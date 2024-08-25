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Стиль и красота интервью Взрослые модели высоко востребованы. Как 48-летняя многодетная мама из провинции попала в топ-100 красивейших женщин России

Взрослые модели высоко востребованы. Как 48-летняя многодетная мама из провинции попала в топ-100 красивейших женщин России

На своем примере Елена Эпанаева хочет показать, что каждая из нас красива

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В семье Елены пятеро детей: четыре девочки и один мальчик

48-летняя Елена Эпанаева из Бийска в 2024 году вошла в список 100 красивейших женщин России. Еще она воспитывает пятерых детей и регулярно организовывает женские форумы. О том, как ей удается совмещать материнство и общественную деятельность, а также о главных секретах красоты она рассказала нашим коллегам из NGS22.RU.

Не только мать, жена и домохозяйка

В студенческие годы Елена принимала участие в конкурсах красоты

В начале лета номинация «Топ-100 самых красивых женщин России» опубликовала список победительниц 2024 года. Организаторы пишут, что это — премия федерального масштаба, в которой принимают участие женщины из разных сфер деятельности: от бизнеса и до искусства.

В список попала 48-летняя Елена Эпанаева из Бийска. С ее слов, для победы недостаточно быть привлекательной — ведь это не стандартный конкурс красоты. Важно продвигать правильные ценности.

— Написала и направила мини-резюме и была номинирована. Указала, что ценность женщины подтверждается не только стандартным набором культурного кода: мать, жена, домохозяйка. Но и реализованностью в творчестве, благотворительности и другом.

Торжественное награждение победительниц номинаций было волнительным, рассказывает Елена. В тот день все самые роскошные женщины страны встретились в одном московском зале.

— Красивая церемония, все участницы представляли себя с лучшей стороны. Это было замечательно: на таких мероприятиях видно, насколько красивы женщины в России. Мы не каждый день себе позволяем вечерние платья, драгоценности и прочее, хотя это очень важно.

До этого в подобных конкурсах Елена участвовала только в студенческие годы. Красавица признается, что после рождения детей было не до этого.

— В нашей семье пять детей: четверо общих и старшая дочка мужа. Ей сейчас 30 лет, и с 10 лет ее воспитывала я. Поэтому я долгое время была занята другими конкурсами — на лучшую поделку в детском саду.

«Опора на семью — всегда хорошо»

Елена и ее муж выросли в многодетных семьях и всегда хотели так же. Так и получилось: у супругов родилось три девочки и один мальчик.

— Дети прекрасные, они нас радуют и поддерживают. Опора на семью — это всегда хорошо. Я уверена, если женщина не будет к этому относиться как к сложности, много детей не будут трудностью. Особенно если есть поддержка семьи и супруга.

Старшая дочь Елены в этом году закончила 11-й класс и поступила в Москву, в РЭУ имени Плеханова, на направление «гостиничное дело и туризм». Красотка уверена, что после окончания вуза девушка вернется в родной Бийск.

— Старшая очень красивая, ее тоже зовут модельные агентства. Она всем отвечает: «Нет-нет, у нас такой ерундой страдает мама».

Средняя дочь перешла в 10-й класс, ей 15 лет. Самым младшим — двойняшкам Вове и Веронике — по 11 лет. Все учатся в Бийском лицее. Елена в нем — председатель родительского совета, а супруг — попечитель.

Моделинг в сорок лет

Елена попала в модельный бизнес, когда ей уже было за сорок

Начать карьеру в сфере красоты Елену вдохновила другая бийчанка Жанна Чуликова, ставшая «Леди Евразия — 2022».

— Женщина старше сорока, из небольшого города, едет на конкурс — и побеждает. Это очень многих девушек сподвигло что-то делать. Я, например, решила улучшить походку. Нашла новосибирское модельное агентство, обратилась к ним с просьбой о помощи. Тогда совладелица предложила мне стать их действующей моделью.

Модель уже покорила Турцию, Арабские Эмираты и в скором времени хочет отправиться в Париж

Поначалу Елена удивилась такому предложению. Но в модельном агентстве ей объяснили: красотки 40+ сейчас очень востребованы.

— Два года назад стала получать приглашения. Первый раз работала на Дубай фешен-вик в прошлом октябре. Потом был Стамбул и Баку. Сейчас собираюсь на Неделю моды в Париж.

Несмотря на большие успехи в моделинге, Елена считает это лишь дополнением к своей основной деятельности.

— Это хороший вариант в восемнадцать лет, когда ты строишь карьеру. В сорок плюс — это дополнение, прикладная профессия. Это приятно и престижно, но уже есть ряд других ценностей, других проектов, где можно проявиться с большей отдачей.

Любовь — главный секрет красоты

Главное — это поверить в свою красоту, считает Елена

Участие в конкурсах и форумах — это способ донести другим женщинам, что быть красивой может каждая. Главное — вовремя об этом напомнить, считает Елена.

— В ежедневной суете забываем, насколько мы красивы. Семья и заботы — это замечательно. Но и вспомнить, что ты прекрасная женщина, никогда не поздно. И главный помощник в этом — любовь семьи, друзей, мужчины.

Чтобы женщинам и девушкам было проще принять свою красоту, Елена регулярно организовывает и участвует в различных форумах.

— Женщины бесплатно присоединяются к мероприятию на заранее заданную тему. Многие не знакомы друг с другом, но всё равно приходят поделиться опытом, впечатлениями. На крупных форумах есть выступления спикеров, нетворкинг, мастер-майнды и мастер-классы. После этого много лидеров проявилось, девочки стали вести свои группы.

Ключ к изменениям — это вера, добавляет Елена. А женские круги — лишь помощник.

— Все границы в нашей голове. Нужно мечтать и делать шаги к достижению этих целей. Начните говорить, что вы прекрасны. Начните общаться с новыми людьми. И у вас найдутся силы, время, поддержка. Когда вы поверите, что вы счастливый человек, остальные это тоже поймут.

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