«Мастерю на коленке, пока заняты ученики»: учительница из глубинки обставила дом огромными кокошниками

Анастасия Михейкина любит устраивать фотосессии в кокошниках Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Молодая учительница из поселка Крутинка Омской области Анастасия Михейкина не мыслит жизни без творчества: ее дом обставлен огромными кокошниками (совсем как в фильме «Морозко»), рукодельными куклами и картинами на славянские темы. Мама Анастасии увлечена тем же самым. О том, как две рукодельницы украсили краеведческий музей и как к их хобби относятся в поселке, читайте текст NGS55.RU

Мастерит 24-летняя Анастасия Михейкина «на коленке», когда заняты ученики, или поздно вечером. Помогает ей в этом мама-фельдшер.

История Анастасии — в коротком видео Источник: NGS55.RU

Кокошники учительница может сделать и под хохлому, и под гжель. На снимке — японское украшение канзаши в форме красного цветка Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











«С детства нравилось „Морозко““

Поселок, в котором живет учительница, находится в 192 километрах от Омска. Анастасия Михейкина — педагог дополнительного образования и вожатая в гимназии. Кроме того, она дистанционно учится на преподавателя начальных классов.

Мама с дочкой позируют нашему фотографу Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Анастасия живет вместе с матерью и отцом. В поселке семью знают как мастеров и умельцев. Вместе они коллекционируют кукол, но у каждого есть и свои увлечения.

Анастасия мастерит огромные кокошники, в которых соединяет славянскую и азиатскую мифологию, а мама Наталья создает славянских обережных кукол и новогодние игрушки. Папа же любит ковать под старину из металла сабли и другое оружие для фотосессий дочери.

Анастасия с Натальей привезли в гимназию семейные поделки для того, чтобы показать их нам Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











На переднем плане — кокошник, сделанный в честь года Дракона Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Лучшие экспонаты мама с дочкой привезли в гимназию, чтобы показать нам. Домой приглашать постеснялись: рабочего места у них нет, все делают «на коленке». Анастасия рассказала нам, что начала мастерить кокошники еще студенткой:

— Я училась в колледже. Педагогом решила стать без раздумий: хотела помогать детям развивать творчество. Тогда же и увлеклась кокошниками. С детства любила советские мультики. Нравились русские народные сказки и легенды, а еще я была в восторге от «Морозко».

На фото — деталь для будущего кокошника в честь наступившего года Змеи Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Так на голове будет располагаться изделие из бисера Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— В студенчестве закупилась в магазине бисером, лентами, тесьмой и стеклярусами и пошла делать [кокошники]. Сделала основу, придумала узор, расположение рисунка и начала расшивать. Ушло две недели.

Анастасия в то время много читала о культуре Индии, Кореи и Китая. На кокошники мастерица стала крепить канзаши (японские традиционные женские украшения для волос). Так учительница соединила в изделиях азиатские и славянские мотивы.

На кокошники Анастасия любит крепить висячие детали в виде капель Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











«Возвращаю кокошники в моду»

На кокошники Анастасия крепит хрупкие элементы в виде снежинок и свисающих капель воды. Изделия расшиты изображениями драконов и змей. Учительница говорит, что ей приятно таким образом возвращать в моду элемент национального костюма:

— Мне нравится все, что связано с корнями. До Петра Первого кокошники были популярны, затем он запретил их и заменил западными головными уборами. Кокошники носили только крестьянки. Частью национального костюма объявила их Екатерина Вторая, которая перед этим с любопытством примерила один из этих головных уборов. Мода возвращается: кокошники делают и в старом, и в современном стиле.

В школу Анастасия принесла лучшие работы Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Анастасия мастерит кокошники буквально каждую свободную минуту: когда ждет детей с занятий, а также когда приходит с работы и уединяется в комнате. С собой в школу приносит бисер, ткани и другие материалы. Учительница рассказывает, что один кокошник отнимает от двух до четырех недель работы:

— Сначала на картоне рисую форму головы и форму самого кокошника. Черчу, режу, концы приклеиваю, чтобы не торчало ничего. Подшиваю сзади. Делаю каркас так, чтобы он гнулся и не трескался со временем. Потом наклеиваю ленты, тесьму, и начинаю делать элементы.

