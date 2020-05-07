Чтобы влезть в летнюю одежду: 7 простых упражнений для тех, кому лень заниматься спортом

В России бушует коронавирус, но многие надеются, что самоизоляция не затянется на всё лето и ещё будет возможность в ближайшие месяцы надеть любимый купальник и поразить окружающих своими подтянутыми формами. Но что делать, если из-за пандемии тренажёрные залы оказались под запретом, а максимальной физической нагрузкой стал поход до холодильника? Заниматься и держать себя в форме можно и дома. Персональный тренер Татьяна Трофимова рассказала и показала семь упражнений, чтобы укрепить мышцы.
Приседания
Поставьте ноги на уровне ширины плеч. Расположите стопы так, чтобы носки были чуть развернуты в стороны. Колени и носки стоп направляйте в одну сторону. Перенесите вес тела на пятки. Стопы прижмите плотно к полу и не приподнимайте их на протяжении всего упражнения. Если вы выполняете присед без дополнительного отягощения, руки можно держать перед собой (так проще всего держать равновесие), завести за голову или скрестить перед грудью. Держите поясницу «лодочкой» с легким прогибом. Не округляйте ее, в том числе в грудном отделе. Старайтесь не наклоняться вперед. Следите за осанкой. Не сводите коленки внутрь и не разводите их в стороны, вставая из нижнего положения. Колени должны «смотреть» туда же, куда и стопы.
Глубоко вдохните в начале упражнения. В дальнейшем при подъеме нужно выдыхать, при опускании — вдыхать. Опускаться нужно как минимум до параллели бедра с полом. Но следим за тем, чтоб таз не подкручивался вовнутрь и спина была ровной. Не нужно выпрямлять до конца ноги в верхней точке. Чуть-чуть не доходя до полного выпрямления сразу же начинайте движение вниз.
Выпады назад
Чтобы сделать выпады назад, поставьте ноги на ширине таза. Для удержания равновесия поставьте руки перед собой.
Затем на вдохе вынесите опорную ногу назад на носок, сделав присед на рабочей ноге. Корпус держите прямо или с большим наклоном вперёд. Колено и носок должны быть на одной линии и образовывать угол 90 °. В нижней точке вы будете ощущать растяжение задней поверхности бедра рабочей ноги.
Теперь на выдохе поднимитесь вверх, отталкиваясь от пола рабочей ногой.
Болгарские выпады
Встаньте спиной вперед перед скамьей, стулом. Поставьте одну ногу на скамью. Чем дальше передняя нога будет отодвинута от скамьи, тем сильнее будут работать бицепс бедра и ягодичные мышцы. Чем расстояние меньше, тем сильнее будет нагружаться квадрицепс. Если поставить ногу ровно, то нагрузка будет попадать в переднюю часть бедра, если развернуть под 45 или чуть больше градусов, в работу включатся и приводящие мышцы бедра. Спину держим вертикально прямо, стараемся не делать даже маленького наклона вперед. Спина должна быть идеально прямая, грудь подана немного вверх, взгляд направлен вперед.
Сделайте выпад передней ногой. Заднюю ногу используем для поддержания равновесия. Амплитуда движения должна быть полной.
В исходную позицию возвращаемся, делая выдох. Чтобы не расслаблять работающие мышцы в верхней точке, стараемся не разгибать колено наверху и не проходить последние 5–10 сантиметров амплитуды. Так мышцы будут намного лучше откликаться на нагрузку. После того как вы сделали запланированное количество повторений одной ногой, поменяйте ноги местами.
Обратные отжимания
Встаньте спиной к опоре, поставьте на нее руки пальцами вперед. Расположение кистей — на ширине плеч. Спину держите прямо на протяжении всех этапов упражнения. Голова поднята, взгляд направлен вперед. Ноги поместите на противоположную скамью или на пол, их можно согнуть или выпрямить. Упирайтесь в поверхность пятками.
На вдохе плавно опуститесь вниз, сгибая руки в локтях до прямого угла. Локти в стороны не разводите.
На выдохе вернитесь в исходное положение без рывков, напрягая именно трицепсы.
Можно задержаться в нижней точке на пару секунд.
Отжимания
Исходное положение. В первую очередь нужно принять упор лежа. Руки поставить на ширине плеч или чуть-чуть шире, кисти слегка развернуты наружу. Мышцы корпуса должны быть напряжены, тело вытянуто в струну. У вас не должно быть прогибов в пояснице или провисания между плечами. Абсолютно ровная спина. Локти не прижимаем к телу и не выворачиваем наружу — они находятся в естественном удобном положении, чуть отвернуты от корпуса. Голова немного приподнята, смотрим вперед и вниз. Выполнение. Медленно (1-2 секунды) сгибайте локти и опускайте прямой корпус к полу. Во время выполнения упражнения положение корпуса не должно меняться — ваше тело так же собрано и вытянуто, как и в исходном положении. Грудь опускается практически до самого пола, но на пол не ложится, всё время оставаясь на весу. Разгибание локтей выполняется немного быстрее (1 секунда), но без резких движений. Локтевые суставы стоит поберечь и не разгибать их до абсолютного предела, пусть остается небольшой угол.
Стульчик
Встаньте у стены и присядьте так, чтобы вся спина касалась опоры. Ноги согнуты в коленях под прямым углом, бедра находятся параллельно полу — это гарантия максимальной нагрузки на мышцы ног и ягодиц. Руки вытяните перед собой. Дышите спокойно и глубоко, не стоит задерживать дыхание. Новички, не справляясь с напряжением, перестают дышать и в результате устают куда быстрее.
Находиться в таком положении рекомендуется не более 5 минут.
Планка
Планка — статическое упражнение на полу с упором на руки или предплечья. Это упражнение считается одним из самых эффективных способов убрать живот и подтянуть тело. Всё, что нужно для его выполнения, — собственный вес и ровная поверхность.
Существует около 100 вариантов выполнения планки. Классический: встать в позицию отжиманий, согнуть локти на 90 градусов и перенести свой вес на предплечья. Всё тело должно образовывать одну прямую линию, живот подтянут, мышцы напряжены.
Важно:
- голова и шея должны быть расслабленными и свободными;
- руки нужно держать прямо перед собой либо скрестить их;
- локти строго под плечевыми суставами, чтобы не создавать лишней нагрузки на плечи;
- поясницу нельзя ни округлять, ни прогибать;
- ноги должны оставаться прямыми и напряжёнными. В противном случае основная нагрузка перейдёт на поясницу, а не на мышцы пресса;
- дышите медленно и размеренно.