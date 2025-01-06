«Скока папик заплатил за декор?»: красотка-помощница депутата, ставшая королевой года, ответила хейтерам

Ксения поделилась очень теплым фото с председателем жюри конкурса «Красавица России-2023» Вячеславом Зайцевым. На этом конкурсе пермячка одержала победу Источник: личный архив Ксении Кин











В декабре помощницу советника губернатора Прикамья и депутата Заксобрания Ксению Кин признали одной из самых красивых женщин в России. Мама двоих детей приняла участие во всероссийском конкурсе красоты для бизнес-леди «Королева года» и одержала победу, красавице вручили корону. Однако пермскую королеву года в буквальном смысле захейтили пользователи интернета. Читатели предположили, что на победу повлияла должность помощницы депутата, или она заплатила за результат. Во время беседы с нашими коллегами из 59.RU Ксения Кин ответила хейтерам. Также мы попросили Ксению рассказать, как вообще даются победы в конкурсах красоты, ведь она их одержала уже восемь.

В прошлом работала кондуктором

Сегодня Ксения Кин — директор пермского модельного агентства Mika, режиссер модных дефиле, а также помощница председателя комитета по инфраструктуре краевого Законодательного собрания и советника губернатора Пермского края Павла Черепанова. А родилась и выросла девушка в маленьком городке Александровске, там же получила диплом секретаря-референта. Ксения говорит, что ее семья небогатая: мама работала преподавателем в училище, папа — электриком. А сама Ксения в родном Александровске работала простым кондуктором.

В 2015 году, когда ей было 20 лет, Ксения переехала в Пермь. Сначала работала офис-менеджером в компании, которая занимается рекламой в лифтах. Но однажды решила поступить в модельную школу.

— Мне уже было больше 20 лет, для начала карьеры модели это довольно поздно, — объясняет Кин. — Да и мой рост всего 165 см, он считается маленьким для подиумной модели, там требуется рост от 172 см. Но для других направлений, например рекламных съемок, мой рост подходит. За год в модельной школе я поднабралась опыта, но его оказалось мало, мне захотелось больше. Я прям загорелась этим делом. Агентство заключило со мной контракт на пять лет. Я до сих пор считаю, что если ты сам никуда не двигаешься, тебя никто не будет тянуть. Я хваталась вообще за всё. Мне надо было, видимо, наесться этого опыта. Поэтому, помимо модельного агентства, я участвовала во многих рекламных съемках в разных стилях и образах, в TFP-съемках.

TFP — это договоренность между фотографом и моделью, в которой никто никому не платит. Модель не платит за съемку, фотограф — за работу модели.

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Через некоторое время Ксения Кин ушла работать преподавателем по дефиле в детское модельное агентство. Пермячка проработала с детьми три года — говорит, что ей это очень нравилось, ведь дети «как пластилинчики: лучше слушают и слышат». В последнее время Ксения занимается режиссурой и постановкой дефиле различных мероприятий. В частности, выступила режиссером постановки на Всероссийском фестивале молодежи и подготовила к выступлению 60 моделей.

В 2024 году Ксения Кин открыла собственное модельное агентство Mika. Там обучаются и дети, и взрослые.

— Сейчас ко мне на обучение подают заявки женщины элегантного возраста, им за 40–45 лет, — рассказывает Ксения Кин. — Они не хотят стать моделями, они больше хотят поработать над собой, добавить себе уверенности, а свои минусы преобразить в плюсы. В то же время очень много подростков записываются к нам, осенью сформирую группу подростков. То есть модельное агентство — это больше история про развитие личности. Я точно знаю, что ко мне придет любая девушка любой внешности, и мы с ней сделаем что-нибудь очень крутое, и она будет чувствовать себя намного увереннее.

Победы в конкурсах друг за другом

С 2018 года Ксения Кин участвует в российских конкурсах красоты. Признается, что испытания в них серьезные: здесь смотрят не только на внешность, оценивают интеллект и творческий подход.

В 2022 году, когда девушка готовилась к конкурсу «Краса Руси» в Сочи, за 10 дней до вылета у нее умер брат-двойняшка.

— Прошли похороны… Я улетела на конкурс, посвятив эту победу и корону ему, — рассказала Ксения. — В Сочи я взяла с собой фото с братом. На нем мы совсем маленькие. Взяла его фото на море, чтобы он увидел его. Он так ни разу в жизни не побывал на море.

Ксения брала в Сочи фотографию со своим братом-близнецом Источник: личный архив Ксении Кин











В 2023 году Ксения Кин взяла Гран-при на конкурсе «Красавица России». Председателем жюри там был известный модельер Вячеслав Зайцев.

