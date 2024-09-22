«Я свои хотелки реализую»: бизнес-леди в 50 лет победила на российском конкурсе красоты — посмотрите, какая она шикарная

Светлана Калина ведет активный образ жизни Источник: Светлана Калина / Vk.com











В августе в Сочи прошел всероссийский конкурс «Красавица & Красавец Земного шара 2024». На нем победила пермячка, возраст которой удивил многих. Светлане Калиной недавно исполнилось 50 лет, и она никогда не была моделью. Наши коллеги из 59.RU спросили победительницу, почему она захотела заявиться на конкурс. И конечно, задали вопрос про секрет молодости.

Девчачья мечта

— В этом году я отметила свой золотой юбилей — 50 лет, и знаете, как будто заново родилась, — искренне признается 59.RU Светлана. — У меня какие-то новые мечты, планы, цели появились. Конкурс красоты был моей нереализованной девчачьей мечтой. И я решила ее всё-таки осуществить.

Наша собеседница говорит, что у нее никогда не было опыта моделинга, поэтому самым сложным для нее оказалось дефиле.

— Я не боюсь выступать, так как педагог по первому образованию, но на сцене я обычно говорю, а здесь нужно было ходить, да еще как модель, — говорит Светлана. — И я поняла, что не умею. На репетициях мне ставили низкую оценку — 4 из 10 баллов, и тогда тренер порекомендовал: «Понаблюдай за другими девушками и сделай лучше». У меня появилось желание всё-таки освоить эту историю. Я поняла, как тяжело моделям весь день на каблуках — ноги стерты, в мозолях. Сложно и физически, и эмоционально. Но в итоге я получила удовольствие от выступления, и даже кайфовала на сцене.

Участников конкурса распределили по полу и возрасту, были даже дети. Светлана попала в саму старшую группу — от 50 лет.

— Сначала организаторы хотели ограничиться 60 годами, потом продлили до 65, и в итоге решили не останавливаться в возрасте вообще, открыв путь в бесконечность. Мне было приятно наблюдать за женщинами, которые не боятся выходить на сцену и показывать себя. Были и многодетные мамы, и бабушки, у которых по восемь-девять внуков.

На конкурсе нужно было представить свою визитку и творческий образ, который создали для пермячки специалисты «Коми-Пермяцкого этнокультурного центра». Светлана выступила в костюме Зарни Инь — героини коми-пермякого эпоса, известной как «золотая баба».

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В итоге Светалана взяла главную корону в своей возрастной категории. Ей присвоили аж три титула: «Красавица Земного шара 2024», «Красавица России 2024» и Supermodel of the Globe 2024.

Источник: Светлана Калина / Vk.com

«Я живу не только ради ребенка»

Светлана не только красавица, но еще и молодо выглядит, у нее юный голос. Мы спросили, в чём ее секрет.

— Это даже не секрет, а комплексный подход, — поясняет женщина. — Прежде всего, это личная реализация. Я занимаюсь коучингом и помогаю людям себя реализовать. Руковожу благотворительным фондом «Деревня Светлая», где уже 15 лет мы с коллегами делаем проекты для ребят с ментальной инвалидностью. А еще я мама особенного ребенка, моей дочке 23 года.

Кроме педагогического у Светланы юридическое и психологическое образование. В проекте «Деревня Светлая» для ребят с особенностями развития в ЖК «Медовый» сделали специальную квартиру, где их учат навыкам самостоятельной жизни. В Перми и городах Прикамья открыли учебные мастерские. Светлана Калина также является руководителем «Пермской гильдии добросовестных предприятий».

Светлана не отрицает, что важно заботиться и о своем теле.

— Необходимо быть физически активным, и главное, чтобы это было в удовольствие, — отмечает она. — Я занимаюсь йогой и горными лыжами. Три месяца назад стала бегать, вообще никогда не думала, что буду этим заниматься. Вот сегодня в 6 утра я пробежала 10 километров.

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Говорит она и о важности правильного питания.

— Знаете, это как заправка для автомобиля, — делится Светлана. — Я отслеживаю, что кладу себе в рот, поэтому правильное питание очень важно. Вот недавно добавила в рацион различные витамины.

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Светлана ходит к косметологу, на массаж, пользуется кремами и признает важность внутренней мотивации.