«Нет права узурпировать скорбь»: создатели фильма «Только Локо!» ответили на отказ ХК «Локомотив»

Кажется, разворачивается серьезная борьба за то, чтобы увековечить память погибшей хоккейной команды «Локомотив» в кинематографе (в следующем году — 10-я годовщина трагедии). История выходит уже скандальная.
Вчера хоккейный клуб «Локомотив» выпустил заявление, в котором сказано, что клуб отказывается поддерживать съемки фильма «Только Локо!». Руководство клуба посчитало это попыткой заработать на горе семей и скорби болельщиков (полный текст).
В ответ кинематографисты написали своё обращение. Также публикуем его полностью:
«Матч состоится при любой погоде!»
Ответ творческой группы полнометражного художественного фильма «Только Локо!» на заявление руководства ХК «Локомотив» от 30 июня 2020 года.
Трагедия ХК «Локомотив» 2011 года отразилась глубокой болью в сердцах каждого ярославца, всех любителей хоккея. Мы считаем, что каждый человек, каждый творческий коллектив имеет полное право выразить личную боль утраты любимой команды всеми возможными средствами, в том числе и кинематографическими. И чем больше будет таких выражений любви к нашим ребятам в самых разных творческих формах, тем крепче будет память о команде. И мы будем только рады, если ХК «Локомотив» возьмётся за реализацию своего варианта кинопроекта, о котором сообщается в заявлении клуба.
Кинокомпания «ЯрСинема» совместно с АНО «Эколлайн. Культура и искусство» приступили к производству полнометражного художественного фильма «Только Локо!». Этот фильм посвящен 10-летию трагедии и памяти замечательной хоккейной команды «Локомотив» и основан на реальных событиях и судьбах. Будущий фильм расскажет о том важном месте, которое занимала команда в жизни каждого из героев. Это фильм не о трагедии, это не фильм — катастрофа, это фильм о команде глазами простых людей, болельщиков, технического персонала, невест и родственников погибших хоккеистов. Задача данного кинопроекта — сделать подарок сотням тысяч поклонников замечательной команды, миллионам любителей хоккея и создать своеобразный кинопамятник «Локомотиву» на долгие годы. Этим фильмом мы хотим выразить любовь всех болельщиков к погибшей команде. Автор сценария и режиссёр-постановщик — известный российский режиссёр и кинодраматург, заслуженный деятель искусств РФ, многократный призёр международных и российских кинофестивалей Владимир Алеников. В составе съёмочной группы лучшие профессионалы современного российского кинематографа. Фильм ориентирован на самого широкого зрителя, в нём с радостью приняли участие звёзды отечественного кино — Алексей Гуськов, Кирилл Плетнев, Сергей Баталов, Ирина Розанова, Анна Уколова, Андрей Мерзликин, Александр Рапопорт, Никита Волков и многие другие. Кинокартина получила Удостоверение национального фильма № 30817 от 31.03.2020 г. Очень надеясь на сотрудничество с клубом, мы с огромным разочарованием узнали о негативном и категоричном отношении к фильму президента ХК «Локомотив» Ю. Н. Яковлева. Мы с понимаем и уважением относимся к его позиции, учитывая все, что ему пришлось пережить. Мы эту позицию понимаем, но не принимаем. Ни у кого нет права узурпировать память о выдающихся спортсменах. Это наша общая скорбь. Тот факт, что из-за этой позиции нам придётся снимать целый ряд сцен не на родной ярославской «Арене 2000», а на других аренах, конечно же, удручает и затрудняет производство фильма.
Мы понимаем всю полноту нашей ответственности перед родственниками и близкими погибших ребят, перед миллионами болельщиков ХК «Локомотив». Именно поэтому мы заручились письменной поддержкой более двух десятков семей наших замечательных ребят. Мы предоставили родным и близким подробную презентацию нашего кинопроекта и получили их полное одобрение. Мы также получили огромное количество писем c поддержкой болельщиков ярославского хоккейного клуба из Москвы и Подмосковья, Новосибирска, Костромы, Иваново, Твери, Калуги, Улан-Удэ, Варшавы, конечно, Ярославля и даже из Рио-де-Жанейро (ХК «Lokomotiv Rio»), которые мы предполагаем опубликовать. Все они считают данный фильм глубоко патриотичным и необходимым для воспитания подрастающего поколения. Помощь, которую они оказывают нам на протяжении всей подготовки к кинопроизводству, бесценна. Тем самым мы получили благословение на создание фильма и c лёгким сердцем, но с глубоким волнением приступили к этой ответственной и важной работе!
Немаловажно заметить, что наш фильм поддержали и выдающиеся отечественные хоккеисты — президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, заслуженный тренер СССР Игорь Тузик, заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Фетисов и многие другие. Официальный консультант картины — председатель профсоюза игроков КХЛ, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Андрей Коваленко.
Мы никогда не планировали выносить наши взаимоотношения с клубом по данному вопросу в публичное пространство, предлагая любые формы конструктивного диалога. Но клуб ни разу не отреагировал на наши неоднократные просьбы о встрече, о диалоге, а вместо этого выбрал путь публичного обращения к общественности, которое мы не можем оставить без ответа, так как информация, предоставленная в нем, не соответствует действительности, а некоторые заявления являются голословными. Мы не можем себе позволить отвечать в том же тоне, как написано заявление. Но должны заметить, что давать оценки сценарию, как «крайне поверхностному», может только зритель и только после выхода фильма в прокат. Оценка эта к тому же ничем не мотивирована, потому как прочитать сценарий полгода назад, было невозможно, ввиду того, что работа над ним закончена совсем недавно. В этой работе принимали активное участие родные и близкие хоккеистов, болельщики. Их рассказы и воспоминания очень обогатили сценарий, их можно считать полноправными соавторами нашего проекта.
Не к лицу руководству клуба и делать заявление о том, что «мнение клуба полностью разделяют учредители ХК «Локомотив», руководство ОАО «РЖД», Администрация Ярославской области, актив болельщиков команды». На самом деле это далеко не так. Мы располагаем противоположной информацией.
Нам также достоверно известно от автора, что документальный фильм «Капитан Немо» Елены Михеевой был создан не благодаря, а вопреки мнению и позиции руководства клуба. И, наконец, cовершенно бестактным, с нашей точки зрения, являются слова, что «катастрофа команды «Локомотив» не может и не должна стать поводом для реализации чьих-то творческих и финансовых амбиций». Здесь мы с полной ответственностью можем заявить, что каждый член творческой группы выполняет честно и профессионально свой долг перед памятью погибших хоккеистов. Жизненный и творческий путь каждого из нас никому не даёт права оскорблять наши искренние чувства к любимой команде.
И все же мы не оставляем надежды на возможные компромиссы по взаимодействию и вновь протягиваем руку хоккейному клубу «Локомотив»! Мы по прежнему готовы к диалогу и сотрудничеству! Потому как Память и Любовь должны объединять, а не разъединять людей!
Только «Локо»! — Только Победа!
Ярославская команда «Локомотив» погибла, вылетая из аэропорта 7 сентября 2011 года. Выжил только бортинженер. Все остальные погибли.