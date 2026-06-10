Соблюдайте эти правила, чтобы не потерять урожай: как ухаживать за земляникой и малиной

Земляника — довольно прихотливая ягода Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Земляника и малина — одни из самых популярных у дачников ягодных растений. Их можно встретить практически на каждом участке. И именно сейчас закладывается основа для получения будущего урожая. Как защитить клубнику и малину, а также получить хороший урожай, мы спросили у аграриев и ученых.

Как ухаживать за земляникой

Май в текущем году характеризуется контрастной погодой: от 30-градусной жары до снега и заморозков. А последних как раз боится земляника, хотя считается холодостойким растением.

«Сейчас были заморозки, земляника должна была быть прикрыта. Если на цветки попал мороз, то урожая не будет. Если цвет на замерз, то можно приоткрывать — дальше уже не будет заморозков. Почистить рядочки, внести медьсодержащие препараты — от болезней. Кроме того, можно обработать посадки фунгицидом „Ридомил голд“ — он хорошо снимает такие болячки, как серая гниль, грибковые болезни. Но лучше это сделать до конца мая», — рассказал фермер Михаил Велиткевич.

Кроме защиты земляники от холодов и болезней, садоводам нужно успеть подкормить посадки.

Первую подкормку лучше было провести в начале мая фосфоросодержащими удобрениями, которые укрепляют корень. Сейчас нужно провести подкормки комплексными удобрениями — азотно-фосфорно-калиевыми (в пропорции 20:20:20). И потом полить кальциевой селитрой из расчета столовая ложка на ведро воды. Михаил Велиткевич фермер

Вносить удобрения можно как в землю (с обязательной заделкой), так и растворять их в воде и поливать растения.

«Когда пойдет ягода, то ближе к созреванию нужно подкормить сульфатом калия или монофосфатом калия. Дозировка — столовая ложка на 10 литров воды», — добавил Михаил Велиткевич.

Важно не забывать подкармливать землянику Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Заведующий кафедрой садоводства, защиты растений и лесного хозяйства ОмГАУ Владимир Кумпан тоже советует подкормить землянику азотно-фосфорными или комплексными удобрениями. Подойдут азофоска, аммофоска, селитра или карбамид. Последний можно разбавить в воде и полить грядки. Только важно не переборщить — применять следует не больше спичечного коробка на лейку. Иначе листья земляники получат ожоги.

В первой половине вегетации у садовой земляники нет особых вредителей, поэтому никакими инсектицидами ее пока обрабатывать не нужно. Во второй половине лета появляются трипсы, долгоносики и луговые мотыльки. Против них лучше применять контактные препараты — эта «химия» не попадает в листья и ягоды. А от проникающих в клеточный сок системных инсектицидов лучше отказаться. Ведь ягоды земляники созревают рано — в конце июня, и поэтому пестициды не успеют «покинуть» растения.

Что делать, чтобы собрать хороший урожай малины

Заняться ягодой нужно уже сейчас Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

В отличие от земляники, малина меньше страдает от заморозков. Цветение начинается позже, и соцветия не погибают из-за холода. В июне начинается бурный рост вегетативной массы и закладывается основа для будущего урожая следующего года. Чем больше вырастет побегов и чем они будут крупнее, тем более обильным станет урожай ягод следующего, 2027 года.

Для каждой культуры есть потребность в воде. Обычно проливают почву во время заморозков. Малина не очень любит подтопления. Заливать малину в весенний период я бы не рекомендовала. Анна Клинг доцент кафедры садоводства, защиты растений и лесного хозяйства ОмГАУ