НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

облачно, без осадков

ощущается как +13

1 м/c,

сев.

 747мм 55%
Подробнее
5 Пробки
USD 71,02
EUR 82,64
Афиша на День города
День города: онлайн
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Пять лет назад не стало Яна Левина
Как отметить свадьбу в Ярославле
На ребенка напала собака
Зарплаты хоккеистов
Концерты звезд
Рецензия на сериал «Когда горит огонь»
Весна Обустраиваем дачу Инструкция Когда и как сажать картошку — сроки и правила в одной картинке

Когда и как сажать картошку — сроки и правила в одной картинке

Следуйте простой инструкции, чтобы собрать лучший урожай

111
Сроки посадки картошки приходятся на вторую половину мая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСроки посадки картошки приходятся на вторую половину мая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сроки посадки картошки приходятся на вторую половину мая

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Посадить картошку так, чтобы осенью не собирать «горох», а радоваться крупным и здоровым клубням, — настоящее искусство, которое начинается задолго до первых всходов. Опытные дачники знают: мало просто закопать ведро семенного материала в землю, нужно ювелирно угадать со временем. В этом деле одинаково важно всё: от температуры почвы до подсказок природы и фаз луны. В этом материале мы без лишней воды разберем, когда наступает идеальный момент для посадки картофеля, как рассчитать точные сроки и в какие благоприятные дни стоит выходить в огород, чтобы обеспечить себе королевский урожай на весь следующий год.

Как объяснила агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина, главное условие — земля должна прогреться до +10 градусов на глубине примерно 15–20 сантиметров.

— Обычно это срок с 15 по 31 мая. В холодную почву сажать картошку нельзя. Лучше сажать во второй декаде мая, — советует агроном.

Поле под картошку нужно перекопать, а в каждую лунку положить удобрения — органические и минеральные. Глубина посадки — 15–20 сантиметров, расстояние между клубнями — 50–70 сантиметров, между рядами — 70 сантиметров.

Источник: Юрий Орлов / Городские медиаИсточник: Юрий Орлов / Городские медиа
Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Подробнее о посадке картофеля и самых вкусных сортах мы рассказывали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Дача Сад Огород Картошка Май Весна Картофель
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Рекомендуем