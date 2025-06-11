Ноготочки всем на зависть: самый модный маникюр лета 2025 — 6 идей на длинные ногти

Не подсматривайте, как делают чужой маникюр, лучше подсмотрите идеи в нашей статье Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Длинные ногти — поле для творчества. Рисунки, наклейки, узоры и принты — места хватит для всего, но не каждый дизайн остается в тренде для маникюра летом 2025 года. Владелица сети салонов красоты Ксения Чекмарева представила шесть самых обсуждаемых вариантов маникюра, которые уже покорили сердца модниц по всему миру и теперь нацелены завоевать и ваше.

Звериный принт

Хотите выразить всю свою звериную натуру? Ваш выбор — звериный принт. Вообще, самый модный «зверский» рисунок сейчас — это коровий принт, известный как кантри-стиль. Он легко сочетается с другими трендами. Можно выбрать однотонное покрытие в элегантном шоколадно-коричневом цвете. Или создать яркий маникюр в стиле барби-кор: вместо черных пятен использовать розовые, добавить бантики, сердечки или рисунки сумочек. Главное — сохранить меру.

Источник: pinterest.com











Хотя зачем придерживаться только одного принта? Покажите всем, какая вы тигрица, львица, капибара, рысь, енот, сифонофора — можете бесконечно экспериментировать с цветами и добавлять яркие краски, пока фантазия не закончится.

Звериный принт нас не покидает второй год, но умело мимикрирует под яркие тенденции сначала на весну, а теперь на лето Ксения Чекмарева владелица сети салонов красоты BiBi beauty

Сухоцветы

Самый нежный тренд этого сезона — сухоцветы. Чтобы маникюр получился как на картинках из Pinterest, используйте в качестве базы молочные цвета или «голые» ногти. Цветы на них создадут эффект, будто вы только что приехали из деревни и все эти рисунки на ваших ногтях — подарок цветочных полей.

Источник: pinterest.com











Действуйте интуитивно, выбирайте цветы, листья и веточки, которые вам больше всего по душе. Благодаря нейтральной основе, даже если наклейки будут разных цветов, они гармонично сольются в единое целое.

Масляно-желтый маникюр

Цвет сливочного масла буквально ворвался во все модные тренды: одежда, обувь, украшения и, конечно, маникюр и педикюр. С ним можно не изобретать велосипед, сидя в кресле мастера, а остановиться на однотонном варианте. За счет необычного оттенка и длины ваши ручки всё равно будут в центре внимания.

Источник: bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Из необычных сочетаний мастера предлагают часть ногтей покрыть цветом «сливочное масло», а другую — лавандовым или нежно-розовым, главное, чтобы оттенки были одинакового уровня теплоты и насыщенности.

Прозрачные наращенные ногти

Незаменимый вариант маникюра, если вы собрались на море. Прозрачное покрытие можно сделать цветным, например, лазурным, или же добавить блесток или фольгированные рисунки. Всё это будет эффектно переливаться под лучами солнца и подойдет для красивых фотографий из отпуска на фоне воды или на пляже с коктейлем в руках.

Источник: bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Впервые в мире моды заговорили о прозрачном маникюре в 2009 году. Однако яркие цвета, крупные аппликации и стразы на какое-то время затмили эту идею. И только недавно K-pop айдолы вновь вспомнили о ней, чтобы предложить естественный, но выразительный образ с наращенными ногтями.

Апельсиновый френч

Достаточно одного взгляда на цитрусовый маникюр — и уже настроение поднимается. Отдельного внимания среди всех фруктов заслуживает апельсин. Оранжевый цвет можно применить к френчу, чтобы разбавить проверенную временем классику. Если хочется еще больше деталей, пространство позволяет добавить наклейки или рисунки в виде маленьких апельсинов или одну горошину внизу ногтя в цвет полумесяцу.

Источник: bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кроме оранжевого френча, летом будут выигрышно смотреться любые другие яркие цвета: лавандовый, яблочный, кислотный. А самые дерзкие могут сочетать сразу два цвета на одном ногте.

Френч — это всегда красиво, грациозно и дорого. Чаще начали делать такой маникюр с акцентом на цвет или с добавлением деталей или растяжки в начале ногтей. Ксения Чекмарева владелица сети салонов красоты BiBi beauty

«Голые» ногти

Мы привыкли, что тренд на «голые» ногти распространяется только на короткую длину, но нет. Хейли Бибер, сестры Дженнер и многие другие западные инфлюенсеры подбирают молочные или естественно-розовые оттенки и полностью покрывают ими ногти, создавая эффект ухоженных пальчиков.

Источник: bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Среди множества разновидностей обнаженного маникюра последнее время набирают популярность «мыльные» ногти. При их создании не используются никакие рисунки и украшения, даже скрытые, а вот что обязательно — полупрозрачное покрытие, которое добавляет эффект чистоты, увлажненности и напитанности, как после салонных процедур.