Когда и как сажать картошку — сроки и правила в одной картинке

Посадить картошку так, чтобы осенью не собирать «горох», а радоваться крупным и здоровым клубням, — настоящее искусство, которое начинается задолго до первых всходов. Опытные дачники знают: мало просто закопать ведро семенного материала в землю, нужно ювелирно угадать со временем. В этом деле одинаково важно всё: от температуры почвы до подсказок природы и фаз луны. В этом материале мы без лишней воды разберем, когда наступает идеальный момент для посадки картофеля, как рассчитать точные сроки и в какие благоприятные дни стоит выходить в огород, чтобы обеспечить себе королевский урожай на весь следующий год.
Как объяснила агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина, главное условие — земля должна прогреться до +10 градусов на глубине примерно 15–20 сантиметров.
— Обычно это срок с 15 по 31 мая. В холодную почву сажать картошку нельзя. Лучше сажать во второй декаде мая, — советует агроном.
Поле под картошку нужно перекопать, а в каждую лунку положить удобрения — органические и минеральные. Глубина посадки — 15–20 сантиметров, расстояние между клубнями — 50–70 сантиметров, между рядами — 70 сантиметров.
