Вперед, за скидками! Цены на сезонные товары обвалились — рассказываем, на чем можно прилично сэкономить в мае

Смотрим, что можно купить к зиме летом и сэкономить Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Народная мудрость гласит: готовь сани летом. Призадумайтесь: что важного и полезного вам понадобится зимой, что в сезон будет стоить как крыло самолета? У каждого наберется свой список — рекомендуем создать его в заметках смартфона или по старинке записать в блокнот и постепенно в течение лета покупать вещи и ставить галочку рядом с выполненным пунктом. Пока размышляете, что вписать в шопинг-лист, NGS.RU подскажет, на какие товары больше всего скидок.

Обувь

Первое место решено отдать зимним ботинкам. Кому они нужны, когда на дворе +30? Конечно же, вам — со скидкой свыше 30%.

Средняя цена на обувь в сезон 6–10 тысяч рублей. Сейчас вы легко сможете отыскать базовую модель за 2–3 тысячи и быть уверенными в ее актуальности еще сезона на два.

Приятные цены перед летом на зимнюю обувь Источник: ascania.biz

Берцы, челси, тимберленды и прочие модели никуда не уходят — смело приобретайте. Угги или любые другие плюшевые зимние тапочки, которые так полюбились модницам, пока тоже остаются. Жокейские сапоги, трубы, ботфорты или казаки — смело берите еще как минимум на сезон.

Зимняя куртка, шуба или дубленка

О том, какие модели в моде, а какие — нет, вам расскажет любой блогер, стилист или инфлюенсер в социальных сетях. Зимой 2025 года случился бум на пушистые меховые шубы, на дубленки как в 90-х, на дутые куртки или на приближенные к классике модели с поясом.

Присмотритесь к шерстяным шубкам Источник: snowqueen.ru

Ошибиться в выборе модели сложно: современные магазины всё-таки перестали предлагать устаревший товар. К лету на рейлах уже не встретить ультрамодные модели, которые будут таковыми еще максимум сезон, но остаются базовые — их можно покупать без риска.

Можно ощутимо сэкономить на покупке пуховика Источник: snowqueen.ru

Если же вы охотитесь за трендами, то сэкономить не получится: горячие модели появляются в магазинах в сезон. Но можно пойти на опережение: проследить за тем, какие модели показали дизайнеры на неделях моды, и заказать похожие на зарубежных маркетплейсах, вроде Aliexpress или Taobao, или воспользоваться услугами байера.

Детские вещи

Цены на детскую верхнюю одежду к лету в два раза ниже Источник: mimimoda.ru











Эксперты выделяют эту категорию отдельно, несмотря на то, что она спорная: дети быстро растут, и покупка осенних и зимних детских вещей летом может стать лотереей. Так что речь идет о вещах на вырост. Будет здорово, если вам повезет, а если нет — перепродадите одежду, которая стала мала, или дождетесь, когда ребенок дорастет до купленной на пять размеров больше курточки (глазом моргнуть не успеете, гарантируем).

Спортивный инвентарь

Если вы заядлый лыжник или сноубордист, и с первой снежинкой ваша душа рвется в горы, то вы и без нас знаете, что делать. Не нам вас учить, у каких брендов искать скидки.

Цены порадуют сноубордистов и горнолыжников Источник: sportmaster.ru











Новичкам подскажем, что, к примеру, в самом известном в России спортивном магазине скидка на сноубордические ботинки — до 20–40 тысяч рублей, в зависимости от бренда. Похожая история с горными лыжами и прочими товарами для зимнего спорта.

В магазине сибирского спортивного бренда скидка 50% Источник: mirrey-sport.ru











Примерно на 10–15 тысяч рублей дешевле горнолыжные куртки, штаны и комбинезоны. Сибирский спортивный бренд, например, объявил финальные скидки 50% на все товары зимнего сезона.

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И еще немного информации, которая поможет подготовиться к лету.

Клиники нередко предлагают сезонные акции — обратите внимание Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Первое, на что обращают внимание эксперты — иммунитет. Займитесь его укреплением, не дожидаясь вирусов и бактерий.

Помимо сезонных фруктов, ягод и овощей, пропейте витаминный комплекс. Запишитесь на обследование и узнайте, чего вам не хватает. Некоторые клиники предлагают бонусные программы, чтобы узнать свой уровень витамина D и других важных элементов.

Уточните, есть ли скидки в спортзале у дома? Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Многие спортивные центры предлагают скидки именно летом — годовой абонемент можно приобрести за полцены. Так уж вышло, что все атакуют фитнес-клубы как раз в начале весны, к лету или осенью — к Новому году. Но заниматься спортом полезно круглый год.

Если сильно захочется, на сэкономленные деньги можно взять персональную тренировку с тренером, а еще летом в зале всегда есть горячая вода, а где-то и сауна — впереди как раз сезон отключений.

Последите за скидками на мебель — вдруг удастся выхватить нужное по доступной цене Источник: hoff.ru











Еще один лайфхак: к лету люди обычно заняты покупкой садовой мебели, а на мягкую комнатную падает спрос. Если вам нужно обновить диван, кресла или пуфик для гостиной, прогуляйтесь по мебельным магазинам.