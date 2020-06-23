Где можно заниматься бегом в Ярославле: обзор мест и трасс для пробежки

Ярославская область поэтапно выходит из ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, и с приходом в регион летней погоды многие спортсмены и просто любители здорового образа жизни потянулись на городские улочки, чтоб именно на свежем воздухе получить удовольствие от утренней или вечерней пробежки.



Где в Ярославле можно комфортно побегать, какие места можно использовать для тренировок, а какие — для марафонских забегов, нам рассказал профессиональный тренер по фитнесу и бегу Сергей Грибушков.

