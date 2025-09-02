В этом вы будете неотразимы: 5 главных трендов осени 2025 года

На какой образ ни пал бы ваш выбор, помните, что осенью одежда должна быть теплой не только визуально Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

То, что мы попрощались с летом, еще не повод убирать в шкаф цветные вещи. Мировые дизайнеры придумали, с чем стилизовать теплые пиджаки и пальто так, чтобы это выглядело красиво, стильно и привлекательно. И в новом сезоне, кажется, нашлось время буквально всему: и готике, и будуарности, и эстетике «уставшей англичанки».

Коричневый цвет

Коричневый, пожалуй, лидер цветовой гаммы многих коллекций осень-зима 2025 года. Среди мировых представителей — Gucci. Дизайнеры замиксовали оттенки, используя ткани, где коричневый смешивается то с бордовым, то с желтым. Чтобы тотал-луки не казались слишком темными, к строгим пиджакам, рубашкам, юбкам и брюкам добавили яркие акценты. Это салатовые и зеленые сумки, а также сиреневые колготки.

Ровно год назад мир накрыл тренд «уставшая англичанка». Строгость здесь не к месту. Это объемные вязаные свитера, оверсайз-кардиганы, а также водолазки в природных оттенках. Например, в зеленом, коричневом, терракотовом или бордо. В этом сезоне «уставшая англичанка» претерпела изменения. Небрежную укладку и удобные туфли стали миксовать со строгими юбками и пиджаками.

Дизайнеры использовали яркие акценты Источник: gucci / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В стороне не остались и российские дизайнеры, представив более простые варианты. Например, Lime предлагает надевать хлопковые пижамные костюмы, накинув сверху коричневую шубу. Или шерстяной кардиган с ромбовидным узором с блейзером, отделанным под замшу.

Zarina предлагает вовсе не заморачиваться и выбрать коричневый тотал-лук с брюками из вельвета и плотной рубашкой в тон. Подойдет тем, кто хочет расслабиться после жаркого лета и не думать о том, что сегодня надеть. Вы и так будете в тренде!

В стороне не остались и российские бренды Источник: Zarina.ru, Lime-shop.com

Бомберы, кардиганы и жакеты

Бомберы и кардиганы — это продолжение тренда «уставшей англичанки». Осенью мировые тренды делают ставку на элегантность. Например, Bottega Veneta представили кардиганы, которые модели надевали на голубые рубашки. Интереснее выглядит кожаный приталенный жакет с большими покатыми плечами, который подойдет высоким и статным девушкам.

В России множество кардиганов предлагает Zarina, только выглядят они более повседневно. Под низ — не только рубашки, но и водолазки. Носить всё это, конечно, нужно в коричневом цвете. Неважно, будет он ближе к карамельному или к бордовому.

Коричневый может быть ближе к карамельному или бордовому Источник: Bottegaveneta.com, Zarina.ru

Анималистичные принты

Прошлой зимой почти каждый показ мировых брендов не обходился без анималистичных принтов. Зебра, леопард или змея появлялись даже на шубах. В этом году дизайнеры более спокойно используют ткани с такими принтами, тем не менее примеров достаточно много.

Например, в коллекции Lime есть образы с двубортным плащом из текстиля со змеиным принтом. Макинтош утепляет ноги благодаря длине ниже колена. А у Zarina — стеганая куртка с коровьим принтом. Есть в ассортименте такая же модель с леопардовым принтом.

Дизайнеры предлагают несколько анималистичных принтов на выбор покупателя Источник: Zarina.ru, Lime-shop.com, Gucci / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Более раскованные в этом плане Gucci. Дизайнеры представили лакированный плащ с красной расцветкой. Какой точно на модели принт — сказать сложно. Человеку в таком плаще точно не нужны дополнительные аксессуары.

Фиолетовый цвет

В этом сезоне фиолетовый цвет смело подбирается к коричневому по популярности. Gucci, например, предложил модели костюмов в приглушенном цвете. Ralph Lauren использовал темный фиолетовый, тем самым разбавив на показе многочисленные жабо, белые рубашки и массивные меховые накидки. На фото — облегающее женственное платье.

Так выглядят элегантные образы Источник: Gucci / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Ralph Lauren / YouTube.com

Немало в осеннем сезоне примеров с кружевами, строгими плащами и воланами. В моде однозначно готика, и фиолетовый хорошо оттеняет традиционный этому стилю черный. Модный дом McQueen сделал фишкой высокие воротники, широкие плечи и удлиняющие силуэты. На фото — модель в фиолетовом костюме с высокой горловиной.

А так — более смелые и готичные Источник: Gucci, alexandermcqueen / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Высокое горло

Высокое горло понравилось не только дизайнерам дома McQueen, но и Ralph Lauren. Создатели образов смело миксуют рубашки с жабо со «студенческими» кардиганами, массивными украшениями и длинными шубами. Всё это отсылает к бохо-эстетике, которую адаптировали под осеннее настроение.

Если же вам хочется более повседневных образов, то их можно подсмотреть в Zarina. Русские дизайнеры как никто понимают, что без высокого горла и теплых материалов мы можем замерзнуть. Женственный и проверенный вариант — серое платье длины макси с закрытой шеей. Вязаное платье состоит из хлопка и акрила, а украсить образ можно массивными кулонами или сережками. Излишнюю женственность можно нивелировать сапогами-казаками.

Мировые дизайнеры уверяют, что не нужно бояться миксовать стили Источник: Ralph Lauren / YouTube.com, Zarina.ru