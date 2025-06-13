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Стиль и красота Эксперт «Сексуальная женственность»: модный эксперт назвала главные летние тренды в одежде

«Сексуальная женственность»: модный эксперт назвала главные летние тренды в одежде

Специалист объяснила, что будет актуально в этом сезоне

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Стало известно, что в будет в тренде летом | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU, Наталья Еременко Стало известно, что в будет в тренде летом | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU, Наталья Еременко

Стало известно, что в будет в тренде летом

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU, Наталья Еременко

С приближением теплого сезона всё больше людей задумывается о том, как создать актуальные летние образы и быть в моде. Пришло время пересмотреть содержимое гардероба и определить, какие вещи соответствуют современному стилю. Для того чтобы помочь вам разобраться в модных тенденциях нового сезона, мы поговорили со стилистом Натальей Еременко.

«Сексуальная женственность на первом плане в этом году. В связи с этим полупрозрачные образы всё еще в моде», — рассказала Наталья Еременко.

Подобные луки подразумевают использование легких и воздушных тканей, а также сочетание открытых и закрытых зон на теле. Однако минимализмом можно не ограничиваться и пробовать примерять на себя разные цвета.

«Самое главное, что в моде остается яркость. Монохромные образы становятся более яркими и разнофактурными», — сообщила в разговоре с 76.RU Наталья Еременко.

Монохромные образы — это стиль в одежде, построенный на использовании одной цветовой гаммы. Такой образ допускает игру с тонами, создавая глубину.

<p>Наталья Еременко</p><p>Наталья Еременко</p>

Набирают обороты кружева, как отдельными элементами, так и цельными силуэтами.

Наталья Еременко

стилист

Пайетки возвращаются

Модницам стоит присмотреться к платьям с вырезами, где акцент будет на открытые плечи. Сейчас такая деталь набирает популярность. Не будет лишним и обратить внимание на платья с пайетками. Наталья отметила, что сейчас такие вечерние образы будут актуальны.

«В моде снова появляются пайетки. Причем не только в золотом и серебряном цвете. Яркость опять вошла в моду. Но это если говорить про вечерние образы, а не про повседневную, уличную одежду», — сообщила Наталья Еременко.

Любителям неоновых вещей этим летом бояться нечего. Мода на 90-е не прошла.

«В тренде остаются девяностые, и благодаря своей яркости набирают еще больше оборотов. Неоновые цвета продолжают захватывать все образы и подиумы», — рассказала Наталья Еременко.

В этом сезоне поклонницам юбок стоит обратить внимание на модели длины мини. По словам Натальи, мини-юбки покоряют улицы городов, сейчас они на пике.

Мини-юбки в тренде

Если говорить о стилях, которых существует множество, среди них нет одного неактуального. Однако женственность — в приоритете.

«Нет стиля, который был бы немодным, но все-таки, помимо девяностых, назову женственный стиль. Я выделю стиль бохо, потому что бахрома. Она всё еще остается актуальной и часто используется», — сказала Наталья.

Бохо — стиль в одежде, который характеризуется свободой, небрежностью, многослойностью, натуральными материалами и яркими, смешанными текстурами и принтами. Он сочетает в себе элементы этнического стиля, винтажа и хиппи.

Если подводить итог, то любительницам моды стоит обратить внимание на следующее:

  • женственную одежду;

  • полупрозрачные вещи;

  • кружевные вещи;

  • мини-юбки;

  • ретровещи;

  • платья с вырезами;

  • платья с пайетками;

  • бахрому.

А вы следите за модой?

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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
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Мода Стиль Одежда
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