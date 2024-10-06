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Стиль и красота Кто победил на конкурсе «Мисс Россия — 2024»: показываем трех главных финалисток

Кто победил на конкурсе «Мисс Россия — 2024»: показываем трех главных финалисток

Корону забрала 18-летняя жительница Чувашии

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1 комментарий

Победила в конкурсе 18-летняя Валентина Алексеева (в центре)

Накануне, 5 октября, в Москве состоялся суперфинал конкурса «Мисс Россия — 2024». Мероприятие проходило в Barvikha Luxury Village. В жюри сидели певцы Дмитрий Маликов и Юлианна Караулова, а также модельер Виктор Чапурин, композитор Владимир Матецкий и другие. Рассказываем, как прошел конкурс и кто в нем победил.

В финал вышли 50 участниц. Шоу открыла мисс Россия — 2023 — Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Девушка спела «Улетай на крыльях ветра». После участницы устроили дефиле в мерцающих белых платьях и жюри отобрало 30 конкурсанток.

В перерывах между этапами конкурса на сцене устраивали музыкальную паузу: пели Юлианна Караулова, Мона и рэпер Звонкий

После показа в купальниках судьи отсеяли еще 20 человек. В десятку финалисток вошли участницы из Симферополя, Ростова-на-Дону, Козьмодемьянска, Чувашии, Иваново, Якутии, Удмуртии, Санкт-Петербурга, Саратова и Тольятти.

Десять оставшихся участниц рассказали о себе, и после совещания судьи объявили результаты:

  • второй вице-мисс Россия стала Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга;

  • первая вице-мисс — Ирина Миронова из Тольятти;

  • мисс Россия — 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии.

На фото победительница конкурса Валентина Алексеева

А это первая вице-мисс Ирина Миронова

Петербурженка Ульяна Евдокимова стала победительницей СМС-голосования, у нее был один дополнительный балл. В итоге Ульяна стала второй вице-мисс Россия

О том, как проходил конкурс, мы рассказывали в онлайн-трансляции.

Почитайте также материал о победительнице конкурса Валентине Алексеевой. Теперь она представит страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная».

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Комментарии
1
Гость
1 минута
Рэпер Звонкий, я валяюсь. Что это и откуда это
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