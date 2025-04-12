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Весна Обустраиваем дачу инструкция Чем обработать и подкормить теплицу весной: советы агронома

Чем обработать и подкормить теплицу весной: советы агронома

Придерживайтесь этих правил, чтобы весь сезон не пришлось всё переделывать

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2 комментария
От обработки и внесения удобрения напрямую зависит, какой урожай можно будет получить в теплице | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUОт обработки и внесения удобрения напрямую зависит, какой урожай можно будет получить в теплице | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

От обработки и внесения удобрения напрямую зависит, какой урожай можно будет получить в теплице

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Дачный сезон близится к полноценному открытию, и у садоводов с каждой неделей прибавляется работы. Пора обрабатывать теплицу и готовить для нее удобрения — совсем скоро в ней должны появиться растения. Но прежде нужно соблюсти кое-какие правила. Поэтому мы решили уточнить у агронома, чем обработать теплицу весной и как ее подкормить.

Чем обработать теплицу весной

Весной теплицу нужно обработать от вредителей и от грибковых заболеваний. Но сначала перекопать землю, удалить все пожнивные остатки, выбрать оставшиеся корешки и крупные личинки вредителей.

Обработка проводится в два этапа. Первый — распыление инсектицидов и акарицидов. Комплексные средства уничтожают самых распространенных вредителей за одну обработку, но нужно строго следовать инструкции и работать в защите.

— Важно использовать респиратор, перчатки, очки — нужно защищать себя, потому что химия может серьезно навредить. Она опасна и для человека, и для животных, поэтому так эффективна, — подчеркнула агроном Людмила Шубина. — При первых признаках отравления — жжении, трудностях с дыханием, рвоте и других симптомах — нужно сразу обращаться к врачу.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Самые часто используемые средства — «Карбофосс», «Актара», «Искра», «Фуфанон». После опрыскивания теплицу нужно закрыть минимум на один день, при этом заходить в помещение без защиты запрещено даже на минутку. После работы всю одежду нужно снять и постирать.

После проветривания можно приступать к обработке от грибковых заболеваний и плесени. В этом случае дачники применяют всем известный медный купорос и серную шашку. Сегодня также есть и биологические препараты с доказанной эффективностью: в их составе бактерии Bacillus subtilis, которые уничтожают патогены.

— При любой обработке важно тщательно все опрыскивать — все уголки, дотянуться до всего, иначе смысла никакого не будет, — отметила агроном. — После каждой обработки нужно держать теплицу закрытой минимум сутки и очень хорошо потом проветривать, чтобы самим не отравиться.

Чем подкормить теплицу

Земля в теплице достаточно быстро истощается, поэтому важно не скупиться на удобрения. Весной после обработки помещения от вредителей нужно выждать минимум неделю, а затем заниматься подкормками.

На один квадратный метр потребуется 40–50 грамм комплексных минеральных удобрений, которые содержат азот, фосфор и калий. Если земля совсем истощилась, то каждый элемент нужно внести отдельно по 30 грамм. Весной важно использовать именно сернокислый калий — он дороже, чем хлористый, но хлор может навредить растениям. Хлористый калий можно использовать в качестве удобрения только осенью.

На каждый квадрат стоит добавить и по стакану древесной золы. Также потребуются органические удобрения. Людмила Шубина не советует сейчас использовать свежий навоз, лучше использовать перегной. Потребуется 1–1,5 ведра перегноя на каждый квадратный метр.

— Для экономии можно вносить удобрения под каждое отдельное растение в лунку при посадке, а в течение сезона подкармливать настоем сброженной травы или коровьего навоза, — добавила специалист.

Как помыть теплицу

Здоровье растений и качество урожая зависят от того, как хорошо теплица пропускает свет и держит температуру внутри.

— Весной нужно тщательно помыть теплицу не только внутри, но и снаружи. Пыль и грязь могут задерживать до 50% света — такие же потери будут в урожае, потому что для растений солнце очень важно, — объяснила Людмила Шубина. — Снаружи не нужна никакая серьезная химия, достаточно обычного моющего средства. А еще лучше сделать просто мыльный раствор. Все это стечет в землю и не навредит ей.

Нужно дождаться, когда температура воздуха будет стабильно выше +5 градусов. Мыть теплицу можно в сухую и безветренную погоду, при этом обязательно нужно использовать перчатки, а также защищать глаза и органы дыхания.

Как ухаживать за теплицей

В течение всего сезона нужно регулярно, хотя бы раз в две недели, проверять целостность конструкции теплицы. В ней не должно быть щелей, все механизмы дверей и окон должны двигаться без труда. Важно также не допускать ржавчины.

«Если в теплице будут щели, то она, конечно, будет хуже служить и, что самое важное, может сильнее повредиться из-за ветра или града. У нас при шквалистом ветре регулярно у дачников теплицы просто улетают. Она должна быть хорошо закреплена», — отметила агроном.

В жаркие дни важно вовремя притенять теплицу и хорошо ее проветривать, чтобы растения внутри не погибли. В течение сезона стоит хотя бы раз в месяц мыть и протирать теплицу снаружи от пыли и грязи.

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Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Корреспондент
Дача Сад Огород Теплица Обработка теплицы Чем подкормить теплицу Весна Апрель Вредители Грибковые заболевания
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Комментарии
2
Гость
12 апреля, 20:10
Не смешите не какая шашка не поможет, даже вымывание теплицы только при хорошем обслуживании и оборудовании а так это все не малых денег стоит
Гость
12 апреля, 20:23
а за теплицы царёк ещё не берёт налоги? это большая недоработка и как можно разрешать выращивать и есть холопам без сертификации и проверок? чувствую что скоро этому как и содержанию сельхоз животных придёт конец - люди простые люди попросят об этом
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