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Владелец «Спартака» заявил, что клуб снимается с участия в чемпионате России по футболу

В воскресенье «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Сочи», пропустив два гола с пенальти

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«Спартак» не будет участвовать в&nbsp;чемпионате России по футболу

«Спартак» не будет участвовать в чемпионате России по футболу

Московский футбольный клуб «Спартак» снимется с розыгрыша Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом изданию «Спорт-Экспресс» сообщил владелец команды Леонид Федун.

— Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен! — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

В воскресенье, 9 августа, в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на своем поле сыграл вничью с ФК «Сочи» с результатом 2:2, передает «Интерфакс». Московский клуб вел со счетом 2:0, но пропустил два гола, оба — с пенальти. От поражения сочинцы ушли на 90-й минуте.

— Игрок сочинцев бьет по воротам, Максименко отражает ногой мяч, летевший в угол. Казалось, опасность миновала. Ничего подобного! Судья Казарцев вместе с ВАР вновь разглядел пенальти. Это было похоже издевательство! После матча зрители проводили нашу команду аплодисментами, и у всех спартаковцев было такое чувство, что их обокрали, — сообщается на официальном сайте «Спартака».

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что главный судья Василий Казарцев, который обслуживал матч, отстранён от работы. Он и ассистент Алексей Еськов пройдут тест на детекторе лжи.

— Казарцев и Еськов пройдут проверку на полиграфе. Казарцев отстранён на ближайшие матчи, — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом издания «Чемпионат».

Резонансными стали решения судей в отношении «Спартака» и в конце предыдущего сезона. Преимущественно они приводили к отмену голов «Спартака» в ворота соперников.

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Российская Премьер-лигаСпартакФутболЧемпионат
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