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«Малыши болели за мам на трибунах»: в Ярославле прошёл турнир по функциональному многоборью

Смотрим, как все было

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На турнир приехали спортсмены со всей России

На турнир приехали спортсмены со всей России

В Ярославле прошёл международный спортивный турнир

В эти выходные в Ярославле прошёл турнир по функциональному многоборью «Кубок Ярослава Мудрого». Соревнования проводятся в городе уже второй год подряд. В этот раз побороться за кубок приехали не только российские спортсмены, но и атлеты из других стран.

— Участниками турнира стали атлеты из 16 регионов РФ, делегации из Украины и Германии. Среди участников были и те, кому почти 50 лет, и молодые мамочки. Кстати, детки ждали их на трибунах — самому младшему было около годика, — рассказывают организаторы.

Соревнования проводятся в Ярославле второй год подряд&nbsp;

Соревнования проводятся в Ярославле второй год подряд 

В соревнованиях присутствовали упражнения из тяжелой атлетики, гимнастики и циклических видов спорта. Спортсмены выступали в двух уровнях сложности: любители и профессионалы.

В соревнованиях участвовали спортсмены разного возраста&nbsp;

В соревнованиях участвовали спортсмены разного возраста 

— В прошлом году поступил запрос от коллег из других регионов — сделать крупное мероприятие для профессионалов функционального многоборья. Ярославль — красивейший старинный город страны, где есть все возможности как для проведения крупных спортивных мероприятий, так и для отличного отдыха. Мы подхватили эту идею и сделали один из самых масштабных турниров по функциональному многоборью. Мы видим глубокий потенциал для развития функционального многоборья до уровня участника Олимпийских игр, — рассказал президент федерации и главный судья турнира Алексей Чернышев.

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Ярославльспорт
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