Вы будете неотразимы: 6 модных идей маникюра на миндальную форму ногтей

«Миндаль» — всегда модная форма ногтей, но можно сделать его еще более неотразимым Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Вы когда-нибудь задумывались, почему форма ногтей «миндаль» такая популярная? Мастера маникюра говорят, что она визуально удлиняет пластину и делает пальцы более изящными, идеально сочетается с любым дизайном и гармонично смотрится практически с любым образом. Но для большей уверенности в том, что всё будет идеально, не помешает разузнать у мастера всё о стильных новинках маникюра «миндаль». Что мы и сделали. И теперь спешим поделиться с вами этой красотой.

Варианты дизайна ногтей для миндаля

Помните историю про три орешка для Золушки, которые помогли ей достичь своих целей и выйти замуж за принца? Современным девушкам, кажется, достался один из них, и это стильный маникюр «миндаль».

— Маникюр раскрывает суть женщины, по нему можно считать характер, стиль жизни, — считает мастер Светлана Оборина. — Миндальный маникюр привлекает своей женственностью. Его могут позволить себе все, кто любит носить длину. Так как «миндаль» хорошо смотрится на достаточно длинных ногтях.

Форма ногтей «миндаль» считается изысканной и универсальной. Продолговатая форма и сужающийся, закругленный кончик визуально удлиняет пальцы.

— Миндалевидная форма отличается долговечностью. Такие ногти лучше воспринимают нагрузки и меньше подвержены повреждениям по сравнению с квадратными или заостренными формами. Это особенно важно для тех, кто ведет активный образ жизни, — отмечает мастер маникюра, чемпион по nail-art Марина Мигина.

Однотонное покрытие

Маникюр с формой ногтей «миндаль» в сочетании с однотонным покрытием считается классическим.

— Однотонное покрытие никогда не выходит из моды. Оно может быть как нейтральным, так и ярким, в зависимости от вашего настроения и случая, — говорит Марина Мигина.

Правильный маникюр может визуально сделать ваши пальцы заметно длиннее и изящнее Источник: Светлана Оборина / Vk.com











Нюд

Нюдовый маникюр на миндальных ногтях универсален: он легко впишется в любой стиль, от повседневного до вечернего. Кроме того, такие оттенки понравятся любительницам натуральности.

Нюдовый — не значит скучный Источник: Марина Мигина / Vk.com











— Нюдовые оттенки придают рукам ухоженный вид и подходят для любой ситуации. Они отлично сочетаются с миндалевидной формой, подчеркивая ее изящество, — рассказала Марина Мигина.

Френч

Французский маникюр, или френч, остается популярным выбором для многих женщин. На миндалевидных ногтях он смотрится особенно утонченно.

— Вы можете выбрать классический вариант с белыми кончиками или поэкспериментировать с цветным френчем, — советует Марина Мигина.

Классический френч отлично смотрится на миндальных ногтях Источник: Светлана Оборина / Vk.com











Яркий дизайн

Для любительниц ярких акцентов миндалевидные ногти предоставляют отличную основу для креативных дизайнов.

— Геометрические узоры, градиенты, блестки и стразы — всё это прекрасно смотрится на такой форме ногтей, — делится опытом Марина Мигина.

Вариантов маникюра для миндалевидных ногтей хоть отбавляй Источник: Марина Мигина / Vk.com











Идеи маникюра для миндальной формы разной длины

Миндальная форма ногтей для мастера маникюра, как холст для художника. На ней можно всегда подобрать идеальный подбираем дизайн, который подойдет к вашему стилю.

— На коротких миндалевидных ногтях лучше смотрятся более сдержанные варианты: однотонное покрытие в светлых тонах, нежный нюдовый маникюр или аккуратный френч. Длинные ногти дают больше простора для творчества. Здесь уместны яркие цвета, сложные дизайны с росписью, объемный декор, — считает Марина Мигина.

Миндаль на длинных ногтях

Маникюр формы «миндаль» на длинных ногтях позволяет создавать сложные и выразительные дизайны. Он хорош для таких техник, как омбре, инкрустация или художественная роспись.

— Длину выбирают девушки, которые хотят заявить о себе, предпочитают проявленность и не привыкли к компромиссам. Это способ сообщить миру, что в любой ситуации она выбирает себя, а миру придется как-нибудь подстроиться, — отмечает Светлана Оборина.

Маникюр «миндаль» и длинные ногти дают мастеру простор для творчества Источник: Светлана Оборина / Vk.com











Миндаль на коротких ногтях

Маникюр в форме «миндаль» на коротких ногтях позволяет визуально удлинить ногтевую пластину. Так можно создать иллюзию длинных ногтей, не отращивая их. К тому же, на коротких ногтях «миндаль» смотрится аккуратно и современно.

Такой дизайн очень актуален зимой Источник: Светлана Оборина / Vk.com











— Небольшую длину выбирают девушки очень уверенные в себе, которые точно знают, чего хотят от жизни. Они организованны и пунктуальны, умеют найти способ договориться со всеми и обо всём. Их девиз по жизни: карта ляжет так, как я ее положу, — рассказала Светлана Оборина.