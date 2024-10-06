Поступила на медика, надела корону за миллион долларов. Что известно о новой «Мисс Россия»?

Девушке только в августе исполнилось 18 лет Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











5 октября объявили победительницу конкурса «Мисс России 2024». Мы рассказывали, как проходило состязание. Корону стоимостью в миллион долларов в этом году надела 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашской республики.

Она же представит страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная». Рассказываем, что известно о победительнице всероссийского конкурса в этом году.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Валентина, по данным из соцсетей, окончила гимназию №5 в Чебоксарах — это школа с полным днем пребывания детей и, как написано на сайте, инновационными методами обучения и воспитания детей. Еще гимназия входит в ассоциацию школ «Сколково».

Впоследствии девушка хвасталась аттестатом на своей странице ВКонтакте — она окончила гимназию круглой отличницей.

— Больше не школьница! — писала Валентина в своих социальных сетях. — Иногда даже не верится, что я осуществила все цели, которые поставила в начале года. Теперь я медалистка лучшей школы республики! Было очень тяжело совмещать учебу, конкурсы красоты, спорт, ЕГЭ, съемки, но у меня получилось и получилось отлично!

Источник: Валентина Алексеева / Vk.com

За полтора года до выпуска Валентина впервые приняла участие в конкурсе красоты — и сразу победила. Будучи десятиклассницей, она выиграла титул «Мисс Чувашия 2023». В соцсетях она рассказывала, что до этого «не имела никакого отношения ни к подиуму, ни к миру моды», но решила откликнуться на объявление от модельного агентства, которое проводило отбор на конкурс.

— Когда мне сказали, что я прошла кастинг, я подумала: «А разве обычные девочки, грубо говоря, с улицы, могут участвовать в таких конкурсах на уровне с профессиональными моделями?». Оказалось, что могут. И вот пошел месяц подготовки к конкурсу, репетиции на каблуках по 5-6 часов (к слову, первый раз в жизни шпильки я надела в день кастинга).

Сперва она выиграла промежуточный этап «Мисс спорт» — по словам девушки, два из трех испытаний конкурса она прошла «чудом», но на третьем — планке — она смогла выдержать дольше, чем другая конкурсантка. Впоследствии она прошла еще дальше и в итоге выиграла конкурс «Мисс Чувашия».

Примечательно, что ее мама, 39-летняя Ольга Алексеева, в том же участвовала в аналогичном конкурсе, но для тех, кто старше. Она удостоилась титула «Вице-миссис Чувашия».

Ольга Алексеева, мать Валентины Источник: Лев Афанасьев / Geometria











Валентина Алексеева (вторая слева) Источник: Минобразования Чувашии / Vk.com











Источник: Валентина Алексеева / Vk.com

В августе этого года Алексеевой исполнилось 18 лет. Примерно в то же время она поступила на бюджет в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова. Позднее в интервью «Комсомольской правде» она объясняла свое решение так:

— Здоровье — это самое главное, что есть у нас. Человек счастлив, когда здоров он сам и здоровы его близкие. Я хочу дарить людям это счастье, — рассказала Валентина.

Наконец, в сентябре началась подготовка к выступлению на «Мисс Россия». Для представления своей малой родины девушка выбрала яркий национальный наряд.

Источник: Валентина Алексеева / Vk.com

Источник: Валентина Алексеева / Vk.com

Источник: Валентина Алексеева / Vk.com

Как и другие участницы, Валентина заполняла анкету, в которой рассказывала о своих целях и интересах. В графе «хобби» девушка указала балет, спорт и здоровый образ жизни. Еще она принимает участие в научно-исследовательских проектах в области экологии.

Любимые книги новой «Мисс Россия» — «Преступление и наказание» и «Над пропастью во ржи», а фильм — «Коко до Шанель» (18+). Еще она написала, что именно ее мама выступает для нее «примером того, что абсолютно все возможно!»

Девушка мечтает посетить Карелию и развивает ораторское искусство, а ее девиз — «Победа начинается с мысли о том, что ты можешь».

Фотография Валентины в анкете Источник: missrussia.ru











В рамках состязания Валентина выиграла конкурс благотворительных проектов. Ее концепт «Птица счастья» предполагает создание фонда для помощи (в основном — медицинской) детям и неизлечимо больным.

Для «Птицы счастья» она разработала логотип лебедя, созвучный с лого самого конкурса «Мисс Россия». В описании проекта девушка написала, что всегда ассоциировала себя с лебедем, потому что он — птица счастья, которая олицетворяет врача.

В финале девушкам задавали разные вопросы — от самой красивой достопримечательности до лучшего российского фильма.

Валентину спросили, какое блюдо из русской кухни — самое уникальное. Девушка ответила, что ее любимая традиционная национальная еда — пельмени. А любимое чувашское блюдо — это хуплу, традиционный чувашский пирог, чаще всего с картофелем и свининой.

Валентина Алексеева — последняя справа Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Валентина Алексеева и приглашенный певец Звонкий Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Вскоре Валентину объявили победительницей. Приз ей вручала «Мисс Россия 2023» — Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Она сняла корону со своей головы и передала ее Алексеевой. Кроме того, «Мисс Россия» получила сертификат на миллион рублей.

Источник: Эльдар Кочесоков / Starhit

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











После награждения Валентина рассказала нашим коллегам из Starhit, как переживала момент славы.

— Сейчас меня переполняет невероятное количество эмоций, — сказала «Мисс Россия 2024». — Все прошло очень стремительно. Конечно, я очень счастлива. Есть небольшое волнение о том, что меня ждет в будущем, но это был невероятный опыт и эмоции.

С другими участницами конкурса, объяснила «Мисс Россия», у них за время подготовки (а это внушительные три недели) сложились теплые отношения: «Мы поддерживали, волновались друг за друга. Мы очень подружились за это время».

В этому году обладательница титула «Мисс Россия» имеет право выступить на международном конкурсе «Мисс вселенная». Как рассказала девушка, она планирует сделать «все возможное и невозможное, чтобы представить Россию достойно».

Источник: Эльдар Кочесоков / Starhit