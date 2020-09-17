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«Дали ему форму, "Хонду" — и он поехал»: девятилетний гонщик берет призовые места в мотокроссе

Вместе с ним гоняет его пятилетний брат — никто не верит, что он водит мотоцикл

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Рома Пищур (справа) занял второе место на соревнованиях уже через полгода занятий мотокроссом. Сейчас никто не сомневается, что его младший брат Саша (слева) тоже далеко пойдёт

Рома Пищур (справа) занял второе место на соревнованиях уже через полгода занятий мотокроссом. Сейчас никто не сомневается, что его младший брат Саша (слева) тоже далеко пойдёт

Заднее колесо в заносе на грани срыва, движок ревёт — мотоцикл полубоком проходит поворот. Если Рома сейчас хоть чуть-чуть сильнее откроет газ — упадёт на бок. Если сбросит — потеряет темп и, опять-таки, может разложиться. Кажется, что и наклон уже слишком велик, и скорость... Вот на этой грани и балансирует мотокросс. Мы, родители, хотим, чтобы наши дети были лучше нас. Чтобы в чём-то превосходили — и нам совсем не страшно оставаться на обочине, когда ребенок уходит далеко вперёд. Более того, в этот момент мы по-настоящему счастливы.

У Дмитрия Пищура как раз такая история: в детстве он гонял на мопеде, потом на «ижаке» — и ему тогда казалось, что неплохо гонял. А потом, почти через тридцать лет, в седла мотоциклов сели его сыновья — Рома с Сашей. И поехали так, что отец сейчас даже не подходит к байку — ему интереснее гордиться детьми.

Видео: NGS55.RU

СЮЖЕТ

Юные надежды

— Знаете, я не хочу, чтобы мой сын носил лосины и серьги, как это сейчас у подростков принято. Не хочу, чтобы он сутками сидел в телефоне или…

Дальше я уже не слышу Дмитрия — рядом на полном газу закладывает дугу Рома. У кроссовых мотоциклов глушитель не особенно чего-то глушит, к тому же парень проносится совсем близко, осыпая нас песком. Отряхиваемся, улыбаемся, но довольный отец не спешит заканчивать мысль: приближается уже Саша, почти такой же громкий. Первому гонщику — девять, второму — пять.

Пока Дмитрий с Сашей катят мотоцикл сто метров от гаража до стадиона ДОСААФ...

Пока Дмитрий с Сашей катят мотоцикл сто метров от гаража до стадиона ДОСААФ...

... Рома уже нарезает круги

... Рома уже нарезает круги

Несколько лет назад Дмитрий купил квадроцикл, на котором объездил с сыновьями все окрестные пустыри. Но постепенно интерес начал пропадать — ехать всё-таки лучше куда-то и зачем-то. Однажды они услышали рёв кроссовых мотоциклов на стадионе ДОСААФ.

— Заехали. Рому тут же одели в форму, дали «Хонду» — он и поехал.

— Сразу?

— Да, сел и поехал. Причём с нас за это даже денег не взяли. На следующий день секция отправилась на сборы в Кормиловку (на мотодром в 50 километрах от Омска. — Прим. ред.) — и мы с ними, просто чтобы посмотреть. И окунулись в эту атмосферу — там же не только гонки. Все живут под открытым небом в одном лагере. Дети снимают шлемы и робинзонят, взрослые общаются… В общем, нам это всё очень понравилось.

В мотокроссе без падений не обойтись

В мотокроссе без падений не обойтись

Роме купили простенький китайский мотоцикл с автоматической трансмиссией. За последний год он объездил с соревнованиями уже половину области, пересел на породистый австрийский КТМ и, главное, научился здорово ездить. Уже через полгода занятий он занял второе место в гонке. То, что Рома сейчас может продемонстрировать на кроссовой трассе, — это вам не открутить ручку на светофоре, метаться между рядами, а потом в больнице жаловаться, что не пропустили.