Детали для больших изделий Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











«Мама-фельдшер мечтала быть модельером»

Мама Анастасии, 48-летний фельдшер Наталья Михейкина, рассказывает, что дочь с раннего детства тянулась к творчеству:

— В детстве у дочери была страсть к ручкам и фломастерам. Чуть повзрослев, Настя пробовала валять игрушки из шерсти и делать елочные украшения. Это неудивительно: бабушки с обеих сторон, от отца и матери, были мастерицами. Делали и роскошные накомодники, и скатерти, и это все было связано из обычных ниток. Бабушки вязали тоненьким крючком, делали подзоры на кровати, занимались ткачеством.

У мамы инвалидность по зрению. Тем не менее она не оставляет любимое дело Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Наталья активно занимается изготовлением кукол со времен учебы дочери в колледже. Когда родилась Настя, у молодого фельдшера появилось много свободного времени и медик посвятила его творчеству. Наталья всю жизнь проработала в медицине, но в душе всегда мечтала быть модельером:

— В детстве я хотела рисовать фломастерами. Их было не достать. В пятом классе мне впервые их привезли, и восторг был такой, будто подарили колье из бриллиантов. Я мечтала быть художником-модельером и работать с тканями, но в 90-е пришлось эту мечту подвинуть в сторону и посмотреть в глаза реальности.

Сперва Наталья читает о традиционных особенностях каждой куклы, а затем вплетает в изделие что-то свое Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











«Больше всего заказывают кукол-неразлучниц»

Наталья не только мастерит кукол, опираясь на славянскую мифологию, но и плетет из бисера и делает новогодние игрушки. За красоту отвечает дочка. Анастасия помогает матери оформлять выставки в местном краеведческом музее. Их у семьи было уже четыре: две — в 2023 году и две — в 2024 году.

Наталья рассказывает, что училась мастерить кукол по видеороликам. Сначала фельдшер узнавала, чем отличается та или иная кукла, а затем давала свободу творчеству. На куклу уходит ровно один день.

На фото — куклы-неразлучницы. Таких дарят на свадьбу или юбилей Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Славянской мифологией увлекается вся семья Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— С утра встала, поработала, вечером или ночью закончила. Настя может заранее вышить элементы. Заказ у меня делали много раз, особенно просили кукол-травниц (они нужны в доме, когда болеет ребенок), а также кукол-неразлучниц (они нужны для сохранения мира и любви в семье).

«На одну куколку уходит полторы тысячи»

По словам Анастасии, на творчество уходит немало денег. Только материал для одной куклы может достигать стоимости в полторы тысячи рублей. В эту сумму входят затраты на стразы, натуральный бисер, стекло, хрусталь, ткани и так далее.

Анастасия согласилась позировать нам у школьной ели Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Наталья также захотела, чтобы наши читатели почувствовали новогоднее настроение Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Выручает магазин, где продают товары для костюмов местного хора. Наталья говорит, что часто «запчасти» приносят знакомые и друзья:

— Коллеги дарят разорванные бусы, иногда приносят винтаж. А такую изюминку уже нигде не купишь. Все в итоге окупается, потому что пользуется спросом среди ценителей. На данный момент у меня другие заказы — это елочные игрушки. Многое дарим. Например, Настя благодарила куклами преподавателей в колледже.

Анастасия также пишет картины. В работах она затрагивает не только «добрых» сказочных и мифологических персонажей, но и «злых» Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











«Планируем коллекционировать»

Кокошники Анастасия планирует пока не делать на заказ: хочет создать полноценную большую коллекцию. Все заботы мамы и дочки сосредоточены на новогодних игрушках. Любимый персонаж учительницы — Баба-яга. По мнению Анастасии, она не строит козни, а помогает героям сказок повзрослеть.

Такие игрушки на елку не сыскать в магазинах Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Кадр на память Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU









