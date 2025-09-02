НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В этом вы будете неотразимы: 5 главных трендов осени 2025 года

В этом вы будете неотразимы: 5 главных трендов осени 2025 года

Выбирайте, что вам нравится больше, но не забывайте, что главный стилист — наша погода

115
Написать комментарий
На какой образ ни пал бы ваш выбор, помните, что осенью одежда должна быть теплой не только визуально

На какой образ ни пал бы ваш выбор, помните, что осенью одежда должна быть теплой не только визуально

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

То, что мы попрощались с летом, еще не повод убирать в шкаф цветные вещи. Мировые дизайнеры придумали, с чем стилизовать теплые пиджаки и пальто так, чтобы это выглядело красиво, стильно и привлекательно. И в новом сезоне, кажется, нашлось время буквально всему: и готике, и будуарности, и эстетике «уставшей англичанки».

Коричневый цвет

Коричневый, пожалуй, лидер цветовой гаммы многих коллекций осень-зима 2025 года. Среди мировых представителей — Gucci. Дизайнеры замиксовали оттенки, используя ткани, где коричневый смешивается то с бордовым, то с желтым. Чтобы тотал-луки не казались слишком темными, к строгим пиджакам, рубашкам, юбкам и брюкам добавили яркие акценты. Это салатовые и зеленые сумки, а также сиреневые колготки.

Ровно год назад мир накрыл тренд «уставшая англичанка». Строгость здесь не к месту. Это объемные вязаные свитера, оверсайз-кардиганы, а также водолазки в природных оттенках. Например, в зеленом, коричневом, терракотовом или бордо. В этом сезоне «уставшая англичанка» претерпела изменения. Небрежную укладку и удобные туфли стали миксовать со строгими юбками и пиджаками.

Дизайнеры использовали яркие акценты

Дизайнеры использовали яркие акценты

Источник:

gucci / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В стороне не остались и российские дизайнеры, представив более простые варианты. Например, Lime предлагает надевать хлопковые пижамные костюмы, накинув сверху коричневую шубу. Или шерстяной кардиган с ромбовидным узором с блейзером, отделанным под замшу.

Zarina предлагает вовсе не заморачиваться и выбрать коричневый тотал-лук с брюками из вельвета и плотной рубашкой в тон. Подойдет тем, кто хочет расслабиться после жаркого лета и не думать о том, что сегодня надеть. Вы и так будете в тренде!

В стороне не остались и российские бренды

В стороне не остались и российские бренды

Источник:

Zarina.ru, Lime-shop.com

Бомберы, кардиганы и жакеты

Бомберы и кардиганы — это продолжение тренда «уставшей англичанки». Осенью мировые тренды делают ставку на элегантность. Например, Bottega Veneta представили кардиганы, которые модели надевали на голубые рубашки. Интереснее выглядит кожаный приталенный жакет с большими покатыми плечами, который подойдет высоким и статным девушкам.

В России множество кардиганов предлагает Zarina, только выглядят они более повседневно. Под низ — не только рубашки, но и водолазки. Носить всё это, конечно, нужно в коричневом цвете. Неважно, будет он ближе к карамельному или к бордовому.

Коричневый может быть ближе к карамельному или бордовому

Коричневый может быть ближе к карамельному или бордовому

Источник:

Bottegaveneta.com, Zarina.ru

Анималистичные принты

Прошлой зимой почти каждый показ мировых брендов не обходился без анималистичных принтов. Зебра, леопард или змея появлялись даже на шубах. В этом году дизайнеры более спокойно используют ткани с такими принтами, тем не менее примеров достаточно много.

Например, в коллекции Lime есть образы с двубортным плащом из текстиля со змеиным принтом. Макинтош утепляет ноги благодаря длине ниже колена. А у Zarina — стеганая куртка с коровьим принтом. Есть в ассортименте такая же модель с леопардовым принтом.

Дизайнеры предлагают несколько анималистичных принтов на выбор покупателя

Дизайнеры предлагают несколько анималистичных принтов на выбор покупателя

Источник:

Zarina.ru, Lime-shop.com, Gucci / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Более раскованные в этом плане Gucci. Дизайнеры представили лакированный плащ с красной расцветкой. Какой точно на модели принт — сказать сложно. Человеку в таком плаще точно не нужны дополнительные аксессуары.

Фиолетовый цвет

В этом сезоне фиолетовый цвет смело подбирается к коричневому по популярности. Gucci, например, предложил модели костюмов в приглушенном цвете. Ralph Lauren использовал темный фиолетовый, тем самым разбавив на показе многочисленные жабо, белые рубашки и массивные меховые накидки. На фото — облегающее женственное платье.

Так выглядят элегантные образы

Так выглядят элегантные образы

Источник:

Gucci / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Ralph Lauren / YouTube.com

Немало в осеннем сезоне примеров с кружевами, строгими плащами и воланами. В моде однозначно готика, и фиолетовый хорошо оттеняет традиционный этому стилю черный. Модный дом McQueen сделал фишкой высокие воротники, широкие плечи и удлиняющие силуэты. На фото — модель в фиолетовом костюме с высокой горловиной.

А так — более смелые и готичные

А так — более смелые и готичные

Источник:

Gucci, alexandermcqueen / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Высокое горло

Высокое горло понравилось не только дизайнерам дома McQueen, но и Ralph Lauren. Создатели образов смело миксуют рубашки с жабо со «студенческими» кардиганами, массивными украшениями и длинными шубами. Всё это отсылает к бохо-эстетике, которую адаптировали под осеннее настроение.

Если же вам хочется более повседневных образов, то их можно подсмотреть в Zarina. Русские дизайнеры как никто понимают, что без высокого горла и теплых материалов мы можем замерзнуть. Женственный и проверенный вариант — серое платье длины макси с закрытой шеей. Вязаное платье состоит из хлопка и акрила, а украсить образ можно массивными кулонами или сережками. Излишнюю женственность можно нивелировать сапогами-казаками.

Мировые дизайнеры уверяют, что не нужно бояться миксовать стили

Мировые дизайнеры уверяют, что не нужно бояться миксовать стили

Источник:

Ralph Lauren / YouTube.com, Zarina.ru

Какой тренд вам понравился больше всего?

Коричневый цвет
Бомберы, кардиганы и жакеты
Анималистичные принты
Фиолетовый цвет
Высокое горло
Всё понравилось
Ничего не понравилось
Мария Носенко
Корреспондент
Мария Носенко
Корреспондент
