Когда сажать бархатцы на рассаду и какие сорта выбрать — советы агронома

У бархатцев резкий запах, который может отпугнуть многих вредителей Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Бархатцы — одни из самых популярных цветов у дачников. Растение очень неприхотливо, быстро всходит, долго цветет и достаточно холодостойко, чтобы перенести капризы погоды. Радует и то, что с каждым годом становится все больше сортов, и теперь в распоряжении дачников есть не только желто-оранжевые оттенки, но и нежно-белые. Разбираемся вместе с агрономом, когда сажать бархатцы на рассаду и как правильно за ними ухаживать.

Когда сажать бархатцы на рассаду

Посев бархатцев можно проводить с середины марта и до второй декады мая. Если сделать это совсем рано, то на постоянное место растение отправится уже с цветком. Многое зависит от сорта, но в среднем бархатцам нужно 1,5–2,5 месяца от посева, чтобы зацвести.

— Это одна из самых неприхотливых культур, которая будет цвести даже в тени, хорошо регенерирует корни, переносит понижение температуры, — рассказала агроном Людмила Шубина. — Можно высаживать и с цветком, но лучше, конечно, не настолько подросшую рассаду, иначе цветение будет не таким пышным, как хочется.

У бархатцев крупные семена и их нужно раскладывать аккуратно Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











В третьей декаде мая можно сеять бархатцы сразу в грунт. В этом случае цветение начнется примерно в августе.

По лунному календарю садовода благоприятные дни для посева бархатцев в апреле — 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 30-е. В мае — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 29-е. Лучше не трогать семена 26 и 27-го апреля, а также 4, 19, 23, 26, 27-го мая.

Красивые сорта бархатцев

Самые дорогие среди бархатцев — крупноцветковые низкорослые сорта Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Бархатцы можно разделить на два самых популярных вида: прямостоячие и отклоненные. У первых один прямой и высокий стебель, у вторых много ответвлений. Прямостоячие чаще всего используются для цветочных бордюров и рабаток, а отклоненные хорошо будут смотреться в комбинированных композициях и цветочных островках. По высоте бархатцы могут быть низкими, средними, высокими — от 20 до 100 сантиметров.

— Самые дорогие — крупноцветковые низкорослые сорта. Получается ковер из красивых огромных шаров. Но есть и дешевые, не менее красивые сорта с мелкими цветами. Все зависит от производителя и редкости сорта, — отметила Людмила Шубина.

Все большую популярность набирают бархатцы белого цвета: «Снежная вьюга», «Белоснежка», «Альбатрос», «Эскимо». Яркий желтый цвет — у таких сортов, как «Лимон», «Антигуа», «Инко», «Дюранго», оранжевый — у сортов «Янтарь», «Саншайн». Можно найти и красные цветы: «Дуранго Ред», «Красная вишня».

Как сеять бархатцы

Бархатцы всходят достаточно быстро — ростки покажутся на 4–5 день после посева Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Бархатцы любят питательный и рыхлый грунт. В горшке обязательно должен быть дренаж, иначе корни начнут гнить от лишней влаги. Глубина посева — примерно 0,5 сантиметра.

— Им не нужен глубокий посев, но расстояние между семенами нужно выдержать в 1–2 сантиметра. У бархатцев они вытянутые, поэтому сеять нужно аккуратно, — объяснила агроном. — Семена закрыть землей и обильно полить. Горшок закрыть пищевой пленкой для создания парника.

Его нужно поставить в теплое место на солнце, подальше от сквозняка. Пленку нужно ненадолго открывать хотя бы раз в день и увлажнять грунт. Бархатцы всходят достаточно быстро: ростки покажутся на 4–5 день после посева.

Как ухаживать за рассадой бархатцев

Пикировать бархатцы нужно при появлении двух настоящих листов Источник: Дарья Пона / 74.RU











Хоть бархатцы и могут расти в достаточно темных местах, они все равно очень любят солнце, особенно в рассадный период. Чтобы растения не вытягивались, до второй декады апреля их нужно обязательно досвечивать. Тогда стебли будут крепкими, а листья — насыщенного зеленого цвета.

— Пикировать бархатцы нужно при появлении двух настоящих листов, и лучше с этим не затягивать, чтобы хорошо развивалась корневая система. Достаточно по 200 мл под каждый цветок, но лучше брать 300 мл и больше под высокорослые сорта прямостоящих бархатцев, — советует Людмила Шубина.

Поливать бархатцы нужно умеренно, но только отстоянной водой комнатной температуры. Достаточно полива 1–2 раза в неделю.