— Оценивали абсолютно всё. Дефиле, то как мы готовились, как вели себя, какой был макияж, прическа, платье, обувь, как общались с конкурсантами, с педагогами, — вспоминает Ксения.

Самый жесткий же отбор, говорит девушка, был на конкурс Top best Russia-2023. Целую неделю участницы проводили на репетициях по танцам, выступали в подтанцовке Прохора Шаляпина, Шуры и Джигурды. И прошло всё тоже не без приключений.

— Была дичайшая подготовка, целая неделя интенсива, когда ты каждый день, просто с девяти утра и до восьми вечера репетируешь дефиле на каблуках, — вспоминает Ксения Кин. — Вы представляете, у нас просто на финале девчонки бинтами ноги перематывали, потому что там было разбито всё до крови, до мяса вообще. У тебя есть только полчаса на перерыв, быстренько сбегать на обед и снова готовиться. Перед конкурсом, а это был 2023 год, на Москва-Сити случилась атака беспилотников. Мы как раз были на обеде в кафе по соседству от этих башен. Было очень страшно. Я впервые так испугалась. Мы с девчонками просто подскочили и побежали.

Ксения с подругами нашли каршеринг и уехали. Когда всё миновало, конкурс решили не отменять.

В этом году Ксения Кин участвовала во всероссийском конкурсе «Королева года» и одержала там победу. Кстати, на конкурс было зарегистрировано 570 участниц.

Для показа Ксении выдали такой наряд от бренда Источник: личный архив Ксении Кин











На финальном дефиле «Королевы года» Ксения решила не брать для образа слишком пышный наряд, а выбрала скромную классику — маленькое черное платье.

— Оно было очень простое, я решила исключить все эти стразы и пайетки, — рассказала красавица. — А там, понимаете, кто-то вообще в очень эффектных платьях пришел, кто-то в свадебном, у кого-то было шикарное платье, вышитое камнями, наверно, оно вообще в единственном экземпляре существует. А я пришла в черном классическом платье.

Реакция на хейтеров

После публикаций о победе Ксении Кин на «Королеве года» появились весьма негативные реакции. Приведем некоторые из них:

— Скока папик заплатил за декор?

— Девушка не крокодил, но и на красавицу она явно не тянет. Зато видно, умная (или хитрая). Хорошо по жизни пристроилась.

Кто-то отметил, что, возможно, повлияла должность красавицы: Ксения работает помощницей советника губернатора Павла Черепанова.

Сама Ксения очень спокойно реагирует на такие выпады и обвинения в свой адрес. И резонно замечает, что на госдолжности работает всего месяц.

— Работа очень строгая, но мне очень нравится, — делится Ксения. — Это дисциплина и многозадачность. Мне скидывали много оскорбительных комментариев из интернета о моей победе. Я отношусь к этому абсолютно спокойно, не реагирую вообще никак, потому что знаю себя и знаю, как я прошла путь каждого конкурса. Я могу взять любую девушку, которая пишет комментарии, пригласить пройти свой путь, и посмотрим, согласится она на это или нет. Это ведь на самом деле нелегко. Все судят сразу по-своему: мол, ну вот, всё проплатила там, или ей заплатили. А смысл мне им отвечать — мы никому ничего не докажем. Я когда-то загорелась работой в мире моды, и у меня до сих пор глаза горят. Во всех своих победах, во всех своих стараниях я не закладывала никакой финансовой стороны. То есть у меня не было ни спонсоров, ни «папиков» — кого-то, кто мог что-то проплатить. Всё делала только своими силами.

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Ксения Кин — молодая мама, в одиночку воспитывает двух детей, сына-подростка и маленькую дочь. Ксения живет обычной жизнью, платит ипотеку, каждый день ездит на автобусе из Кондратово до центра города на работу в Законодательное собрание.

На обвинения, что и внешность у нее ненатуральная, и губы накачанные, Ксения только улыбается.

— Фигуру корректирую только за счет того, что пашу на тренировках. Ни губы, ни скулы, ничего себе не качаю, вот тут реснички только нарастила, я даже брови сама себе щипаю, — смеется собеседница. — У меня здесь на верхней губе есть шрам, многие думают, что я губы накачала, но у меня это след от шрама. Я когда-то упала на лед лицом и осталась даже без зуба. Всё зашивали, швы накладывали.

В конце нашей встречи Ксения поделилась, что сейчас ее мечта — принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная».