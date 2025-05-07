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Бойтесь возвратных заморозков: когда высаживать рассаду в открытый грунт

Сроки для самых популярных культур

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2 комментария
Для защиты растений на огороде лучше всегда иметь под рукой укрывной материал | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUДля защиты растений на огороде лучше всегда иметь под рукой укрывной материал | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Для защиты растений на огороде лучше всегда иметь под рукой укрывной материал

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Теплый конец апреля в этом году дразнит дачников и заставляет задуматься о более ранних сроках высадки рассады в открытый грунт. Но важно помнить, что спешка может привести не к более раннему урожаю, а к потере всех растений. Разбираемся вместе с агрономом, когда и что высаживать на огород.

Когда высаживать рассаду в открытый грунт

Срок высадки рассады всегда зависят от климатических условий. Если говорить об огороде, то защитить растения от внезапных заморозков можно будет с плотным укрывным материалом. Многие из них обещают защиту даже при понижении в -8 градусов, но обойдется такая покупка дорого. Также всегда стоить помнить, что сильный ветер может просто сорвать укрытия. И не забывайте об угрозе возвратных заморозков — в некоторых регионах она сохраняется вплоть до 10 июня.

— Это кратковременный заход холода, когда температура в приземном слое может понижаться до -5…-7 градусов. Это губительно для многих теплолюбивых культур — перцев, баклажанов, томатов, огурцов, кабачков и других растений, — предупреждает агроном Людмила Шубина.

Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Поэтому срок высадки всех теплолюбивых культур на огород: с конца мая, а лучше в самом начале июня. Раньше на неделю могут высаживать те дачники, которые уверены в плотности и качестве своего укрывного материала.

Холодостойкие культуры: все виды капусты, лук, морковь, свекла, горох, бобовые, редис, шпинат, щавель могут появиться на огороде уже в районе 10–15 мая без угрозы для своего роста.

Когда сажать огурцы и помидоры в открытый грунт

В этом году весна пришла примерно на две недели раньше срока, поэтому допустимо высаживать томаты на огород уже после 25 мая. С огурцами немного сложнее. При условии, что есть теплая грядка, можно высадить рассаду в самом конце мая.

— Теплая грядка будет защищать корни огурца, которому для хорошего роста нужно +20…+22 градуса. При показателях в +14 градусов и ниже растение начинает погибать. Поэтому пусть огурцы на грядках появятся как можно позже, — отметила специалист.

По лунному календарю садовода лучшие дни для высадки огурцов и томатов в мае: 22, 29, 30-е, в июне: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10-е. Не стоит заниматься рассадой 19, 23, 26, 27-го мая.

Когда сажать редиску, укроп и другую зелень

Редис — культура холодостойкая и сеять его можно с конца апреля, в мае и весь агросезон. Чтобы ускорить проращивание, грядку можно накрыть пленкой. Так всходы пойдут быстрее.

Укропу, петрушке и другой популярной зелени нужно, чтобы среднесуточная температура уже была около +10…+14 градусов, а почва прогрелась до +5 градусов.

А вот базилик лучше выращивать через рассаду. Это достаточно туговсхожая культура, которая на этапе сеянцев требует стабильной температуры. Посеять его лучше в первой декаде мая, чтобы в начале июня высадить рассаду на огород.

Когда сажать горох и кукурузу

Горох можно сеять и в первой декаде мая, так как это достаточно холодстойкая культура. Всходы обычно появляются на 10-14 дней, поэтому растению нужно время, чтобы прорасти и адаптироваться.

Кукурузу можно сеять на огород, начиная с середины мая, когда почва прогреется до +12 градусов. Перед посевом и горох и кукурузу стоит замочить в воде на сутки, так культуры быстрее прорастут.

Когда сажать кабачки и тыквы

Многие дачники не выращивают рассаду кабачков и тыкв. Обычно места в квартире не так много, а эти культуры достаточно быстро набирают листовую массу и дают хороший урожай.

— В конце мая можно посеять кабачки и тыквы на огороде. И для ускорения прорастания накрыть пленкой. Хотя всходят они быстро и дружно без этого. Эти культуры не холодостойкие и гибнут при возвратных заморозках, — отметила Людмила Шубина.

Арбузы и дыни лучше выращивать через рассаду. Их нужно посеять в первой декаде мая. Возраст рассады на момент высадки на огород должен быть 30 дней. Ее стоит высаживать не раньше начала июня.

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Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Корреспондент
Дача Сад Огород Огурцы Помидоры Томаты Капуста Редиска Горох Кабачки Когда высаживать рассаду Рассада Рассада овощей
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Комментарии
2
Гость
3 часа
А когда сажать ананасы и бананы ?
Гость
2 часа
В Ярославской области все можно высаживать в середине июня. Проверено.
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