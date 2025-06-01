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Стиль и красота Модные советы Обзор Лунный календарь стрижек на июнь 2025 года: какие дни подарят удачу, а какие испортят настроение

Лунный календарь стрижек на июнь 2025 года: какие дни подарят удачу, а какие испортят настроение

Выберите идеальный день для визита к мастеру

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Волосы до последнего надеялись, что парикмахер передумает | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUВолосы до последнего надеялись, что парикмахер передумает | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Волосы до последнего надеялись, что парикмахер передумает

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Если очень хочется поменять прическу, не спешите хвататься за ножницы — сначала загляните в лунный календарь стрижек. Спутница Земли в июне то благоволит новым образам, то ставит палки в колеса: в один день стрижка — к удаче и комплиментам, а в другой — к испорченному настроению и слезам. Чтобы не попасть впросак и не жалеть об отрезанных волосах, лучше выбрать правильный день заранее и отправиться к мастеру с уверенностью, что всё пойдет как по маслу.

Благоприятные дни для стрижек в июне 2025 года

Июнь щедр на благоприятные моменты для смены образа — в этом месяце немало дней для удачной стрижки. Визит к мастеру 1, 3, 6, 8–9, 13, 15, 17–18, 23–24 или 30 июня способен не только преобразить внешность, но и принести заряд положительной энергии.

Хочется не просто сменить цвет, а чтобы волосы засияли, как в рекламе? Тогда выбирайте для окрашивания только те дни, когда Луна благосклонна. В июне это 2, 3, 13, 14, 19, 20, 23 и 29-е число. В эти даты краска будет ложиться ровно, оттенок получится насыщенным, а цвет станет держаться дольше.

А вот если волосы ломаются, тускнеют и путаются, самое время заняться их лечением. Для укрепляющих и восстанавливающих масок идеальны 2, 3, 6, 8, 9, 17, 21 и 30 июня. В эти дни любые уходовые процедуры подействуют сильнее, чем обычно.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

1 июня стрижка способствует богатству, а еще избавлению от негатива. А если вы хотите здоровья и долголетия, стригитесь 3 июня.

Стрижка 6 июня усилит остроту ума и интуицию. А поход к парикмахеру 8–9 июня привлечет счастье, улучшит внутреннее состояние, а еще укрепит финансовое положение.

Сходите к мастеру 13 июня — укрепите здоровье и восстановите силы. А 15 июня стрижка продлит жизнь. Визит в салон 17–18 июня подарит красоту и благополучие, а еще поспособствует новым приобретениям.

Благоприятные дни для стрижки — 23–24 июня: вы обретете душевное тепло, а радикальная смена образа принесет вам здоровье и прибыль. Хорош для того, чтобы отдаться в руки мастера, и 30 июня: стрижка в этот день способствует оздоровлению организма и избавлению от негатива.

Неблагоприятные дни для стрижек в июне 2025 года

Есть несколько дней в июне, когда лучше не рисковать и не садиться в кресло парикмахера. 16, 19 и 25 июня Луна явно не на вашей стороне: стрижка в эти даты может привести к непредсказуемым последствиям — от непослушных волос до перемен настроения.

Как вы выбираете день для стрижки?

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Смотрю, когда у мастера есть свободное время
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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
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