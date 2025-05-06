5 эффектных причесок для выпускного: делаем короткие волосы изюминкой образа

Хватит завидовать длинноволосым одноклассницам? На короткие волосы можно сделать укладку ничуть не хуже Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Даже самые короткие волосы могут стать главным украшением выпускного вечера. Звезды Голливуда и подиума уже неоднократно показывали, что любые стрижки от пикси до боба можно носить абсолютно по-разному. Топовый hair-стилист Роман Айрей предложил несколько элегантных решений для коротких стрижек, которые подойдут как для мальчиков, так и для девочек.

Взъерошенная укладка для ультракоротких волос

Многие думают, что ультракороткие волосы невозможно завить. Одни считают, что локоны не получатся, другие — что результат будет выглядеть нелепо. Роман развеивает эти мифы и предлагает способ уложить волосы всего за 10 минут с помощью одного средства.

Источник: Роман Айрей Источник: Роман Айрей

— Чтобы не выглядеть скучно, выпускнику потребуется небольшое количество текстурирующей пасты. С помощью нее можно добиться независимой, хулиганской укладки, — рассказал Роман.

Девушки с короткими волосами вполне могут воспользоваться точно таким же советом. Кроме этого, Роман рекомендует взять текстурирующую пудру и нанести на зону возле корней. Так у прически появится объем и воздушный эффект.

Роман Айрей — профессиональный hair-стилист и эксперт в области моды и стиля. Постоянный член жюри всероссийских бьюти-премий и создатель бренда IREY. Стаж работы более 10 лет.

Укладка в стиле 60-х

Мода на ретростиль в 2025 году остается не только в одежде, но и в прическе. Стрижку пикси ввели в моду еще Твигги и Одри Хепберн, так что у них же и можно подсмотреть, как ее уложить.

Источник: Роман Айрей Источник: Роман Айрей

Чтобы придать форму ультракороткой стрижке пикси, даже не требуется дополнительных средств, главное — помыть и высушить волосы. Если же у вас есть челка или пряди чуть удлиненные, вооружитесь феном, расческой и текстурирующей пудрой.

Один из вариантов укладки можно рассмотреть на слегка удлиненных стрижках. Имеется в виду не выбритые виски, но уши всё еще открыты. Роман Айрей профессиональный hair-стилист и эксперт в области моды и стиля

Роман рекомендует молодым людям отказаться от зализанных волос, как у гангстеров 30-х. С помощью пудры сделайте небольшой объем у корней и приподнимите челку. Так укладка будет выглядеть воздушной, естественной, но при этом праздничной.

Девушкам стилист рекомендует взять текстурирующую помадку. Достаточно немного средства, чтобы придать укладке нужную форму, и она будет держаться весь вечер. С помощью нее также можно сделать модный эффект «рваных прядей».

Укладка на корейскую стрижку

Главная изюминка такой укладки — челка, которая станет центром внимания. Перед началом важно определиться с типом стрижки. Если у вас небрежная шегги, потребуется дополнительно уложить задние пряди. В случае с корейской стрижкой все волосы, кроме челки, уже будут лежать по форме головы, и их достаточно зафиксировать лаком.

Источник: Роман Айрей Источник: Роман Айрей

— Девушки в 25-м году могут спокойно выбрать укладку в подобном стиле, она ни капли не потеряет в своей женственности и элегантности. Для укладки нам нужно оставить челку свободно жить в районе лица, а остальные волосы уложить по форме головы с помощью фиксирующих средств, — объясняет Роман.

Укладка по кудрявому методу

Кудри никогда не выйдут из моды и всегда создадут праздничное настроение, особенно если до этого вы постоянно выпрямляли волосы. С этой укладкой придется повозиться чуть подольше, но это стоит того.

Источник: Роман Айрей Источник: Роман Айрей

Чтобы сделать укладку по кудрявому методу, выполните следующие шаги:

Вымойте волосы с бальзамом и слегка отожмите лишнюю влагу.

Нанесите крем для кудрей на волосы.

Сверху добавьте термозащиту.

Начинайте сжимать волосы, пока не появятся четкие кудри.

Сушите волосы с помощью диффузора.

Одна из простых и понятных укладок может быть выполнена с помощью крема для формирования кудрей и диффузора (насадка для фена). Роман Айрей профессиональный hair-стилист и эксперт в области моды и стиля

Маллет

Когда-то прическа рокеров, а теперь одна из самых модных стрижек в 2025 году. Ее прелесть в том, что пряди никогда не падают на лицо, но при этом сзади остается большая копна волос, с которой можно делать всё что угодно.

Источник: Роман Айрей Источник: Роман Айрей

Чаще всего для такой стрижки даже не требуются дополнительные манипуляции. Достаточно вымыть голову и высушить ее, и волосы уже лягут как нужно. Обладательницам кудрявых волос можно не травмировать их лишний раз и сформировать укладку с помощью кудрявого метода. Так прическа получится объемной.