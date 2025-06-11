НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

1 м/c,

южн.

 753мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,00
EUR 90,01
Афиша на выходные
Отменили проектирование кладбища
Новенький в "Локомотиве"
Гид по отдыху в России
Приговор тусовщику с Кирова
Задержали депутата
Поезд снес фуру
Как сэкономить на ремонте
Никитин ушел из «Локомотива»
Куда можно поехать на отдых
Стиль и красота Обзор Ноготочки всем на зависть: самый модный маникюр лета 2025 — 6 идей на длинные ногти

Ноготочки всем на зависть: самый модный маникюр лета 2025 — 6 идей на длинные ногти

Солнечные лучи, морские волны и цветочные букеты — мастера придумали, как всё это передать на ногтях

689
3 комментария
Не подсматривайте, как делают чужой маникюр, лучше подсмотрите идеи в нашей статье | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RUНе подсматривайте, как делают чужой маникюр, лучше подсмотрите идеи в нашей статье | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Не подсматривайте, как делают чужой маникюр, лучше подсмотрите идеи в нашей статье

Источник:
Иван Рейзвих / NGS55.RU

Длинные ногти — поле для творчества. Рисунки, наклейки, узоры и принты — места хватит для всего, но не каждый дизайн остается в тренде для маникюра летом 2025 года. Владелица сети салонов красоты Ксения Чекмарева представила шесть самых обсуждаемых вариантов маникюра, которые уже покорили сердца модниц по всему миру и теперь нацелены завоевать и ваше.

Звериный принт

Хотите выразить всю свою звериную натуру? Ваш выбор — звериный принт. Вообще, самый модный «зверский» рисунок сейчас — это коровий принт, известный как кантри-стиль. Он легко сочетается с другими трендами. Можно выбрать однотонное покрытие в элегантном шоколадно-коричневом цвете. Или создать яркий маникюр в стиле барби-кор: вместо черных пятен использовать розовые, добавить бантики, сердечки или рисунки сумочек. Главное — сохранить меру.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

Хотя зачем придерживаться только одного принта? Покажите всем, какая вы тигрица, львица, капибара, рысь, енот, сифонофора — можете бесконечно экспериментировать с цветами и добавлять яркие краски, пока фантазия не закончится.

<p>Ксения Чекмарева</p><p>Ксения Чекмарева</p>

Звериный принт нас не покидает второй год, но умело мимикрирует под яркие тенденции сначала на весну, а теперь на лето

Ксения Чекмарева

владелица сети салонов красоты BiBi beauty

Сухоцветы

Самый нежный тренд этого сезона — сухоцветы. Чтобы маникюр получился как на картинках из Pinterest, используйте в качестве базы молочные цвета или «голые» ногти. Цветы на них создадут эффект, будто вы только что приехали из деревни и все эти рисунки на ваших ногтях — подарок цветочных полей.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

Действуйте интуитивно, выбирайте цветы, листья и веточки, которые вам больше всего по душе. Благодаря нейтральной основе, даже если наклейки будут разных цветов, они гармонично сольются в единое целое.

Масляно-желтый маникюр

Цвет сливочного масла буквально ворвался во все модные тренды: одежда, обувь, украшения и, конечно, маникюр и педикюр. С ним можно не изобретать велосипед, сидя в кресле мастера, а остановиться на однотонном варианте. За счет необычного оттенка и длины ваши ручки всё равно будут в центре внимания.

Источник: bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Из необычных сочетаний мастера предлагают часть ногтей покрыть цветом «сливочное масло», а другую — лавандовым или нежно-розовым, главное, чтобы оттенки были одинакового уровня теплоты и насыщенности.

Прозрачные наращенные ногти

Незаменимый вариант маникюра, если вы собрались на море. Прозрачное покрытие можно сделать цветным, например, лазурным, или же добавить блесток или фольгированные рисунки. Всё это будет эффектно переливаться под лучами солнца и подойдет для красивых фотографий из отпуска на фоне воды или на пляже с коктейлем в руках.

Источник: bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Впервые в мире моды заговорили о прозрачном маникюре в 2009 году. Однако яркие цвета, крупные аппликации и стразы на какое-то время затмили эту идею. И только недавно K-pop айдолы вновь вспомнили о ней, чтобы предложить естественный, но выразительный образ с наращенными ногтями.

Апельсиновый френч

Достаточно одного взгляда на цитрусовый маникюр — и уже настроение поднимается. Отдельного внимания среди всех фруктов заслуживает апельсин. Оранжевый цвет можно применить к френчу, чтобы разбавить проверенную временем классику. Если хочется еще больше деталей, пространство позволяет добавить наклейки или рисунки в виде маленьких апельсинов или одну горошину внизу ногтя в цвет полумесяцу.

Источник: bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кроме оранжевого френча, летом будут выигрышно смотреться любые другие яркие цвета: лавандовый, яблочный, кислотный. А самые дерзкие могут сочетать сразу два цвета на одном ногте.

<p>Ксения Чекмарева</p><p>Ксения Чекмарева</p>

Френч — это всегда красиво, грациозно и дорого. Чаще начали делать такой маникюр с акцентом на цвет или с добавлением деталей или растяжки в начале ногтей.

Ксения Чекмарева

владелица сети салонов красоты BiBi beauty

«Голые» ногти

Мы привыкли, что тренд на «голые» ногти распространяется только на короткую длину, но нет. Хейли Бибер, сестры Дженнер и многие другие западные инфлюенсеры подбирают молочные или естественно-розовые оттенки и полностью покрывают ими ногти, создавая эффект ухоженных пальчиков.

Источник: bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Среди множества разновидностей обнаженного маникюра последнее время набирают популярность «мыльные» ногти. При их создании не используются никакие рисунки и украшения, даже скрытые, а вот что обязательно — полупрозрачное покрытие, которое добавляет эффект чистоты, увлажненности и напитанности, как после салонных процедур.

Какой вариант вам понравился больше всего?

Звериный принт
Сухоцветы
Масляно-желтый маникюр
Апельсиновый френч
Прозрачные наращенные ногти
«Голые» ногти
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Маникюр Ногти Лето Тренд Красота Дизайн
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
5 часов
Чем лето 2025 года отличается от любого другого времени?
Гость
6 часов
И как с такими ногтями любовью заниматься?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Придется срочно менять заборы: что надо знать всем дачникам
Антон Данилов
Корреспондент
Мнение
«Куда делись все сотрудники?». Бизнесмен — о том, почему работники хотят жаловаться, а не трудиться
Сергей Харин
Мнение
90 минут в соленой воде и мраке. Что такое флоатинг и как происходит погружение в невесомость — впечатления журналистки
Ирина Господаренко
Мнение
Хочешь сдать квартиру — спроси у соседей! В России готовят новый закон, который изменит правила аренды жилья
Василий Ласкин
Мнение
Рожать или копить. Заменит ли ребенок пенсию?
Галеева Венера
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление