5 ярких вариантов маникюра на лето: идеи для тех, кому надоел нюд

Те, кому уже порядком поднадоели нюдовые и пастельные цвета в маникюре, которые лишь дополняют образ, но никак не становятся его центром, ловите сюрприз. Среди трендов на лето 2025 года оказалось несколько ярких решений, с которыми маникюр точно не будет скучным. Они как никогда лучше подойдут для летних прогулок и отпуска на море, так что успевайте попробовать все до конца августа.
Цитрусовый френч
«Сочетание нежной нюдовой базы с красочным френчем — идеальный баланс сдержанности и летнего настроения», — подмечает владелица салона красоты Татьяна Красотовская. Французский маникюр — как интеллигентная и умудренная опытом тетушка среди всех дизайнов: она давно не гонится за популярностью, но при этом всегда в тренде.
Летом френч можно разнообразить не только цитрусовыми цветами. Попробуйте нежно-голубой, цвет сливочного масла, лавандовый или маджента — подойдет любой из модных оттенков для однотонного маникюра. Даже анималистичные принты, например гепарда или коровы, будут выглядеть стильно и актуально.
Мраморный маникюр
Мраморный, или, как его еще называют, маникюр с эффектом камня. В отличие от других трендов, его можно носить в офис и избежать ненужного внимания. Замените цвет ногтей с лазурного или лавандового на пастельный или бело-черный, и маникюр попадет в разряд элегантно-деловых.
Кислотные переливы
Еще пару лет назад неоновые и кислотные оттенки были в немилости и во всех списках антитрендов, но время идет, и всё меняется. Селена Гомез, Синтия Эриво и многие другие звезды выбирают кричащие оттенки в своем маникюре в этом году.
Особенно выделяется зеленый, но его можно сочетать и с другими яркими цветами, декорируя каждый пальчик отдельно. Несмотря на насыщенность оттенков, летом можно подурачиться и, кроме однотонного маникюра, добавить дизайн в виде геометрических фигур или морских мотивов.
Для самых смелых модниц рекомендуем сочные кислотные цвета, которые станут запоминающимся акцентом вашего летнего образа.
Акварельные акценты
Лето ассоциируется не только с дачей, лесом и ночными прогулками, когда не хочется возвращаться домой. Это еще и время отпуска. Для тех, кто мечтает о поездке к морю или реке, маникюр с акварельными акцентами станет идеальным выбором. Рядом с водой такой дизайн будет выглядеть так, будто его создала сама природа.
Особенно выгодно подчеркнут такой дизайн нежно-лимонный, лазурный и коралловый цвета. Добавьте к маникюру коровий принт, но не переборщите. Комбинация ярких оттенков и сразу двух стилей может превратиться из модного тренда в хаотичный карнавал на ногтях.
Магический градиент
Тем, кому надоел однотонный маникюр, но уходить в цветочную феерию пока не хочется, Татьяна рекомендует обратить внимание на градиент. В такой технике даже маникюр в нежных бежевых и розовых цветах будет смотреться ярко.
Ногти можно украсить дополнительным слоем тонких блесток, напоминающих пыльцу феи и придающих перелив на солнце. Также можно использовать асимметричные линии или геометрические фигуры.
Вы и яркий маникюр этим летом?