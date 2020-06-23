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Где можно заниматься бегом в Ярославле: обзор мест и трасс для пробежки

10 карточек с советами от профессионального тренера по фитнесу и бегу Сергея Грибушкова

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Тренер Сергей Грибушков рассказал, где в Ярославле — лучшие места для пробежек и тренировок

Тренер Сергей Грибушков рассказал, где в Ярославле — лучшие места для пробежек и тренировок

Ярославская область поэтапно выходит из ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, и с приходом в регион летней погоды многие спортсмены и просто любители здорового образа жизни потянулись на городские улочки, чтоб именно на свежем воздухе получить удовольствие от утренней или вечерней пробежки.

Где в Ярославле можно комфортно побегать, какие места можно использовать для тренировок, а какие — для марафонских забегов, нам рассказал профессиональный тренер по фитнесу и бегу Сергей Грибушков.

1

Набережная Волги

Пожалуй, это — самое любимое место. Маршрут от ЦНТИ до Стрелки по нижнему ярусу и обратно — по верхнему, около 6,5 км. Плюсы — превосходные виды, свежо рядом с водой, пешеходная зона. Минусы — местами плитка (асфальт — хорошо, плитка — плохо), и в хорошую погоду людей слишком много.

2

Прусовские карьеры

Здесь можно накрутить до 30 км. Как раз для марафонцев. Плюсы — свежий воздух, природа, вода, мягкое покрытие. Минусы — далековато и собачники доставят хлопот.

3

Яковлевский бор

Восхитительная трасса, ухоженная, ровно 5 км. За ней следит спортивная школа, так что там все прекрасно. Пахнет земляникой. Минусы — есть пару мест, где после сильного дождя болото выходит из берегов.

4

«Спартаковец» (для тренировок)

Стадион в самом центре — это круто. Очень востребован. Но в темное время суток не видно ничего, хотя фонари есть, но не они работают. Покрытие стадиона разбитое. Зато трибуны красят зачем-то каждый год.

5

«Подзеленье» (для тренировок)

В народе — Пятачок. Есть холм, есть пляж, есть круг 1200 метров. Вроде сейчас там перекрыли въезд, и надоедливых водителей на машинах стало меньше. Шикарное место.

6

Павловская роща

Природа, берёзки, река, турнички. Минусы — зловещее Брагино, собачники и слишком резкие спуски на круге. Лайфхак — если вместе с рощей оббежать территорию местного Водоканала, получится 4 км, что для спального района — супер. Но по пути можно встретить наркоманов, которые делают закладки. Или ищут — непонятно.

7

Юбилейный парк

Центр, две воркаут-площадки, зелено. При этом разбитый асфальт, корни торчат, что ужас, надо под ноги смотреть. Вокруг парка всего 1200 метров, это немного.

8

Проспект Фрунзе

Это место некоторые выбирают для пробежек, но лично моё мнение — плохая идея бегать по проспекту Фрунзе.

9

Тверицкий бор

Живописно, есть загоны с лошадками, свежо. Со стороны Красноборской постоянно тусуются заволжские алкоголики. И бродячие собаки.

10

Даманский

Ровный круг 1 км, свежо, в самом центре. Иногда встречаются неумные люди на электросамокатах, и на некоторые военные праздники можно нарваться на злых пьяненьких людей.

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