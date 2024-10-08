Вот это красотка! Кто надел корону за миллион долларов на конкурсе «Мисс Россия — 2024»

В Москве определили победительницу конкурса «Мисс Россия — 2024» Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

5 октября в «Барвиха Luxury Village» прошел финал конкурса «Мисс Россия — 2024». Заявки на отбор подали тысячи девушек со всей России, отбор прошли всего 50. Для участия в конкурсе они недели готовились к состязанию.

Всю информацию о прошедшем конкурсе мы собрали в одном видео.

Конкурс состоял из трех этапов: дефиле по подиуму в платье и купальниках и ответ на вопросы жюри. Первый этап прошли всего двадцать человек, после второго осталось десять.

Между этапами конкурса выступали приглашенные артисты. Первой спела певица по имени Мона, вторым — хип-хоп исполнитель Звонкий. Самое длинное выступление было у Юлианны Карауловой, которая также была членом жюри наряду с Дмитрием Маликовым и другими.