«Зенит» завоевал Кубок России по футболу

«Зенит» в Екатеринбурге завоевал Кубок России по футболу
Сегодня на «Екатеринбург Арене» встретились финалисты Кубка России по футболу. Подмосковные «Химки» и «Зенит» бились за трофей, а мы следили за этой битвой в режиме онлайн. Матч закончился со счетом 1:0.
Единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил Артем Дзюба. На последней секунде матча «Химки» чуть не сравняли счет. Но всё равно Кубок взял «Зенит».
84 - ГООООООООЛ! АРРРРРРТЕМ ДЗЮЮЮЮБА!#ЗенитХимки pic.twitter.com/BjeOrQXZ4p— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 25, 2020
Команда в четвертый раз завоевала Кубок России по футболу. А 6 июля «Зенит» досрочно стал чемпионом России.