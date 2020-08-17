«Малыши болели за мам на трибунах»: в Ярославле прошёл турнир по функциональному многоборью

В эти выходные в Ярославле прошёл турнир по функциональному многоборью «Кубок Ярослава Мудрого». Соревнования проводятся в городе уже второй год подряд. В этот раз побороться за кубок приехали не только российские спортсмены, но и атлеты из других стран.



— Участниками турнира стали атлеты из 16 регионов РФ, делегации из Украины и Германии. Среди участников были и те, кому почти 50 лет, и молодые мамочки. Кстати, детки ждали их на трибунах — самому младшему было около годика, — рассказывают организаторы.