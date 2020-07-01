«Нет права узурпировать скорбь»: создатели фильма «Только Локо!» ответили на отказ ХК «Локомотив»

«Матч состоится при любой погоде!»



Ответ творческой группы полнометражного художественного фильма «Только Локо!» на заявление руководства ХК «Локомотив» от 30 июня 2020 года.



Трагедия ХК «Локомотив» 2011 года отразилась глубокой болью в сердцах каждого ярославца, всех любителей хоккея. Мы считаем, что каждый человек, каждый творческий коллектив имеет полное право выразить личную боль утраты любимой команды всеми возможными средствами, в том числе и кинематографическими. И чем больше будет таких выражений любви к нашим ребятам в самых разных творческих формах, тем крепче будет память о команде. И мы будем только рады, если ХК «Локомотив» возьмётся за реализацию своего варианта кинопроекта, о котором сообщается в заявлении клуба.



Кинокомпания «ЯрСинема» совместно с АНО «Эколлайн. Культура и искусство» приступили к производству полнометражного художественного фильма «Только Локо!». Этот фильм посвящен 10-летию трагедии и памяти замечательной хоккейной команды «Локомотив» и основан на реальных событиях и судьбах. Будущий фильм расскажет о том важном месте, которое занимала команда в жизни каждого из героев. Это фильм не о трагедии, это не фильм — катастрофа, это фильм о команде глазами простых людей, болельщиков, технического персонала, невест и родственников погибших хоккеистов. Задача данного кинопроекта — сделать подарок сотням тысяч поклонников замечательной команды, миллионам любителей хоккея и создать своеобразный кинопамятник «Локомотиву» на долгие годы. Этим фильмом мы хотим выразить любовь всех болельщиков к погибшей команде. Автор сценария и режиссёр-постановщик — известный российский режиссёр и кинодраматург, заслуженный деятель искусств РФ, многократный призёр международных и российских кинофестивалей Владимир Алеников. В составе съёмочной группы лучшие профессионалы современного российского кинематографа. Фильм ориентирован на самого широкого зрителя, в нём с радостью приняли участие звёзды отечественного кино — Алексей Гуськов, Кирилл Плетнев, Сергей Баталов, Ирина Розанова, Анна Уколова, Андрей Мерзликин, Александр Рапопорт, Никита Волков и многие другие. Кинокартина получила Удостоверение национального фильма № 30817 от 31.03.2020 г. Очень надеясь на сотрудничество с клубом, мы с огромным разочарованием узнали о негативном и категоричном отношении к фильму президента ХК «Локомотив» Ю. Н. Яковлева. Мы с понимаем и уважением относимся к его позиции, учитывая все, что ему пришлось пережить. Мы эту позицию понимаем, но не принимаем. Ни у кого нет права узурпировать память о выдающихся спортсменах. Это наша общая скорбь. Тот факт, что из-за этой позиции нам придётся снимать целый ряд сцен не на родной ярославской «Арене 2000», а на других аренах, конечно же, удручает и затрудняет производство фильма.