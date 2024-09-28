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Стиль и красота Покажите их своему мастеру: 5 идей для трендового леопардового маникюра на осень-2024

Покажите их своему мастеру: 5 идей для трендового леопардового маникюра на осень-2024

Рассматриваем дизайны с ноткой анималистичной дерзости

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2 комментария

Эти ногти не оставят равнодушными любительниц ярких дизайнов

Этой осенью модницы запаслись вещами с леопардовым принтом. Анималистичный дизайн снова в тренде, поэтому улицы города пестрят пятнистыми тренчами, рубашками и брюками.

Многие не ограничиваются «леопардом» лишь в гардеробе. Девушки делают пятнистый маникюр, гармонично вписывая его в нюдовые дизайны или выбирая более эксцентричные варианты.

Вместе с мастером ногтевого сервиса Елизаветой Хвищук из Ярославской области подобрали пять модных анималистичных вариантов на осень 2024 года.

Такой дизайн хорошо смотрится на квадратных ногтях

Нюдовый дизайн можно совместить с акцентными ногтями

Традиционный френч легко сделать леопардовым

Почему бы не добавить своему «леопарду» капельку гламурного блеска?

Вариант для любительниц ярких и цепляющих глаз дизайнов

Мы уже публиковали актуальные нюдовые дизайны, которые модницы носили летом 2024 года. Приглядитесь, может, вы отыщете в этой подборке что-то по душе.

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Комментарии
2
Гость
3 часа
Ногти в это непростое для империи время надо красить в камуфляж, трёхколор, алый или наносить на них портрет Таврического
Гость
2 часа
Берите пример с Табрического просто длинные отполированные ногти смотрятся очень солидно
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