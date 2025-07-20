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Стиль и красота Обзор «Денежный» маникюр: эти 5 дизайнов ногтей притянут богатство в августе

«Денежный» маникюр: эти 5 дизайнов ногтей притянут богатство в августе

А вы думаете, маникюр только для красоты? Он еще и пользу приносит

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1 комментарий
Японский маникюр для денежных целей не выход, вместо него стоит вспомнить о зеленом цвете | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаЯпонский маникюр для денежных целей не выход, вместо него стоит вспомнить о зеленом цвете | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Японский маникюр для денежных целей не выход, вместо него стоит вспомнить о зеленом цвете

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Вы ведь знаете поговорку «Деньги счет любят»? Но важно еще и то, как вы это делаете, а точнее, какими руками. Каждый месяц нейл-мастера выбирают цвета и дизайны, которые станут магнитом для финансового благополучия. Мы спросили у создательницы бьюти-бизнеса Екатерины Хитёвой, какой маникюр привлечет богатство в августе и при этом будет выглядеть дорого. Предупреждаем сразу: носить знаки рубля или доллара на каждом пальце в качестве талисмана не придется.

Перламутровый маникюр в оттенке шампанского

Если бы здесь была героиня фильма «Как отделаться от парня за 10 дней» (18+), она бы сказала: «Глазируйтесь!» Маникюр, схожий с сахарной обливкой для пончиков, не только в тренде этим летом, но еще и считается отличным вариантом, чтобы привлечь деньги. Интересно, что цвет хорошо сочетается с жемчугом и бриллиантами — совпадение? Не думаем.

Источник: nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Считается, что блеск перламутра привлекает светлую энергию, именно ту, что помогает притягивать новые возможности и финансы. Цвет шампанского ассоциируется с праздником и достатком — идеально для настроя на рост, — советует Екатерина Хитёва.

Зеленый нефрит или оливковый

Зеленый — цвет денег и роста. Он поддерживает энергию спокойной уверенности и помогает настроиться на продуктивность и прибыль. Цвет популярен уже не первый год, при этом не только в маникюре. Единственное, о чем стоит помнить: он подчеркнет любые недостатки рук, если оставить ногти надолго без внимания и дать им сильно отрасти.

Источник: nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Если вы следите за социальными сетями знаменитостей, то наверняка заметили, что зеленый цвет стал популярным в их маникюре. Селена Гомез выбрала его для премии «Эмми», а певица Дуа Липа сделала мятный маникюр во время отдыха в Италии. Этот оттенок идеально вписался в атмосферу цветущих садов.

<p>Екатерина Хитёва</p><p>Екатерина Хитёва</p>

В августе особенно хороши мягкие, приглушенные тона: нефрит, шалфей, олива.

Екатерина Хитёва

создательница салона красоты «Небо» и собственного блога о предпринимательстве

Карамельный нюд с золотым акцентом

Карамельный нюд в августе — доказательство, что деньги притягиваются не только к ярким цветам. В качестве финиша лучше отказаться от матового покрытия, которое последние полгода уступило место глянцу и эффекту увлажненных ногтей.

Источник: nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Теплые натуральные оттенки — олицетворение стабильности и уверенности в себе. Добавив к ним один золотой акцент, например на безымянном пальце, который считается символом партнерства, мы усиливаем «энергию сделки» и новых финансовых связей, — поделилась владелица салона красоты Екатерина.

Лунный маникюр с зеркальным вкраплением

Маникюр с зеркальными элементами особенно актуален в августе, когда хочется внутренней перезагрузки перед осенью. Екатерина рекомендует для привлечения денег сделать одну из вариаций френча, который уже сам по себе снова в списке трендов этого лета.

Источник: nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В качестве базы для этого «денежного» маникюра владелица салона предлагает взять бежевый цвет. Так что приятный бонус: неважно, какие у вас планы на август, — ногти подойдут практически под любой образ.

<p>Екатерина Хитёва</p><p>Екатерина Хитёва</p>

Лунка символизирует источник энергии. Выделив ее зеркальным или металлическим элементом, мы как бы активируем приток ресурсов.

Екатерина Хитёва

создательница салона красоты «Небо» и собственного блога о предпринимательстве

Красный с бархатным финишем

Красный цвет вне времени. Считается, что он пробуждает страсть, и это не только про отношения мужчины и женщины, но и про рвение в работе, целеустремленность и желание делать больше и лучше всех остальных. Так что если аффирмации в начале рабочего дня уже не хватает, возможно, один только взгляд на красные ноготочки, которые быстро двигаются по клавишам, поднимет мотивацию.

Источник: nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Красный — это всегда про деньги, действия и лидерство. А матовый, бархатный финиш превращает его в нечто очень благородное и дорогое, — рассказала Екатерина Хитёва.

Как считаете, маникюр помогает привлечь деньги?

По собственному опыту говорю, помогает!
Не пробовала «денежный» маникюр, но хочу проверить
В жизни всякое бывает, поэтому делаю и не жалуюсь
Всё это выдумки
Не делаю маникюр, приходится работать 24/7
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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Маникюр Красота Тренд Красный Зеленый Лето Деньги
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Комментарии
1
Гость
29 минут
Камуфляжным лаком ещё покройте
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