Денежный маникюр на сентябрь 2025-го: дизайн, работающий как магнит для удачи и богатства

Сентябрь — время, когда хочется привести в порядок не только гардероб и планы, но и наладить финансовое положение после отпуска и дачного сезона. Один из пунктов, как это сделать, — подобрать правильный маникюр. Владелица салона красоты Екатерина Хитева рекомендует обратить внимание на зеленые и синие цвета: именно они будут работать как магнит для денег. Осталось подобрать правильный оттенок и дизайн.
Королевский синий
Синий символизирует уверенность и мудрость. Долгое время цвет был редкостью, его добывали из самоцветов и использовали только для королевских флагов и мантий знати. В маникюре он подает сигналы о статусности своего владельца.
Многие боятся покрывать ногти синим лаком из-за того, что тот подчеркивает венки и может придать рукам лишнюю бледность, но в качестве альтернативы черному, которая принесет пользу, почему бы и нет? В «денежном» маникюре в сентябре не обязательно ограничиваться только однотонным покрытием. Оттенок лазури можно сочетать с золотыми элементами или металлическими украшениями.
В сентябре синий помогает сосредоточиться на новых целях и создает ощущение внутренней силы.
Бирюзовый с легким шиммером
Бирюзовый маникюр как глоток свежего воздуха. Одного взгляда на него достаточно, чтобы почувствовать морской бриз и атмосферу ушедшего лета. Бирюза долгое время считалась символом защиты и благополучия для торговцев и путников, так что все, кто занимаются продажами, — эксперт особенно рекомендует вам этот цвет.
— Бирюзовый цвет традиционно связывают с удачей и денежными потоками. Добавив легкое сияние, можно усилить ощущение свежести и энергии изобилия, — отмечает Екатерина.
Оливковый с золотыми деталями
Идеальный осенний «денежный» маникюр: теплый, спокойный и передающий эстетику «тихой роскоши». Оттенок сочетает надежность земли и легкую зеленую энергию — символ зрелости, устойчивости и практичности, которые так притягивают стабильный доход. Исторически зеленые оттенки ассоциировались с плодородием и изобилием, а в период сбора урожая это как никогда в тему.
— Оливковый оттенок ассоциируется с гармонией и процветанием. Если подчеркнуть его тонким золотым акцентом, дизайн приобретает статусность и символику богатства, — поделилась Екатерина Хитева.
Синий «кошачий глаз»
Кошки и темно-синий цвет когда-то ассоциировались с ведьмовской красотой. В сентябрьском «денежном» маникюре мистика проявляется не только в игре света и переливах, но и в магнетическом притяжении богатства и удачи.
Яркий дизайн ногтей уже привлекает внимание, поэтому дополнительные украшения на них не нужны. Если хочется, маникюр можно дополнить бронзовыми кольцами или браслетами.
Благородный синий с переливами «кошачьего глаза» словно отражает движение энергии и денег. Такой маникюр выглядит дорого и притягивает внимание.
Бирюзовый френч
Кроме бирюзового маникюра с шиммером Екатерина рекомендует сделать френч, который впишется в теплую осеннюю палитру. Такой френч прекрасно смотрится с классическим тренчем или бежевым пальто: контраст мягкой одежды и яркой, но не кричащей «улыбки» или «луны» на ногтях создает образ уверенной, состоявшейся женщины, к которой сами собой плывут деловые возможности.
— Современный вариант френча в бирюзовом цвете — свежо и необычно. Он несет энергию обновления и помогает привлекать новые перспективы в работе и финансах, — рассказала бьюти-эксперт.