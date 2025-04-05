«За проезд и проживание — 440 тысяч». Цены на отдых в Сочи взлетели так, что туристы ищут варианты за границей

Теплого моря на майские праздники в Сочи не будет Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Цены на перелет и отдых в Сочи существенно выросли — многим россиянам теперь отпуск на главном курорте страны просто недоступен из-за дороговизны. На майские праздники авиакомпании еще больше задрали цены в надежде на большой спрос. Наши коллеги из SOCHI1.RU узнали, сколько стоит провести майские выходные на главном курорте страны.

Дешевле Таиланд

Жительница Иркутска Ирина Богданова мечтала отметить свой 45-летний юбилей в Сочи, он у нее 2 мая, думала совместить личный праздник с общественным, встретиться с семьей друзей, которые переехали в Сочи из Иркутска. Но когда посчитала, сколько нужно ее семье денег на поездку, передумала.

— Только на дорогу нам на четверых нам нужно почти 210 тысяч рублей, и это без багажа. Перелет туда-обратно на человека прямым рейсом выходит больше 51 тысячи, с багажом — 65 тысяч рублей! Это просто неадекватные цены, — считает Ирина. Еще 229 тысяч рублей за неделю проживания в четырехзвездочном отеле. Речь идет о «Богатыре» в Сириусе. На это время рассматривали и отель в центре Сочи, City Park. За проживание в номере с двумя двуспальными кроватями придется отдать 170 тысяч рублей.

— Только за проезд и проживание нужно отдать почти 440 тысяч рублей, еще сто тысяч примерно уйдет на питание и развлечения. И при этом теплого моря не будет, фруктов не будет. Я передумала отмечать юбилей в Сочи. Для сибиряков лучше Таиланд. Там и море теплое, и морепродукты свежие. И за эти же деньги будет отель пять звезд и «всё включено». На распродаже умудрились купить билеты в Пхукет за 10 тысяч рублей с человека, — говорит Ирина. Она уверена, что для жителей Сибири и Дальнего Востока отдых в Сочи — дорогое удовольствие.

Цены на проживание выросли не так сильно, как на перелет Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Очень дорогие перелеты

Жительница Волгограда Надежда Елина только за месяц до майских праздников узнала, что не будет работать в эти дни, и решила запланировать поездку в Сочи на недельку. Но, по всей вероятности, отдыхать придется на Волге.

— Я смотрела билеты туда на 30 апреля, обратно на 7 мая, стоят больше 40 тысяч рублей на человека, это с пересадкой в Москве. Есть прямой, но 5 мая и за 7200 рублей. А мне неудобно: 7 мая должна быть на работе. То есть авиакомпании специально цены задирают к праздникам, — считает Надежда. Она говорит, что судя по сервису «Яндекс Путешествия», в Сочи сейчас можно найти отели не за сумасшедшие деньги. Вполне можно отдохнуть неделю в четырехзвездочном отеле «Лучезарный» на двоих за 54 тысячи рублей, трехзвездочные еще дешевле, например, «Адмирал» в Сириусе предлагает номер на 7 ночей за 44 тысячи, а «Семейный квартал» — за 33 тысячи рублей.

— Основной бюджет уходит на перелет. Билетов на поезд не купить совсем. Таким образом, для меня Сочи оказался недоступным, — говорит Надежда.

Дагомыс скоро станет элитным курортом с такими ценами Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Авиакомпании должны умерить свои аппетиты

Тревел-агент Светлана Заморина утверждает, что ее клиенты стали выбирать для отдыха гостевые дома, даже те, кто раньше предпочитал четырех- и трехзвездочные отели. Таким образом туристы экономят на проживании, чтобы позволить себе перелет на самолете.

— По подсчетам моих клиентов, стоимость перелета в Сочи по сравнению с прошлым годом выросла в два раза. И это остается единственным доступным вариантом добраться на курорт. Сейчас россияне мало планируют на перспективу, прожили день, и ладно. В отпуск многие собираются спонтанно, когда уже нет билетов на поезд, а на самолет стоят как крыло этого самолета. На автомобилях всё меньше туристов хотят ехать в Сочи: дорога изматывающая, платки везде на трассе, а в городе нет стоянок, — рассказывает Светлана.

Она считает, что авиакомпании должны умерить свои аппетиты, иначе в Сочи вообще никто не полетит. Зачастую в Турцию хоть и немного, но дешевле, а сервис совсем другой. Поэтому ее клиенты выбирают для отдыха на майские Анталию, Аланию, Мармарис и другие турецкие города.

Отельеры снижают цены, авиакомпании, наоборот, задирают Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Уровень цен достиг обрыва покупательского спроса

Заместитель генерального директора туроператора «Росюгкурорт» Валерий Сычев в беседе с корреспондентом SOCHI1.RU отметил, что цены в Сочи выросли с начала года в связи с инфляцией, но не сильно. Наоборот, отельеры отмечают обратный процесс: Сочи испытывает спад продаж по сравнению с прошлым годом на период с января по июнь включительно. Причем существенный, специалисты оценивают его в 20 процентов.

— И никто не понимает, почему это происходит. Хотя мне очевидно, что у нас уровень цен достиг обрыва покупательского спроса, потолка. С учетом инфляции в стране у нас люди стали отменять свои отпуска. Фиксируется спад интереса к Сочи из-за высоких цен и общего настроения у людей. Сейчас Сочи характеризуется скидками именно на майские праздники. Появляются много предложений, на этот период еще полно мест, — рассказал Валерий. По его словам, отельеры пытаются понять, что же происходит, и пытаются отделаться сезонными скидками, а нужно стратегически менять ценовую политику вообще в целом по году, уверен эксперт.

— И в этой ситуации сильно снижать цены никто не хочет, но кого подпирает, выпускают спецпредложения достаточно много и часто. В связи с этим можно даже констатировать, что цены остались на уровне прошлого года, — заключил Валерий Сычев.

Ранее председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов рассказал, с чем связан рост цен на отдых, и не только в Сочи. С начала года серьезно выросли расходы отелей. Если инфляция, по данным Росстата, составила 11 процентов, в целом по стране — от 18 до 23 процентов, то гостиничная инфляция по многим ключевым направлениям составила 35–45 процентов.

— Выросли серьезно налоги, появился туристический налог, НДС. Дело в том, что прозвучало очень много бравурных заявлений, что туризм в России прет неимоверно. И Минфин совершенно резонно считает, если они вложили в отрасль 500 миллиардов, платите налоги. А мы такие: «Подождите, туда, куда вы вложили 500 миллиардов, это только через несколько лет начнет работать». Минфин говорит: «Мы ничего не знаем, давайте вы будете платить туристический налог». Очень сильно подорожали коммуналка, продукты питания, многие вещи: мебель, ткани, текстиль, свет, IT-оборудование, которое везут из-за рубежа. Вот здесь импортозамещение пока работает очень плохо, — заключил Дмитрий.

Таким образом, ситуация в туристическом бизнесе России очень серьезная, считают отельеры. Потенциальные туристы всё больше предпочитают проводить отпуск дома или на даче, потому что поездки мало кто может себе позволить.