Кто победил на конкурсе «Мисс Россия — 2024»: показываем трех главных финалисток

Накануне, 5 октября, в Москве состоялся суперфинал конкурса «Мисс Россия — 2024». Мероприятие проходило в Barvikha Luxury Village. В жюри сидели певцы Дмитрий Маликов и Юлианна Караулова, а также модельер Виктор Чапурин, композитор Владимир Матецкий и другие. Рассказываем, как прошел конкурс и кто в нем победил.
В финал вышли 50 участниц. Шоу открыла мисс Россия — 2023 — Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Девушка спела «Улетай на крыльях ветра». После участницы устроили дефиле в мерцающих белых платьях и жюри отобрало 30 конкурсанток.
После показа в купальниках судьи отсеяли еще 20 человек. В десятку финалисток вошли участницы из Симферополя, Ростова-на-Дону, Козьмодемьянска, Чувашии, Иваново, Якутии, Удмуртии, Санкт-Петербурга, Саратова и Тольятти.
Десять оставшихся участниц рассказали о себе, и после совещания судьи объявили результаты:
второй вице-мисс Россия стала Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга;
первая вице-мисс — Ирина Миронова из Тольятти;
мисс Россия — 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии.
О том, как проходил конкурс, мы рассказывали в онлайн-трансляции.
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