Девятилетний Рома прыгает на мотоцикле на десять метров, устраивает скоростные управляемые заносы и развороты на пятачке и ещё кучу всего. А главное: мальчик сам тянет родителей на занятия.

Разогнаться на мотоцикле может каждый уличный лихач. А Рома может еще и грамотно сманеврировать или остановиться

Разогнаться на мотоцикле может каждый уличный лихач. А Рома может еще и грамотно сманеврировать или остановиться

— Он сам по себе взрослый. Я его таким ощущаю, и поэтому общаемся абсолютно на равных. Я ему могу доверять Сашу. У него, конечно, есть азарт, но есть и понимание опасности, — рассказывает Анна, мама мальчиков.

Мотоциклы братьев кажутся игрушечными, но к езде на них Рома и Саша относятся по-взрослому ответственно

Мотоциклы братьев кажутся игрушечными, но к езде на них Рома и Саша относятся по-взрослому ответственно

— Конечно, когда Рома сел на мотоцикл, Саше тоже понадобилось ездить, он же у нас как хвостик. И, конечно, мы были только за. Сейчас он ездит на первом мотоцикле Ромы, китайском, — рассказывает Дмитрий.

«Где там они, мои победы?»

«Где там они, мои победы?»

Малыш ещё не освоил фигуры высшего пилотажа, но никто уже не сомневается в том, что он далеко пойдёт. Много ли вы таких видели: поиграет с детьми в песочнице, потом, пыхтя, натянет мотоциклетную «броню» — и на трассу.

Пока фотографировали, как старший брат выписывает вензеля, младший нашёл интересный камень

Пока фотографировали, как старший брат выписывает вензеля, младший нашёл интересный камень

Даже немного жалко Сашу: когда он рассказывает о том, что ездит на мотоцикле, ему просто никто не верит — ни другие дети, ни те же воспитатели. Он даже расстраивался по этому поводу, но сейчас уже начинает привыкать.

Саша ездит осторожно и внимательно. Если можно так сказать, рассудительно

Саша ездит осторожно и внимательно. Если можно так сказать, рассудительно

Когда взрослые узнают, что парни действительно ездят, первая реакция: это же опасно! Но стоит посмотреть на их экипировку, и сразу кажется, что лазить по заборам опаснее. Вот ноги: жёсткие мотоботы, фиксирующие голень, в которых дети похожи на бигфутов. Выше — наколенники: американские, с шарниром и защитой от скручивания. Между прочим, сертифицированы чуть ли не по требованиям медицинских ортезов.

Амуниция очень прочная и лёгкая

Амуниция очень прочная и лёгкая

Это же касается и налокотников. Защита спины — как бронежилет. А шлем — отдельная история. Тот, в котором ездит Рома, Дмитрий заказывал в Европе. Это детская версия шлема многократного чемпиона мира по мотокроссу Антонио Кайроли. В общем, упакованы, как черепаха в раковину.

Чемпионский шлем приносит удачу

Чемпионский шлем приносит удачу

Всё это стоит денег, но без постоянных вложений в мотоспорте, особенно детском, не обойтись. Обслуживание мотоцикла влетает в копеечку: можно, конечно, ставить на австрийский байк китайские расходники, но… Для ребёнка же, для своего — а заглохнуть на кроссовой трассе в неподходящий момент и обидно, и опасно.

Когда желание совпадает с возможностями — это здорово. А здесь ещё и ожидания от ребёнка оправдываются с опережением, о котором Дмитрий Пищур даже не мечтал. Быть хорошим отцом — это ведь тоже понятие из разряда «на грани». С одной стороны, не трястись над ребёнком, с другой — не бросать его из самолёта в Ниагарский водопад. Не строить вокруг него забор от людей, но и не оставлять его с кем попало. И найти эту грань сложно, но можно. Понимает же Рома, насколько нужно открутить ручку газа, чтобы не упасть.

Яркие маленькие мотоциклисты на постапокалиптическом омском стадионе ДОСААФ

Яркие маленькие мотоциклисты на постапокалиптическом омском стадионе ДОСААФ

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