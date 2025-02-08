Стилист назвала 8 модных трендов весны — от этих образов у вас подгорит пухан

Весной главное не стесняться: в моде свобода Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Известная поговорка гласит: готовь сани летом, а весенний образ — зимой. Поэтому уже сейчас можно представлять себе, как шубы и пуховики отправляются в дальний угол, а им на смену приходят легкие, яркие и стильные обновки. Что будет актуально в ближайшем сезоне — нам рассказала стилист Натали Казак.

Цветотерапия на максимуме

С наступлением первых теплых дней можно будет дать волю буйству красок. Хоть главным цветом года и стал нежно-бежевый Mocha Mousse, весной он легко потеснится и уступит место ярким оттенкам — лавандовыму, мятному, изумрудному и многим другим.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











— Забудьте всё, что вы знали о «безопасных» бежевых тонах, — заявляет Натали Казак. — Весна 2025 — настоящая цветовая феерия. Мягкость vs яркость: от мягкого лавандового и насыщенного кораллового до глубокого ультрамарина и изумрудного. Эти оттенки не только оживляют образы, но и действуют как настоящая терапия после зимы, заряжая позитивом и энергией.

Натали Казак — стилист для экспертов и предпринимателей, лидер Всероссийского сообщества стилистов в Екатеринбурге, номинант премии «Стилист года», автор книги «Болтливый гардероб». Опыт 15 лет.

Насколько красочным образ будет, зависит лишь от вашей фантазии. Можете ограничиться одним элементом, например жакетом или корсетом, или собрать весь лук в одном цвете и поиграть с оттенками.

Весна 2025 года готовит нам коктейль из трендов. Сезон станет манифестом свободы, технологичности и индивидуальности. Натали Казак стилист

Хиппи возвращаются

Меняем шапки на шляпы, а теплые угги — на кожаные казаки: весной в моду возвращается бохо-шик. Стиль хиппи, как его еще называют, отличается природными оттенками, бахромой и цветочным принтом. Но лучше сделать акцент на чем-то одном, а не сочетать всё и сразу — есть риск превратиться не в богемную персону, а в городского сумасшедшего.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











— Новое прочтение богемного стиля заставит даже вашу бабушку воскликнуть: «А я такое в 70-х носила!» Длинные летящие платья встречаются с футуристичными элементами, смело и креативно. Это стиль для тех, кто ценит комфорт и стремится выразить свою индивидуальность через одежду, — рассказала стилист.

Женственные силуэты

Оверсайз и хип-хоп-мода всё больше теряют свое влияние и уходят в тень. Им на смену приходит женственность.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











В прошлом году на пике популярности оказались акцентная баска, которая подчеркивала талию, но при этом скрывала все недостатки. Весной 2025 года можно доставать из шкафа любимый аксессуар и докупить ремешки и корсеты.

Баска — широкая оборка на женской кофте или юбке, а также подкройная полочка, которая пришивается к лифу кофты или платья, придавая им вид костюма.

— Талия снова в моде! — восклицает Натали Казак.— Та, что художественно подчеркнутая драпировками и асимметричными элементами. Платья с корсетными элементами теперь можно носить даже на прогулку по парку или в загородную поездку в триктажном исполнении. Этот тренд возвращает нас к классическим представлениям о женственности, создавая образы, полные грации и изящества.

Воротнички

Неспешными шагами воротники вернулись из 60-х еще в 2018 году, а весной 2025 они планируют стать незаменимым самостоятельным аксессуаром. Для тех, кто не готов к сильным экспериментам, всегда остается сочетание рубашки с пиджаком, но стилист рекомендует делать воротник главным героем образа и сочетать его буквально со всем.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











— Воротнички весны-2025 — целое архитектурное сооружение на ваших плечах, — говорит стилист. — Острые, многоярусные, с вышивкой и даже светодиодами (да, технологии добрались и сюда). Это идеальный способ обновить привычные свитера и жакеты и добавить им нотку ретро-шика.

Главное правило: если ваш воротник не виден из космоса, вы что-то делаете не так. Натали Казак стилист

Мужская стилистика с женским характером

Тренд «офисная сирена» остается с нами. В 2024 году Тайра Бэнкс и Белла Хадид примерили деловые костюмы и запустили новую волну любви к классике. Натали Казак советует не бояться экспериментировать и попробовать сочетать массивные пиджаки с мужского плеча с невесомыми топами и рубашками.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











— Мужские пиджаки и брюки со стрелками теперь носят с кружевными топами и туфлями с блестками, — уверяет стилист. Галстуки превращаются в пояса, а жилеты становятся самостоятельными элементами гардероба. Этот тренд позволяет играть на контрастах и демонстрировать силу характера через одежду.

Фасоны «Геометрия в отпуске»

При виде этого тренда где-то заплакал один перфекционист. Еще 10 лет назад тренд на асимметрию ограничивался лишь платьями и юбками, короткими спереди и длинными сзади, теперь неровности можно найти везде. Жакеты без одного рукава, платья без одной бретельки. И даже брюки без одной штанины. Да-да, примерно как в «Бриллиантовой руке» (18+).

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











— Асимметрия завоевывает подиумы, предлагая нестандартные решения для смелых модниц. Юбки с разными длинами, топы с одним рукавом, платья, которые спереди «здравствуйте», а сзади «до свидания». Неровные края, неожиданные вырезы и обилие драпировок добавляют динамичности и движения в образы. Это тренд для тех, кто не боится выделяться и привлекать внимание своей нестандартностью, — подмечает стилист.

Микс текстур

Весной можно миксовать самые разные фактуры, за счет чего будет и тепло, и стильно. Вязаный свитер с атласным платьем, шелковый платок с кожаной курткой — это как песня льда и пламени: на первый взгляд полные противоположности, но вместе создают вау-эффект.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











— Кожа встречается с шелком, деним обнимается с кружевом, а твид заигрывает с неопреном. Это как свидание вслепую для тканей, где всё неожиданно и многомерно. Носить можно и нужно всё сразу — главное, чтобы ваш род деятельности позволял такую объемную подачу, — делает ремарку стилист.

Экологичная эстетика

Чем больше мы задумываемся о проблемах экологии и заботе об окружающей среде, тем больше они находят свое отражение и в моде. В чем прелесть экоэстетики: она может быть как внешней, так и внутренней. Добавили в свой гардероб куртку из переработанного пластика? Вы в тренде. Вдохновились дорамами и собрали образ романтичной «девушки из леса»? Снова попадание в яблочко.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











— Устойчивая мода — не просто тренд, это философия, — подмечает Натали Казак.— Натуральные ткани, переработанные материалы, природная палитра: землистые, травяные, песочные оттенки. Каждая вещь как послание планете о заботе и осознанности.