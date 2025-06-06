Никаких гербицидов: как избавиться от сорняков на огороде быстро и без химии

Многое зависит от осенней и ранне-весенней обработки участка Источник: Ростислав Нетисов / NGS.RU











Уход за дачей серьезно осложняют сорняки. Перепады температур и достаточно высокая влажность в мае и июне подстегивают их расти активнее. Что делать с сорняками, при этом не применяя гербицидов, разбираемся вместе с агрономом.

Как избавиться от сорняков на огороде

Первое, что приходит в голову — это, конечно, традиционная прополка руками и с помощью подручных средств для рыхления. Но лучше облегчить себе труд, причем заранее: осенью при перекопке нужно было удалить все крупные корни, то же самое важно сделать весной. Так можно уменьшить объем сорняков как минимум на треть.

— Весной не нужно запускать участок. Стоит убирать всю сорную траву по мере ее роста, даже если она еще маленькая: тяпкой легко пройтись между грядками, срезая аккуратно сорняки, — объяснила агроном Людмила Шубина.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Больше всего времени отнимают именно дорожки — тратить на них силы мало кому хочется. Можно отсыпать их песком, мелким щебнем, выложить плитки или камни. Сейчас есть плитки и из современных материалов, пропускающих влагу, чтобы она не скапливалась на дорожках.

— Раньше линолеум и ковры старые бросали, но под ними слизни собираются. Сейчас черную пленку натягивают или укрывной материал. Под ними сорняки не растут и влага хорошо уходит, — отметила агроном.

Специалисты не советуют применять гербициды. Обычно эти средства используются при выращивании газона, а на грядках и в саду химия может навредить и человеку, и животным.

Что такое мульчирование и как использовать мульчу

Мульчирование грядок не даст сорнякам развиваться Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мульчирование — это агроприем, при котором землю покрывают природными материалами. В борьбе с сорняками он хорошо показывает свою эффективность, не давая растениям активно развиваться. При этом с помощью мульчи дольше сохраняются влага и тепло.

— У многих есть газонокосилки, можно собирать скошенную траву с газона. Ее нужно подвялить на солнце и только через несколько часов тонким слоем посыпать землю вокруг растений. Но нужно отступать минимум на пять сантиметров от стволиков, — посоветовала Людмила Шубина.

Для мульчирования огорода и сада также подойдут кора, хвойные или листовой опад, скорлупа орехов. Не стоит брать свежие опилки, так как они постепенно вытягивают азот из почвы.

Как убрать одуванчики

Семена одуванчиков могут разлетаться на несколько километров Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Полностью убрать одуванчики с дачи будет очень сложно, если не бороться с ними, как говорится, «всем селом». Сорняк распространяется на несколько километров, поэтому если у соседей останется пара кустиков, то и у вас они появятся.

— У одуванчика очень глубокая корневая система, тут только лопату в руки брать и выкапывать кусты. И их нельзя отправлять в компост, только убирать совсем с участка, — подчеркнула Людмила Шубина.

Кусты можно полить кипятком и уже потом убрать с участка. Если полностью куст не получается убрать, то стоит оставшуюся в земле часть присыпать солью.

Как избавиться от мокрицы в огороде

Мокрица очень любит кислые почвы и для дачников может служить биологическим индикатором того, что пора раскислить землю.

— Мокрицы много там, где слишком влажно. Дачники увлекаются поливами и заливают свой огород и сад, в итоге создаются отличные условия для ее размножения и распространения по всему участку, — предупредила Людмила Шубина.

Сорняк легко приспосабливается даже к самым тяжелым условиям, в том числе и к отсутствию света. Его легко убрать механически, но нужно обязательно вывезти с участка. Даже после срывания растения семена мокрицы способны дозреть.

Как избавиться от пырея на огороде

Такие широколиственные культуры, как тыква, также не дадут сорнякам слишком активно расти Источник: Ростислав Нетисов / NGS.RU











Пырей — еще одно растение, которое ценится в народной медицине, но очень раздражает дачников. Он бывает двух видов: бескорневищный и корневищный. И именно второй доставляет больше всего проблем.

— Он размножается дроблением корней. Сейчас многие стали использовать мотокультиваторы и мотоблоки и так разносят пырей на весь огород, — объяснила Людмила Шубина.

В этом случае придется брать лопату, выкапывать растения и выбирать корни. При весенней и осенней копке земли нужно сразу удалять все большие корни, сгребая их граблями.

Важное про сад и огород

Как избавиться от тли: дешевые и эффективные способы без тяжелых ядов.

Сеем зелень: как посадить укроп, базилик и шпинат на огороде.