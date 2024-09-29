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Стиль и красота И мини, и миди, и макси: стилист назвала главные тренды юбок в сезоне осень-зима

И мини, и миди, и макси: стилист назвала главные тренды юбок в сезоне осень-зима

С чем носить модные модели

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1 комментарий

Мода дает дамам большой выбор юбок на холодный сезон

Стилист из Ярославской области Ольга Гарина рассказала, какие юбки будут в тренде в сезоне осень-зима 2024–2025 годов.

— Большинство женщин отказывают себе в удовольствии носить юбки в холодное время года. Оно и понятно. В брюках удобно, практично и не холодно. А где же женственность? Доказано, что женщины, которые носят платья и юбки, больше получают комплиментов и знаков внимания, — рассказала эксперт.

Итак, если даже в холодное время года вы хотите оставаться женственной и утонченной, не отказывайтесь от юбок. Тем более, что современная мода дает широкую возможность выбора — сейчас в тренде как смелое мини, так и сдержанные миди и макси. А также большое разнообразие фасонов и тканей.

Макси

В этом сезоне, как и в прошлом, на пике популярности юбки-макси прямого кроя, А-силуэта, юбки-баллоны. Их шьют из экокожи, замши, трикотажа, сатина.

— Многие считают, что юбки-макси не практичны — ими только пол подметать. У некоторых женщин существует предубеждение, что в длинных юбках ходят только бабушки. Но это не так. Если вы до сих пор так считаете, то ваши взгляды сильно устарели, — отметила Ольга Гарина.

При этом стилист предупредила, что к макси-юбкам стоит аккуратно подбирать верхнюю одежду. С ними лучше всего сочетаются укороченные варианты: полупальто, косухи, бомберы, куртки.

Макси-юбки на пике популярности

Миди

Миди также в моде. Это юбки длиной до середины икры также прямого кроя, А-силуэта, плиссе. Актуальные ткани для таких юбок — фатин, экокожа и трикотаж.

— Такие юбки подходят к любой верхней одежде, как укороченной, так и к пальто, плащам, шубам такой же длины, как юбка. Страшный сон — когда юбка и верхняя одежда диссонируют, то есть юбка выглядывает из-под пальто на 30 сантиметров и более. Выбирайте верхнюю одежду к юбкам так, чтобы разница была не более семи сантиметров, — посоветовала стилист.

Миди — удобный фасон

Мини

Мини-юбки также актуальны. Здесь трендовые фасоны — баллоны, А-силуэт.

— Носите мини-юбки с плотными колготками, можно цветными, — посоветовала Ольга Гарина.

Мини тоже в моде

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Комментарии
1
Гость
3 часа
Всё ходят только в длинных юбках, хотя большинство вообще в штанах Отсутствие денег на колготки и засилие диких и злобных Мини юбки это свободные и сытые 90е а не тёмные бородатые стабильные времена
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