Цветение маральника — 2026 на Алтае: где посмотреть и как добраться — советы гида

Цветение маральника в Республике Алтай: как дешево посмотреть красивое природное явление Источник: Я. Ван дэр Кой

Поздней весной в Республике Алтай начинается сезон цветения маральника — одного из главных природных символов региона. Туристы ежегодно едут взглянуть на «сиреневые горы» и насладиться природной красотой. Правда, попасть в пик цветения не так-то просто: сроки и локации меняются в зависимости от погоды. Где и когда лучше всего искать цветущий маральник, NGS22.RU рассказала гид Евгения Васильева.

Где и когда искать цветущий маральник?

Цветение маральника в Республике Алтай сложно привязать к конкретным датам — оно зависит от погодных условий и растягивается почти на месяц. В разных районах республики кустарник зацветает в разное время, поэтому туристам приходится ориентироваться по ситуации.



— Как правило, первые кусты появляются в районе Чемала и за ним. Если стоит солнечная погода, можно заметить отдельные цветущие растения, однако сейчас у нас похолодание, поэтому этот процесс может замедлиться. В самом Чемале маральник чаще растет в лесу — это высокие кусты в сосновых массивах, которые хорошо смотрятся на фоне Катуни. Пик цветения там обычно приходится на майские праздники.

За Чемалом картина меняется: леса становятся реже, появляются открытые пространства, а маральник начинает покрывать не отдельную местность, а целые склоны, создавая то самое ощущение «сиреневых гор».

Цветы быстро увядают, поэтому гиды советуют не срывать их с кустов Источник: Я. Ван дэр Кой



— Там уже видно, как он спускается прямо такими сиреневыми реками, ложбины полностью закрываются кустами.



Одним из самых доступных способов увидеть цветение остается поездка по Чуйскому тракту. Однако и здесь многое зависит от времени: в одном месте пик может уже пройти, а в другом — только начаться, но, приехав на авто, пропустить особо фотогеничное место будет трудно: вдоль дороги будут стоять машины.

Источник: Я. Ван дэр Кой

Среди самых популярных локаций Евгения выделяет район села Купчегень после перевала Чике-Таман, а также кордон Кур-Кечу — в этой местности также можно увидеть полностью покрытые цветущим маральником склоны. Дальше по тракту кустарник встречается реже, а в высокогорных районах, например, ближе к Акташу, начинает цвести значительно позже, во второй половине мая. Незначительное количество кустов можно встретить также и на Гейзерном озере, а также на Телецком.

Как спланировать поездку и доехать до маральника?

Попасть на цветение маральника «вслепую» сложно — многое зависит от погоды и конкретных дат. Поэтому, как отмечает гид, перед поездкой важно отслеживать обстановку: ориентироваться по новостям, публикациям и отзывам.



— Если попадаете в пик, то всё совпадает — и вы точно увидите цветение. Обычно оно длится примерно 10–12 дней, чаще всего на первые майские праздники, если погода не подведет.

Маральник-2026: куда поехать, чтобы посмотреть Источник: Я. Ван дэр Кой

При этом точных сроков цветения нет — его могут сбить заморозки или, наоборот, ускорит потепление. Поэтому удобнее всего ориентироваться на организованные туры.



— Гиды уже знают, куда ехать. Они могут свернуть с маршрута, найти южный склон или другое место, где маральник уже начал цвести, тогда пропустить явление не удастся.

Организовать самостоятельную поездку возможно, однако на общественном транспорте, как поясняет Евгения, добраться будет слишком сложно, поскольку основные локации находятся не в самих населенных пунктах, а между ними. Поэтому гораздо больше возможностей дает личный автомобиль.



— Если вы вдруг думаете о поездке одним днем, то удачнее всего будет поехать в район Чемала, особенно если планируете выдвинуться из Барнаула. А так, если хочется застать те самые «сиреневые горы», то лучше уехать дальше по Чуйскому тракту, но в этом случае я рекомендую планировать поездку с ночевкой.



Сколько стоят туры и есть ли смысл ехать самостоятельно

Стоимость туров на цветение маральника — 2026 сильно отличается — всё зависит от формата поездки, условий и программы. Цены начинаются примерно от 30–50 тысяч рублей за короткие поездки и могут доходить до 400 тысяч и выше за недельные туры с расширенной программой, вроде вертолетных экскурсий и поездок по всему Алтаю.



— Тут уже всё зависит от наполнения: где-то включены вертолетные экскурсии, где-то предлагают более простые форматы. При этом не все туры изначально ориентированы именно на цветение маральника. Иногда делают так, что стандартные летние маршруты просто адаптируют под сезон, поэтому значительная часть времени уходит на дорогу.

Цветение маральника — 2026: когда будет, цены на туры Источник: Я. Ван дэр Кой



В качестве более удачного варианта она советует выбирать туры с ночевками в районах цветения.



— Лучше всего, когда вы засыпаете с видом на маральник и просыпаетесь с ним же. От формата поездки зависят ваши впечатления, но отталкиваться нужно лишь от того, чего бы вам больше хотелось: спокойно познакомиться с природой или посмотреть как можно больше мест. Весной всё только просыпается, поэтому мы предпочитаем гулять и делать разные прогулки, а не проводить всё время в машине.



Самостоятельная поездка без гида тоже возможна и может обойтись даже дешевле, но многое зависит от потребностей путешественников: кто-то выбирает питаться в ресторанах и более комфортные варианты жилья, а кто-то готов тратить время на приготовление еды и останавливаться в более простых условиях.

Как подчеркивает Евгения, планируя поездку, важно не забывать о высоком спросе на размещение в сезон — в популярных местах номера разбирают заранее.

Почему важно не рвать маральник?

Одной из главных проблем туристического сезона остается желание туристов сорвать или выкопать растения, чтобы посадить их на своем приусадебном участке. Поэтому гиды тщательно смотрят за тем, чтобы туристы не наносили вреда окружающей природе.

Сиреневые горы на Алтае Источник: Я. Ван дэр Кой

— В Алтайском крае маральник занесен в Красную книгу, а в Республике Алтай его много, поэтому ограничений нет, но мы рекомендуем бережно относиться к растению — сорванные ветки быстро вянут, а если выкопать растение, то, скорее всего, оно просто не приживется. Если каждый турист отломит по веточке, на следующий день уже нечего будет смотреть, поэтому срывать цветы мы запрещаем. Саженцы можно купить в специальных питомниках, в этом проблемы нет, — подытожила она.