«Сексуальная женственность»: модный эксперт назвала главные летние тренды в одежде

С приближением теплого сезона всё больше людей задумывается о том, как создать актуальные летние образы и быть в моде. Пришло время пересмотреть содержимое гардероба и определить, какие вещи соответствуют современному стилю. Для того чтобы помочь вам разобраться в модных тенденциях нового сезона, мы поговорили со стилистом Натальей Еременко.
«Сексуальная женственность на первом плане в этом году. В связи с этим полупрозрачные образы всё еще в моде», — рассказала Наталья Еременко.
Подобные луки подразумевают использование легких и воздушных тканей, а также сочетание открытых и закрытых зон на теле. Однако минимализмом можно не ограничиваться и пробовать примерять на себя разные цвета.
«Самое главное, что в моде остается яркость. Монохромные образы становятся более яркими и разнофактурными», — сообщила в разговоре с 76.RU Наталья Еременко.
Монохромные образы — это стиль в одежде, построенный на использовании одной цветовой гаммы. Такой образ допускает игру с тонами, создавая глубину.
Набирают обороты кружева, как отдельными элементами, так и цельными силуэтами.
Пайетки возвращаются
Модницам стоит присмотреться к платьям с вырезами, где акцент будет на открытые плечи. Сейчас такая деталь набирает популярность. Не будет лишним и обратить внимание на платья с пайетками. Наталья отметила, что сейчас такие вечерние образы будут актуальны.
«В моде снова появляются пайетки. Причем не только в золотом и серебряном цвете. Яркость опять вошла в моду. Но это если говорить про вечерние образы, а не про повседневную, уличную одежду», — сообщила Наталья Еременко.
Любителям неоновых вещей этим летом бояться нечего. Мода на 90-е не прошла.
«В тренде остаются девяностые, и благодаря своей яркости набирают еще больше оборотов. Неоновые цвета продолжают захватывать все образы и подиумы», — рассказала Наталья Еременко.
В этом сезоне поклонницам юбок стоит обратить внимание на модели длины мини. По словам Натальи, мини-юбки покоряют улицы городов, сейчас они на пике.
Мини-юбки в тренде
Если говорить о стилях, которых существует множество, среди них нет одного неактуального. Однако женственность — в приоритете.
«Нет стиля, который был бы немодным, но все-таки, помимо девяностых, назову женственный стиль. Я выделю стиль бохо, потому что бахрома. Она всё еще остается актуальной и часто используется», — сказала Наталья.
Бохо — стиль в одежде, который характеризуется свободой, небрежностью, многослойностью, натуральными материалами и яркими, смешанными текстурами и принтами. Он сочетает в себе элементы этнического стиля, винтажа и хиппи.
Если подводить итог, то любительницам моды стоит обратить внимание на следующее:
женственную одежду;
полупрозрачные вещи;
кружевные вещи;
мини-юбки;
ретровещи;
платья с вырезами;
платья с пайетками;
бахрому.
А вы следите за модой?