизайнеры вдохновились викторианской эпохой и использовали воротники, напоминающие горгеры. Это широкие стоячие оборки, которые носила европейская знать еще пять веков назад. Если вспомнить портреты того времени, то эти детали легко узнать.

В коллекции также появились изящные цветочные воротники — утонченные и романтичные, как будто сошедшие с полотен старинных художников.

Выглядит очень женственно Источник: Vogue.com

Многослойность без правил

Забудьте про аккуратность: в моде «лишние» вещи. На подиумах платья надевали поверх свитеров, а жилеты — поверх пуховиков. Мы покажем вам прочтение такого стиля от бельгийского бренда Meryll Rogge.

Главное — ощущение свободы. Никаких правил, только эксперименты Источник: Vogue.com

Только не стоит воспринимать подиум буквально: в первую очередь модный показ — это арт-перформанс. В повседневной жизни многослойность лучше использовать как инструмент креатива и индивидуальности. Например, можно сочетать белую футболку с кардиганом и свитером, накинутым на плечи, или лонгслив с тонким пуховиком и уютным пальто.

Такой прием не только добавляет объема и интереса образу, но и служит практичным способом сохранять тепло, особенно в холодные дни.

Максимализм среди ремней

Зимой-2025/2026 ремень перестал быть просто аксессуаром — он превратился в полноценный элемент образа. Его носят поверх всего, и не один, а сразу несколько. Такой прием подчеркивает талию, добавляет структуру и создает эффект уверенности. Один ремень может превратить самый простой образ в модный и собранный, а несколько — в выразительное фешен-заявление.

Второй аутфит лучше не повторять в домашних условиях: слишком рискованно Источник: Vogue.com

Не бойтесь ширины, текстуры и фурнитуры. Кожа, замша, металл — всё допустимо. Главное, чтобы ремень выглядел чуть «лишним»: в этом и есть весь шарм.

Анималистичный принт

Анималистичные принты вернулись с новой силой и смелостью. Saint Laurent предлагает латексный леопардовый костюм, который выглядит вызывающе и эффектно, а Cavalli демонстрирует настоящий леопардовый тотал: шубу, платье и туфли в одном образе.

Gabriela Hearst предлагает почти полный змеиный лук с кожаной юбкой, клатчем и сапогами. Duran Lantink идет еще дальше, играя с контрастами: зебровые брюки в сочетании с курткой в коровий принт создают необычное и смелое сочетание.

Тренд не уходит с подиума уже несколько лет Источник: Vogue.com

Для повседневного гардероба можно ограничиться одной акцентной деталью — леопардовым пальто, змеиными ботинками или сумкой с животным принтом. Даже один такой элемент добавляет образу дерзости и динамики.

Ковбои Дикого Запада

В отличие от пиратских мотивов Ralph Lauren итальянский бренд Dsquared2 предлагает более дерзкий и «земной» образ: стетсоны (ковбойские шляпы), джинсы на низкой посадке и кожаные брюки. Эти вещи создают ощущение свободы и непринужденности, словно вы только что вернулись с родео или прогулки по Техасу.

Меховые элементы тоже сочетаются с такой эстетикой Источник: Vogue.com

Особое внимание уделяется текстурам и силуэтам: мягкая кожа, потертые джинсы и крупные аксессуары контрастируют с лаконичными верхами и сдержанной палитрой. Повседневный гардероб с добавлением ковбойских деталей превратится в современный «вестерн-лук», который гармонично смотрится даже в городской среде.

Клетка снова в игре

Клетка — вечная классика, которая практически каждый сезон возвращается в обновленном виде. В этом году она выходит за рамки строгих образов и становится частью повседневного гардероба: встречается на юбках, пальто, сапогах и даже сумках.

Мы показали, как клетка выглядит у Burberry — в лучших традициях шотландского стиля. Такой принт точно добавит яркости и поднимет настроение даже в самые серые дни.

Клетчатые сапоги выглядят очень стильно Источник: Vogue.com

Минимальный макияж и естественные волосы

Мода на естественность теперь не просто тренд, а часть эстетики. Модные дома отказались от идеальных причесок и макияжа: волосы собраны в небрежные пучки, а кожа выглядит живой. Идея проста: вещи могут быть смелыми, но лицо и волосы остаются естественными. Новый тренд — макияж без туши для ресниц. Модные инфлюенсеры уверяют, что в таком образе ваше лицо будет выглядеть свежее.

Теперь можно не заморачиваться насчет укладки Источник: Vogue.com

Мода этой зимы — это про смелость сочетать несовместимое. Стиль — это не инструкции, а настроение. Когда вы носите то, что нравится именно вам, каждый день становится ярче, а самые серые зимние будни — поводом для маленькой модной радости.