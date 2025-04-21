Когда сажать огурцы в теплицу и как часто их поливать: полезная инструкция от агронома

Огурцы при посадке нельзя заглублять Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Чтобы пораньше получить свои огурцы для стола и еще летом приступить к заготовкам, садоводы спешат посадить огурцы в теплицу. Но спешка здесь может только навредить. Теплолюбивая культура любит удобренную и рыхлую почву и внимательный уход. Так что не помешает вместе с агрономом разобраться в том, как получить богатый урожай огурцов. Что мы и сделали. А теперь расскажем вам.

Когда сажать огурцы в теплицу

Огурцы в неотапливаемую теплицу нужно высаживать после помидоров или одновременно с ними, но на теплую грядку. Если для томатов временное понижение даже до +10 градусов не страшно, то показатели ниже +14 градусов погубят теплолюбивые огурцы.

— При таком показателе огурец впадает в стресс и перестает расти. Если не погибнет, то будет очень долго отходить потом, — предупредила агроном Людмила Шубина. — Если будет +10 градусов, то растение погибнет.

Людмила Шубина — агроном кандидат сельскохозяйственных наук.

В Сибири и на Урале в грунт неотапливаемой теплицы огурцы высаживают после 20 мая, в более теплых регионах в первой декаде мая. Если сделать теплую грядку, то срок можно сдвинуть на 5-6 дней и высадить растения пораньше.

По лунному календарю садовода благоприятные дни для посадки огурцов в мае : 2, 3, 14, 21, 22, 29, 30-е. Лучше не заниматься посадками 4, 19, 23, 26, 27-го мая.

Как сажать огурцы в теплице

Теплая грядка — самый идеальный вариант для выращивания огурца, корни которого крайне чувствительны к температуре и условиям роста. Чтобы ее сделать потребуется навоз или перегной. Высота грядки должна быть около 70 сантиметров. Нужно пролить ее горячей водой и накрыть пленкой, чтобы разогреть.

Через несколько часов нужно сделать большие лунки, чтобы в них вошло небольшое ведро. В лунку засыпать грунт с необходимыми удобрениями. Огурцы к ним очень требовательны. На полведра перегноя потребуется чайная ложка мочевины, столько же калия, суперфосфата двойного. Все это перемешать с полведра грунта. Стоит добавить разрыхлители — немного перепревших опилок или крупного вермикулита.

— Тёплая грядка всегда является гарантией получения раннего урожая огурца. На один квадратный метр не более трех растений. В теплице достаточно десяти корней огурцов, чтобы прокормить семью. Слишком загущенные посадки уменьшат урожай, — предупредила Людмила Шубина.

Расстояние между огурцами в одном ряду лучше всего делать не меньше 40 сантиметров. Растения высаживают в сухую почву. Огурцы нельзя заглублять даже если расстояние между корешком и первыми листьями очень большое.

— Есть соблазн у дачников закопать огурец. Это большая ошибка, потому что дополнительные корни огурец не может наращивать, он просто сгниет. Нужно высаживать на том же уровне, на котором он рос в стаканчике, — объяснила агроном.

Специалист советует после основного полива также внести раствор триходермина. Огурцы в теплице подвержены корневой гнили, а этот препарат их убережет.

Как часто поливать огурцы в теплице

До цветения и плодоношения огурец нуждается лишь в подвязке и правильном формировании. Поливать по мере необходимости — лучше 2 раза в неделю или обильно раз в неделю. При жаркой погоде частоту и объем полива придется увеличить. При этом в теплице не должны быть тропики с показателями выше +35 градусов.

— В теплице огурцы нужно регулярно опрыскивать по листу, чтобы не завелся паутинный клещ. Как начнется цветение — пора подкармливать. Огурец одна из немногих культур, которая нуждается в регулярных подкормках, — объяснила Людмила Шубина.

Каждые десять дней нужно вносить подкормки, так как огурцы постоянно наращивают листовую массу и плоды. Лучше всего чередовать органические удобрения и минеральные. Сначала полить под корень обычной водой, затем уже подкормки.

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