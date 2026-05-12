Когда и как правильно сажать морковь в открытый грунт: советы агронома

Среднеспелые сорта моркови можно сажать до середины мая, а поздние — до начала июня Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

С одной стороны, кажется, что нет ничего проще, чем вырастить морковь. С другой, не стоит забывать, что даже к такой неприхотливой культуре нужен грамотный подход. Как правильно выполнить посадку моркови в открытый грунт, рассказала агроном тюменского Россельхозцентра Наталья Степина.

Как выбрать сорт моркови

По словам Натальи Степиной, чтобы не ошибиться с выбором сорта моркови, необходимо понимать, для чего она вам вообще нужна — переработки, приготовления салатов, заморозки или будете есть свежей.

— Для посева следует выбирать качественный посадочный материал. Покупать семена рекомендуется только в проверенных магазинах, которые гарантируют их подлинность, — объясняет агроном.

Когда сажать морковь

Главный ориентир для посадки моркови — температура почвы. Она должна прогреться до +6…+9 градусов на глубине 8–10 сантиметров.

— Морковь относится к достаточно холодостойким культурам и при снижении температуры воздуха до -4 градусов способна переносить кратковременные заморозки, — поясняет Наталья Степина.

Среднеспелые сорта можно сажать с конца апреля до середины мая, поздние — не ранее мая и до начала июня.

Где сажать морковь

По словам специалиста, выбирая место для грядки, предпочтение лучше отдавать наиболее освещенным участкам. Почва должна быть рыхлой и нейтральной, поскольку на тяжелых грунтах ваши посадки могут деформироваться.

Если почва тяжелая, рекомендуется добавить речной песок или торф, тщательно перекопать участок и разровнять его граблями.

В кислую почву вносят доломитовую муку. Для посадки лучше выбирать участки, где в прошлом году выращивались бобовые, картофель, кабачки, томаты или перцы.

Ширину грядки рекомендуется делать не более 100 сантиметров, чтобы облегчить уход за растениями, говорит агроном. Грядку под морковь необходимо заранее разрыхлить, сделать бороздки глубиной 1,5–3 сантиметра на расстоянии 15–20 сантиметров друг от друга и хорошо пролить водой.