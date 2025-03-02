Платье шила год, а платок — полгода: мастерица рассказала, как создает уникальные наряды ручной работы

Мария Григорьевна — народный мастер и член Союза художников России Источник: Мария Эккерт / личный архив











Золотые руки искусной мастерицы Марии Эккерт известны далеко за пределами Югры. Рукоделием она занимается больше двадцати лет, за это время создала внушительную коллекцию как традиционных, так и современных хантыйских нарядов: платья, халаты, сумки, платки, украшения из бисера и даже пальто. Ее работы украсили десятки выставок и фестивалей декоративно-прикладного искусства в разных уголках страны. 86.RU предлагает и вам посмотреть на то, что создала мастерица.

Карта Югры как часть карты России Источник: Мария Эккерт / личный архив











Мастерство пришло не сразу

Мария Григорьевна родилась в маленьком поселке Ванзеват под Ханты-Мансийском. Рано осталась без родителей и учить ее хантыйскому языку и рукоделию было некому, поэтому знакомиться с родным творчеством она начала в 35 лет, когда устроилась воспитателем в детский сад Ханты-Мансийска.

— Это был где-то 1994 год. Открыли экспериментальную группу, детям надо было рассказывать о родном языке и культуре обских угров, но я сама ничего не знала, поэтому поступила на культуролога в Санкт-Петербург. На факультете много рассказывали о декоративно-прикладном искусстве, — вспоминает Мария Григорьевна.

По окончании университета она продолжила развиваться в этом направлении: читала книги, ходила на семинары, общалась с опытными рукодельницами и перенимала их знания. И так потихоньку Мария Григорьевна начала шить. Первой работой была кукла — акань, а в 2006 году сшила первый костюм — платок, платье и халат.

Традиционные костюмы

Ни один праздник ханты и манси не обходится без традиционных нарядов. У женщин, как правило, это — платок, турлопс — бисерное нагрудное украшение, платье, халат, чулки и ниры — летняя женская обувь из кожи, расшитая бисером. У мужчин — национальная рубашка, плетеный пояс и кисы. Всё это Мария Григорьевна создает своими руками, в основном большая часть ее работ — женская одежда, поскольку шьет она ее для себя.

На пошив традиционного платья уходит минимум месяц усердной и кропотливой работы Источник: Мария Эккерт / личный архив

Костюмы часто украшают орнаментами, которые символизируют священных животных Источник: Мария Эккерт / личный архив











Это платье — одно из самых трудоемких. Мария Григорьевна шила его целый год Источник: Мария Эккерт / личный архив











Как вы могли заметить, вся одежда, обувь и украшения дополнены орнаментальными узорами. У хантов и манси даже простейшие орнаменты имеют смысл, Мария Григорьевна декорирует каждый из них.

— Мастерицы гордятся умением изготавливать красивые вещи, ведь не каждая хантыйская женщина может вырезать орнамент, красиво и аккуратно сшить узкие полоски из ткани или меха. В орнаменте даже самые обычные геометрические фигуры мастерица наполняет определенным смыслом, передавая то, что ее окружает. Чаще всего это звери, птицы и растения. Например, «заячьи ушки», «березовая ветка», «оленьи рога», — рассказывает Мария Григорьевна.

Так выглядят ниры — традиционная летняя женская обувь из кожи Источник: Мария Эккерт / личный архив











Этот платок рукодельница вышивала полгода Источник: Мария Эккерт / личный архив











Основа бисерных украшений всегда светлая, а узоры яркие, потому что основной принцип орнаментальности обских угров — принцип контраста. В декорации изделий основной цвет — белый. Например: женский халат. Полоски на подоле начинаются с белого и заканчиваются белым. Белый цвет символизирует березу — священное дерево у обских угров, а также придает работе яркость, праздничность и торжественность.

Мария Григорьевна считает, что к декоративно-прикладному искусству обских угров необходимо относиться с осторожностью, не искажая, нужно делать его выразительным.

Вы когда-нибудь задумывались, сколько часов и сил вложено в один национальный костюм? Источник: Мария Гришкина / 86.RU Ведь всё сшито вручную, стежок к стежку! Источник: Мария Гришкина / 86.RU

Выставки

Работы Марии Григорьевны Эккерт выставлялись на ежегодном окружном конкурсе в Ханты-Мансийске, там она трижды становилась победителем в номинации «Традиционное искусство».

Раньше дети народов ханты и манси играли в самодельные куклы — акань Источник: Мария Гришкина / 86.RU











У мастерицы есть и современные рукотворные куклы. Например те, что в национальных костюмах Источник: Мария Гришкина / 86.RU











Рукотворные куклы в национальных костюмах Источник: Мария Гришкина / 86.RU Куклы проработаны до мельчайших деталей Источник: Мария Гришкина / 86.RU

Помимо этого, мастерица показывала работы и проводила мастер-классы по изготовлению национальных игрушек, работе с бисером, рыбьей кожей, аппликации «ткань по ткани», традиционному вязанию обских угров на десятках окружных, всероссийских и международных фестивалях и выставках.

Авторские куклы «Лики Югры», выполненные в разной технике: южнохантыйская вышивка, бисерная вышивка, бисероплетение, аппликация «ткань по ткани» Источник: Мария Эккерт / личный архив











Кукольная композиция «Праздник» Источник: Мария Эккерт / личный архив











В прошлом году Марию Эккерт признали лучшим дизайнером национальной одежды. Она завоевала диплом лауреата I степени в конкурсе «Золотая нить наших предков», который проходил в Забайкальском крае. Жюри в основном оценивали технику исполнения: чтобы наряд был сшит без видимых узлов и ниток даже с изнаночной стороны.

Авторские куклы ручной работы Источник: Мария Эккерт / личный архив











Современные стилизованные костюмы

Мария Григорьевна всё так же участвует во всероссийских выставках и конкурсах, но представляет уже современные наряды, стилизованные под традиционные, пока их всего 12. Также работает над новым бисерным украшением.

— Я сделала современные костюмы, но декорировала их традиционными узорами, что вызывает желание носить их в повседневной жизни, а не использовать костюмы, например, только по праздникам. Я начала работать в другом направлении, и в этом мой профессиональный рост. Стилизация востребована в современном мире, ведь такие костюмы может носить и молодежь, — поясняет мастерица.

Мария Григорьевна считает, что традиционные костюмы можно носить не только по праздникам, но и в повседневной жизни Источник: Мария Эккерт / личный архив











Меховая жилетка из кролика и поясная сумка в традиционном стиле Источник: Мария Эккерт / личный архив











Пальто-трансформер, украшенное орнаментом обских угров Источник: Мария Эккерт / личный архив











Помимо этого, Мария Григорьевна — руководитель клуба декоративно-прикладного искусства обско-угорских народов, там она делится знаниями и умениями как со взрослыми, так и с юными рукодельницами.

— По национальности я ханты, живу на исторической земле предков и, научившись различным техникам декоративно-прикладного искусства, решила, что эти знания нужно передавать другим. Важно понимать, что традиции — не просто множество укоренившихся устоев, это национальное наследие, народная культура, ее ценно передавать из поколения в поколение, — считает Мария Эккерт.