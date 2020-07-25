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«Зенит» завоевал Кубок России по футболу

Единственный мяч с пенальти забил Дзюба

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Сергей Семак — тренер команды, которая завоевала Кубок России и выиграла чемпионат в этом году

Сергей Семак — тренер команды, которая завоевала Кубок России и выиграла чемпионат в этом году

«Зенит» в Екатеринбурге завоевал Кубок России по футболу

Сегодня на «Екатеринбург Арене» встретились финалисты Кубка России по футболу. Подмосковные «Химки» и «Зенит» бились за трофей, а мы следили за этой битвой в режиме онлайн. Матч закончился со счетом 1:0.

Единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил Артем Дзюба. На последней секунде матча «Химки» чуть не сравняли счет. Но всё равно Кубок взял «Зенит».

Команда в четвертый раз завоевала Кубок России по футболу. А 6 июля «Зенит» досрочно стал чемпионом России.

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«Зенит»Кубок России по футболуфутбол
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