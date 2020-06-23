Где можно заниматься бегом в Ярославле: обзор мест и трасс для пробежки

1
Набережная Волги
Пожалуй, это — самое любимое место. Маршрут от ЦНТИ до Стрелки по нижнему ярусу и обратно — по верхнему, около 6,5 км. Плюсы — превосходные виды, свежо рядом с водой, пешеходная зона. Минусы — местами плитка (асфальт — хорошо, плитка — плохо), и в хорошую погоду людей слишком много.
2
Прусовские карьеры
Здесь можно накрутить до 30 км. Как раз для марафонцев. Плюсы — свежий воздух, природа, вода, мягкое покрытие. Минусы — далековато и собачники доставят хлопот.
3
Яковлевский бор
Восхитительная трасса, ухоженная, ровно 5 км. За ней следит спортивная школа, так что там все прекрасно. Пахнет земляникой. Минусы — есть пару мест, где после сильного дождя болото выходит из берегов.
4
«Спартаковец» (для тренировок)
Стадион в самом центре — это круто. Очень востребован. Но в темное время суток не видно ничего, хотя фонари есть, но не они работают. Покрытие стадиона разбитое. Зато трибуны красят зачем-то каждый год.
5
«Подзеленье» (для тренировок)
В народе — Пятачок. Есть холм, есть пляж, есть круг 1200 метров. Вроде сейчас там перекрыли въезд, и надоедливых водителей на машинах стало меньше. Шикарное место.
6
Павловская роща
Природа, берёзки, река, турнички. Минусы — зловещее Брагино, собачники и слишком резкие спуски на круге. Лайфхак — если вместе с рощей оббежать территорию местного Водоканала, получится 4 км, что для спального района — супер. Но по пути можно встретить наркоманов, которые делают закладки. Или ищут — непонятно.
7
Юбилейный парк
Центр, две воркаут-площадки, зелено. При этом разбитый асфальт, корни торчат, что ужас, надо под ноги смотреть. Вокруг парка всего 1200 метров, это немного.
8
Проспект Фрунзе
Это место некоторые выбирают для пробежек, но лично моё мнение — плохая идея бегать по проспекту Фрунзе.
9
Тверицкий бор
Живописно, есть загоны с лошадками, свежо. Со стороны Красноборской постоянно тусуются заволжские алкоголики. И бродячие собаки.
10
Даманский
Ровный круг 1 км, свежо, в самом центре. Иногда встречаются неумные люди на электросамокатах, и на некоторые военные праздники можно нарваться на злых пьяненьких людей.