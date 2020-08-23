Российский боксер Александр Поветкин отстоял титул временного чемпиона мира в бою с Диллианом Уайтом

В ночь на 23 августа Александр Поветкин завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, сообщает ТАСС. Россиянин выиграл 12-раундовый поединок в британском Брентвуде, победив британца Диллиана Уайта нокаутом в пятом раунде.
В первом раунде спортсмены провели традиционную «разведку» в невысоком темпе и с упором на защиту. В третьем раунде Поветкин взял очень высокий темп, а в начале четвертого оказался в нокдауне, но продолжил поединок. В начале пятого раунда россиянин апперкотом (ударом снизу в подбородок) отправил Уайта на пол. Судья сразу же остановил поединок, не став открывать счет.
За всю карьеру Поветкин проиграл всего 2 раза, на счету 40-летнего российского боксера 36 побед (из них 25 — нокаутом). С 2011 по 2013 год он владел поясом Всемирной боксерской ассоциации (WBA), но лишился его после поражения от украинца Владимира Кличко решением судей.
В 2018 году Поветкин проиграл бой с британцем Энтони Джошуа. За последние два года боксер выиграл у британца Хьюи Фьюри и завершил ничьей поединок с американцем Майклом Хантером.
В прошедшем поединке 32-летний Уайт лишился титула временного чемпиона мира WBC, который он получил в июне прошлого года. В активе британца 27 побед и два поражения. Поветкин, победив Уайта, прервал его серию из 11 побед.
Победитель боя становится обязательным претендентом на звание чемпиона мира по версии WBC, которым владеет британец Тайсон Фьюри.