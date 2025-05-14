5 ярких вариантов маникюра на лето: идеи для тех, кому надоел нюд

Не ограничивайтесь одним пальцем, летом можно позволить яркий дизайн на всех десяти Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Те, кому уже порядком поднадоели нюдовые и пастельные цвета в маникюре, которые лишь дополняют образ, но никак не становятся его центром, ловите сюрприз. Среди трендов на лето 2025 года оказалось несколько ярких решений, с которыми маникюр точно не будет скучным. Они как никогда лучше подойдут для летних прогулок и отпуска на море, так что успевайте попробовать все до конца августа.

Цитрусовый френч

«Сочетание нежной нюдовой базы с красочным френчем — идеальный баланс сдержанности и летнего настроения», — подмечает владелица салона красоты Татьяна Красотовская. Французский маникюр — как интеллигентная и умудренная опытом тетушка среди всех дизайнов: она давно не гонится за популярностью, но при этом всегда в тренде.

Источник: Салон красоты KRASOTOVSKAYA / Vk.com











Летом френч можно разнообразить не только цитрусовыми цветами. Попробуйте нежно-голубой, цвет сливочного масла, лавандовый или маджента — подойдет любой из модных оттенков для однотонного маникюра. Даже анималистичные принты, например гепарда или коровы, будут выглядеть стильно и актуально.

Мраморный маникюр

Мраморный, или, как его еще называют, маникюр с эффектом камня. В отличие от других трендов, его можно носить в офис и избежать ненужного внимания. Замените цвет ногтей с лазурного или лавандового на пастельный или бело-черный, и маникюр попадет в разряд элегантно-деловых.

Источник: Салон красоты KRASOTOVSKAYA / Vk.com











Кислотные переливы

Еще пару лет назад неоновые и кислотные оттенки были в немилости и во всех списках антитрендов, но время идет, и всё меняется. Селена Гомез, Синтия Эриво и многие другие звезды выбирают кричащие оттенки в своем маникюре в этом году.

Источник: Салон красоты KRASOTOVSKAYA / Vk.com











Особенно выделяется зеленый, но его можно сочетать и с другими яркими цветами, декорируя каждый пальчик отдельно. Несмотря на насыщенность оттенков, летом можно подурачиться и, кроме однотонного маникюра, добавить дизайн в виде геометрических фигур или морских мотивов.

Для самых смелых модниц рекомендуем сочные кислотные цвета, которые станут запоминающимся акцентом вашего летнего образа. Татьяна Красотовская владелица салона красоты Krasotovskaya

Акварельные акценты

Лето ассоциируется не только с дачей, лесом и ночными прогулками, когда не хочется возвращаться домой. Это еще и время отпуска. Для тех, кто мечтает о поездке к морю или реке, маникюр с акварельными акцентами станет идеальным выбором. Рядом с водой такой дизайн будет выглядеть так, будто его создала сама природа.

Источник: Салон красоты KRASOTOVSKAYA / Vk.com











Особенно выгодно подчеркнут такой дизайн нежно-лимонный, лазурный и коралловый цвета. Добавьте к маникюру коровий принт, но не переборщите. Комбинация ярких оттенков и сразу двух стилей может превратиться из модного тренда в хаотичный карнавал на ногтях.

Магический градиент

Тем, кому надоел однотонный маникюр, но уходить в цветочную феерию пока не хочется, Татьяна рекомендует обратить внимание на градиент. В такой технике даже маникюр в нежных бежевых и розовых цветах будет смотреться ярко.

Источник: Салон красоты KRASOTOVSKAYA / Vk.com











Ногти можно украсить дополнительным слоем тонких блесток, напоминающих пыльцу феи и придающих перелив на солнце. Также можно использовать асимметричные линии или геометрические фигуры.