Покажите их своему мастеру: 5 идей для трендового леопардового маникюра на осень-2024

Эти ногти не оставят равнодушными любительниц ярких дизайнов Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com











Этой осенью модницы запаслись вещами с леопардовым принтом. Анималистичный дизайн снова в тренде, поэтому улицы города пестрят пятнистыми тренчами, рубашками и брюками.

Многие не ограничиваются «леопардом» лишь в гардеробе. Девушки делают пятнистый маникюр, гармонично вписывая его в нюдовые дизайны или выбирая более эксцентричные варианты.

Вместе с мастером ногтевого сервиса Елизаветой Хвищук из Ярославской области подобрали пять модных анималистичных вариантов на осень 2024 года.

Такой дизайн хорошо смотрится на квадратных ногтях Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com











Нюдовый дизайн можно совместить с акцентными ногтями Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com











Традиционный френч легко сделать леопардовым Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com

Почему бы не добавить своему «леопарду» капельку гламурного блеска? Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com











Вариант для любительниц ярких и цепляющих глаз дизайнов Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com









