Владелец «Спартака» заявил, что клуб снимается с участия в чемпионате России по футболу

Московский футбольный клуб «Спартак» снимется с розыгрыша Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом изданию «Спорт-Экспресс» сообщил владелец команды Леонид Федун.
— Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен! — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».
В воскресенье, 9 августа, в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на своем поле сыграл вничью с ФК «Сочи» с результатом 2:2, передает «Интерфакс». Московский клуб вел со счетом 2:0, но пропустил два гола, оба — с пенальти. От поражения сочинцы ушли на 90-й минуте.
А вот тот самый пенальти в ворота «Спартака» 🙃— Матч ТВ (@MatchTV) August 9, 2020
Согласен с решением судьи? 🤔https://t.co/oy68w7zYH9 pic.twitter.com/XnrBrwYkEz
— Игрок сочинцев бьет по воротам, Максименко отражает ногой мяч, летевший в угол. Казалось, опасность миновала. Ничего подобного! Судья Казарцев вместе с ВАР вновь разглядел пенальти. Это было похоже издевательство! После матча зрители проводили нашу команду аплодисментами, и у всех спартаковцев было такое чувство, что их обокрали, — сообщается на официальном сайте «Спартака».
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что главный судья Василий Казарцев, который обслуживал матч, отстранён от работы. Он и ассистент Алексей Еськов пройдут тест на детекторе лжи.
— Казарцев и Еськов пройдут проверку на полиграфе. Казарцев отстранён на ближайшие матчи, — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом издания «Чемпионат».
Резонансными стали решения судей в отношении «Спартака» и в конце предыдущего сезона. Преимущественно они приводили к отмену голов «Спартака» в ворота соперников.