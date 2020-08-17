«Малыши болели за мам на трибунах»: в Ярославле прошёл турнир по функциональному многоборью

В Ярославле прошёл международный спортивный турнир
В эти выходные в Ярославле прошёл турнир по функциональному многоборью «Кубок Ярослава Мудрого». Соревнования проводятся в городе уже второй год подряд. В этот раз побороться за кубок приехали не только российские спортсмены, но и атлеты из других стран.
— Участниками турнира стали атлеты из 16 регионов РФ, делегации из Украины и Германии. Среди участников были и те, кому почти 50 лет, и молодые мамочки. Кстати, детки ждали их на трибунах — самому младшему было около годика, — рассказывают организаторы.
В соревнованиях присутствовали упражнения из тяжелой атлетики, гимнастики и циклических видов спорта. Спортсмены выступали в двух уровнях сложности: любители и профессионалы.
— В прошлом году поступил запрос от коллег из других регионов — сделать крупное мероприятие для профессионалов функционального многоборья. Ярославль — красивейший старинный город страны, где есть все возможности как для проведения крупных спортивных мероприятий, так и для отличного отдыха. Мы подхватили эту идею и сделали один из самых масштабных турниров по функциональному многоборью. Мы видим глубокий потенциал для развития функционального многоборья до уровня участника Олимпийских игр, — рассказал президент федерации и главный судья турнира Алексей Чернышев.