Вы будете неотразимы: 6 модных идей маникюра на миндальную форму ногтей

Вы когда-нибудь задумывались, почему форма ногтей «миндаль» такая популярная? Мастера маникюра говорят, что она визуально удлиняет пластину и делает пальцы более изящными, идеально сочетается с любым дизайном и гармонично смотрится практически с любым образом. Но для большей уверенности в том, что всё будет идеально, не помешает разузнать у мастера всё о стильных новинках маникюра «миндаль». Что мы и сделали. И теперь спешим поделиться с вами этой красотой.
Варианты дизайна ногтей для миндаля
Помните историю про три орешка для Золушки, которые помогли ей достичь своих целей и выйти замуж за принца? Современным девушкам, кажется, достался один из них, и это стильный маникюр «миндаль».
— Маникюр раскрывает суть женщины, по нему можно считать характер, стиль жизни, — считает мастер Светлана Оборина. — Миндальный маникюр привлекает своей женственностью. Его могут позволить себе все, кто любит носить длину. Так как «миндаль» хорошо смотрится на достаточно длинных ногтях.
Форма ногтей «миндаль» считается изысканной и универсальной. Продолговатая форма и сужающийся, закругленный кончик визуально удлиняет пальцы.
— Миндалевидная форма отличается долговечностью. Такие ногти лучше воспринимают нагрузки и меньше подвержены повреждениям по сравнению с квадратными или заостренными формами. Это особенно важно для тех, кто ведет активный образ жизни, — отмечает мастер маникюра, чемпион по nail-art Марина Мигина.
Однотонное покрытие
Маникюр с формой ногтей «миндаль» в сочетании с однотонным покрытием считается классическим.
— Однотонное покрытие никогда не выходит из моды. Оно может быть как нейтральным, так и ярким, в зависимости от вашего настроения и случая, — говорит Марина Мигина.
Нюд
Нюдовый маникюр на миндальных ногтях универсален: он легко впишется в любой стиль, от повседневного до вечернего. Кроме того, такие оттенки понравятся любительницам натуральности.
— Нюдовые оттенки придают рукам ухоженный вид и подходят для любой ситуации. Они отлично сочетаются с миндалевидной формой, подчеркивая ее изящество, — рассказала Марина Мигина.
Френч
Французский маникюр, или френч, остается популярным выбором для многих женщин. На миндалевидных ногтях он смотрится особенно утонченно.
— Вы можете выбрать классический вариант с белыми кончиками или поэкспериментировать с цветным френчем, — советует Марина Мигина.
Яркий дизайн
Для любительниц ярких акцентов миндалевидные ногти предоставляют отличную основу для креативных дизайнов.
— Геометрические узоры, градиенты, блестки и стразы — всё это прекрасно смотрится на такой форме ногтей, — делится опытом Марина Мигина.
Идеи маникюра для миндальной формы разной длины
Миндальная форма ногтей для мастера маникюра, как холст для художника. На ней можно всегда подобрать идеальный подбираем дизайн, который подойдет к вашему стилю.
— На коротких миндалевидных ногтях лучше смотрятся более сдержанные варианты: однотонное покрытие в светлых тонах, нежный нюдовый маникюр или аккуратный френч. Длинные ногти дают больше простора для творчества. Здесь уместны яркие цвета, сложные дизайны с росписью, объемный декор, — считает Марина Мигина.
Миндаль на длинных ногтях
Маникюр формы «миндаль» на длинных ногтях позволяет создавать сложные и выразительные дизайны. Он хорош для таких техник, как омбре, инкрустация или художественная роспись.
— Длину выбирают девушки, которые хотят заявить о себе, предпочитают проявленность и не привыкли к компромиссам. Это способ сообщить миру, что в любой ситуации она выбирает себя, а миру придется как-нибудь подстроиться, — отмечает Светлана Оборина.
Миндаль на коротких ногтях
Маникюр в форме «миндаль» на коротких ногтях позволяет визуально удлинить ногтевую пластину. Так можно создать иллюзию длинных ногтей, не отращивая их. К тому же, на коротких ногтях «миндаль» смотрится аккуратно и современно.
— Небольшую длину выбирают девушки очень уверенные в себе, которые точно знают, чего хотят от жизни. Они организованны и пунктуальны, умеют найти способ договориться со всеми и обо всём. Их девиз по жизни: карта ляжет так, как я ее положу, — рассказала Светлана Оборина.
Как вы относитесь к форме ногтей «миндаль»?