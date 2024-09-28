Покажите их своему мастеру: 5 идей для трендового леопардового маникюра на осень-2024

Этой осенью модницы запаслись вещами с леопардовым принтом. Анималистичный дизайн снова в тренде, поэтому улицы города пестрят пятнистыми тренчами, рубашками и брюками.
Многие не ограничиваются «леопардом» лишь в гардеробе. Девушки делают пятнистый маникюр, гармонично вписывая его в нюдовые дизайны или выбирая более эксцентричные варианты.
Вместе с мастером ногтевого сервиса Елизаветой Хвищук из Ярославской области подобрали пять модных анималистичных вариантов на осень 2024 года.
Мы уже публиковали актуальные нюдовые дизайны, которые модницы носили летом 2024 года. Приглядитесь, может, вы отыщете в этой подборке что-то по душе.